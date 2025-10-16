Mở nắp két nước làm mát sai cách, cô gái nhận bài học đau đớn

Đoạn video ghi lại sự việc này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội như một lời cảnh báo về rủi ro thật sự của việc tự chăm sóc xe mà thiếu hiểu biết kỹ thuật đã thu hút hơn 66,3 triệu lượt xem.

Theo đó, tài khoản Georgia Lear (@ig..ig17) chia sẻ khoảnh khắc một người phụ nữ muốn kiểm tra nước làm mát ở khoang máy bên dưới nắp ca-pô. Cô tiến lại gần chiếc xe với vẻ ngần ngại. Cô giật mình khi xoay nắp két nước, có lẽ vì nó đang rất nóng. Khi cô vừa vặn mở hết cỡ, nắp két bất ngờ bật tung, và dung dịch bên trong phun lên dữ dội.

Dòng chất lỏng sôi bỏng không chỉ phun thẳng lên mà còn văng vào người quay clip, khiến cả hai hoảng hốt bỏ chạy.

Sự cố của Lear là ví dụ điển hình về sai lầm không ít người mắc phải khi mở két nước làm mát.

Nghe tên gọi, nhiều người cho rằng nước làm mát thì sẽ mát, nên chủ quan, trong khi đây là một việc có thể gây nguy hiểm nếu làm không đúng kỹ thuật. Sai lầm nghiêm trọng nhất trong video là mở nắp két nước khi động cơ còn nóng.

Khi máy đang hoạt động, hệ thống làm mát chịu áp suất cao, và việc mở nắp có thể khiến dung dịch sôi bắn lên, thậm chí phun mạnh, đúng như những gì diễn ra trong video.

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo người thao tác nên đeo găng tay và kính bảo hộ để tránh bỏng hoặc kích ứng da. Cần đỗ xe trên mặt phẳng và chờ động cơ nguội ít nhất 30 phút. Sau đó, hãy xác định vị trí bình chứa nước làm mát phụ, thường là bình nhựa trắng nằm gần bộ tản nhiệt.

Cần kiểm tra xem mức nước có nằm giữa vạch “Low” (Thấp) và “Full” (Đầy) hay không. Nếu không thể nhìn từ bên ngoài, bạn cần mở nắp để kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ mở nắp két nước khi động cơ đã nguội. Dung dịch bên trong nên có màu đỏ, vàng, xanh lá hoặc xanh dương sáng.

Nếu dung dịch tối màu hoặc đục thì cần thay mới, còn nếu thiếu thì cần bổ sung đúng loại nước làm mát, rót từ từ qua phễu cho đến mức quy định, rồi đóng chặt nắp két.

Nước làm mát có độc tính cao, nên cần lau sạch ngay nếu lỡ làm đổ ra ngoài và tránh xa trẻ nhỏ, thú cưng.

Bài đăng của Lear thu hút gần 50.000 bình luận trên mạng xã hội. Một tài khoản tên Chas chia sẻ: “Anh trai tôi từng bị bỏng độ 2 và 3 ở mặt và ngực chỉ vì làm y hệt như vậy”.

Lear không tiết lộ tình trạng của người phụ nữ kiểm tra két nước trong video, nhưng nhiều khả năng người này nhẹ nhất cũng bị bỏng. Khi có người hỏi tình hình, cô chỉ đáp ngắn gọn: “Fixed it” (Đã khắc phục xong), có vẻ muốn nói rằng chiếc xe đã được sửa xong.

Trang Motor1 cho biết họ đã liên hệ với Lear và sẽ cập nhật khi có phản hồi.