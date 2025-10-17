Đẩy mạnh trụ cột giao lưu nhân dân, xây dựng niềm tin chiến lược Việt - Mỹ

Các đại biểu tham gia sự kiện (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Tối 16/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội Việt - Mỹ tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu Hội (17/10/1945-17/10/2025).

Tham dự chương trình có ông Vũ Hải Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, Hội Việt - Mỹ, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Về phía Mỹ, sự kiện có sự tham dự của một số doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ Mỹ tại Việt Nam và một số tổ chức, cá nhân Mỹ là đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, cách đây tròn 80 năm, khi đất nước Việt Nam vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Việt - Mỹ thân hữu Hội với mong muốn chân thành: Đưa hai dân tộc từng đứng cùng nhau trong hàng ngũ Đồng Minh tiếp tục hợp tác vì hòa bình và tiến bộ.

Đầu những năm 1990, Hội Việt - Mỹ được tổ chức lại trên nền tảng của Việt - Mỹ thân hữu Hội và Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Mỹ, trở thành thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Cùng với hàng trăm đối tác Mỹ trên kênh nhân dân, Hội đã kết nối, vận động và vun đắp cho sự kiện trọng đại năm 1995, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Từ đó đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ đã cùng nhau tổ chức hàng nghìn hoạt động giao lưu nhân dân: Đón các đoàn nghị sĩ, cựu chiến binh, học giả, doanh nghiệp và thanh niên Mỹ đến Việt Nam; phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, giáo dục, nhân đạo, hợp tác khoa học, và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Những hoạt động ấy đều mang ý nghĩa sâu sắc: Xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, gắn kết nhân tâm và làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc trở thành nền tảng bền vững của quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ mong muốn, Hội Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động bám sát khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đẩy mạnh giao lưu nhân dân như một trụ cột của quan hệ hai nước, biến sự hiểu biết, cảm thông thành niềm tin chiến lược.

Ông hy vọng, Hội Việt - Mỹ sẽ mở rộng mạng lưới bạn bè và lĩnh vực hợp tác, không chỉ về nhân đạo hay khắc phục hậu quả chiến tranh, mà còn về giáo dục, văn hóa, khoa học, đổi mới sáng tạo, thương mại, môi trường và phát triển bền vững, cũng như lan tỏa hình mẫu hòa giải Việt - Mỹ, từ hai cựu thù trở thành đối tác toàn diện.

Ông Phan Anh Sơn nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Ba mươi năm qua, chúng ta đã cùng chung tay tạo nên một hình mẫu trong quan hệ quốc tế". Theo ông, đó là thông điệp mạnh mẽ mà 2 nước có thể chia sẻ với thế giới, rằng sự chân thành, lòng bao dung và khát vọng hòa bình có thể biến đối đầu thành hợp tác, biến đau thương thành niềm tin, biến cựu thù thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ nhấn mạnh, kỷ niệm thành lập Hội Việt - Mỹ năm nay, cũng đồng thời kỷ niệm 80 năm Việt Nam độc lập và 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. Niềm vui do vậy được nhân lên gấp nhiều lần.

Nhìn lại 8 thập kỷ, quan hệ Việt - Mỹ đã vượt qua không ít những thăng trầm của lịch sử và đã phát triển vượt bậc, từ cựu thù đến bình thường hóa và nay là đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ đối tác cao nhất của Việt Nam với nước ngoài.

Trên cơ sở đó, nhiều cơ hội đang được mở ra với hai nước, như mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cùng với làm sâu sắc thêm các lĩnh vực hợp tác hiện nay, như kinh tế, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh, hay hợp tác ở tầm khu vực và toàn cầu.

Song, cũng đang có những vấn đề mới nổi lên, đòi hỏi hai bên đối thoại và giải quyết, trên tinh thần hợp tác, hiểu biết và cùng có lợi.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới, dựa trên những kết quả đã đạt được trong 30 năm qua. Hội Việt - Mỹ đã và sẽ tiếp tục phấn đấu và làm tốt hơn nữa công tác của mình, đóng góp hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân và quan hệ hai nước.

Nằm trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, chương trình hòa nhạc đặc biệt "Kết nối giai điệu Việt - Mỹ" với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi của hai nước đã được tổ chức.