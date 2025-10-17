Nhà phố 75m² Noble Palace Tay Thang Long lên sóng livestream Sunshine Group tối 17/10

Tâm điểm phía Tây, cách Hồ Tây chưa đến 15 phút

Căn Grand Shophouse 5 tầng V1-22, diện tích 75m² với mặt tiền 5m, tọa lạc trên trục đường rộng 24m thuộc phân khu Victory của dự án Noble Palace Tay Thang Long, được xem là một trong những sản phẩm có vị trí và công năng nổi bật tại khu vực phía Tây Hà Nội. Chỉ cách đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài hơn 200m, cách trường quốc tế và bãi đỗ xe 30m, nhà phố kết nối nhanh tới đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, vành đai 4, vành đai 3.5, cầu Thượng Cát, 15 phút di chuyển để tới Hồ Tây.

Việc sở hữu một căn nhà phố thiết kế theo phong cách châu Âu có diện tích lên tới 75m² tại mặt phố lớn tại phía Tây có hạ tầng dần hoàn thiện là cơ hội đầu tư tích sản. Cộng hưởng với lợi thế của dự án khi nằm trên trục Hoàng Quốc Việt kéo dài, giá trị bất động sản được kỳ vọng sẽ gia tăng khi mạng lưới hạ tầng đồng bộ đi vào vận hành.

Nhà phố 75m² Noble Palace Tay Thang Long phù hợp cho khách hàng đầu tư, tích lũy tài sản lẫn người có nhu cầu tìm không gian sống tiện nghi (Ảnh: CĐT).

Thiết kế "3 trong 1" cho nhu cầu ở, kinh doanh và nghỉ dưỡng

Mặt tiền rộng, trần cao thoáng cùng hệ thống cửa kính lớn tối ưu ánh sáng, nhà phố Noble Palace Tay Thang Long thuận tiện cho nhu cầu ở lẫn kinh doanh cao cấp (Ảnh: CĐT).

Toàn bộ nhà phố tại Noble Palace Tay Thang Long được thiết kế theo phong cách châu Âu tinh xảo, với vật liệu bền vững cao cấp đến từng chi tiết phào chỉ, lan can. Sự tối ưu về mặt công năng, đáp ứng "3 trong 1" nhu cầu ở, kinh doanh lẫn nghỉ dưỡng, với tầng 1-2 rộng thoáng, phù hợp phát triển cửa hàng F&B cao cấp, còn các tầng trên có thể phục vụ sinh hoạt riêng tư kết hợp sân vườn thư giãn theo chuẩn “resort tại gia”.

Không gian thoáng rộng mang đến cảm giác thư thái và trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn mỗi ngày (Ảnh: CĐT).

Tiềm năng khai thác tại nhà phố Noble Palace Tay Thang Long được củng cố nhờ mạng lưới gần 10 làng nghề truyền thống, 5 khu công nghiệp lớn và hơn 300 cơ sở sản xuất bao bọc, cùng các đại đô thị lân cận đang trong quá trình hình thành.

Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích quy mô lớn dự kiến thu hút đông đảo dòng khách trong và ngoài đô thị: từ bệnh viện, 2 công viên gần 200ha, các quảng trường lễ hội, tới các show trình diễn ánh sáng 3D Mapping, Hologram tổ chức thường xuyên… tạo nên một hệ sinh thái thương mại sống động, giàu tiềm năng tiêu dùng.

Một điểm cộng chiến lược trong quy hoạch của Noble Palace Tay Thang Long là không xây dựng trung tâm thương mại, cư dân sẽ toàn quyền khai thác kinh doanh và không bị chia sẻ dòng tiền với các đơn vị bán lẻ bên ngoài.

Pháp lý minh bạch, tiến độ bàn giao sớm từ quý IV, nhà đầu tư có thể đưa vào khai thác kinh doanh sớm hoặc sử dụng làm tài sản đối ứng trong các phương án tài chính linh hoạt (Ảnh: CĐT).

Đây cũng là dự án tiên phong tích hợp công nghệ AI vào quản lý vận hành kết hợp hỗ trợ thương mại ưu việt nhờ hệ sinh thái công nghệ độc quyền tiên tiến của Sunshine Group: tính năng E-Shop, NobleLink trên Noble App, kết hợp với ứng dụng MyShop của KienlongBank… hỗ trợ tối đa cho các hoạt động vận hành và quảng bá sản phẩm, giảm thiểu chi phí nhân sự, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh.

Gần 2.500 căn nhà phố tại Noble Palace Tay Thang Long hiện đồng loạt triển khai theo kiến trúc châu Âu và dự kiến bàn giao từ quý IV. Đây là một trong những bảo chứng quan trọng cho quyết định xuống tiền của nhà đầu tư, khi sản phẩm đã hiện hữu và có thể đưa vào khai thác sinh lời ngay.

Bên cạnh căn nhà phố hàng hiệu, livestream NobleGo tối 17/10 sẽ mang đến những phần quà có giá trị: Minigame Noble Lucky Watch trị giá 100 triệu đồng tiếp tục đồng hành trên Noble App, đồng thời, khán giả theo dõi livestream và liên kết tài khoản KienlongBank trên nền tảng Noble App có cơ hội rinh về thẻ KienlongBank Visa Elite trị giá 30 triệu đồng.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc tập đoàn Sunshine), truyền hình trực tiếp trên kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên các Fanpage: Noble Group.

