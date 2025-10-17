Volkswagen dừng sản xuất Touareg, có thể thay bằng một mẫu xe điện

Volkswagen xác nhận sẽ ngừng sản xuất Touareg vào năm 2026, kết thúc hành trình hơn 20 năm của mẫu SUV sử dụng động cơ đốt trong của hãng. Tuy nhiên, cái tên Touareg chưa biến mất, bởi nhà sản xuất ô tô Đức đã lên kế hoạch cho phiên bản chạy điện hoàn toàn, dự kiến ra mắt vào năm 2029.

Dòng SUV cao cấp nhất của Volkswagen sắp bị khai tử, có thể sẽ tái sinh dưới dạng SUV điện (Ảnh: Volkswagen).

Như một lời chào tạm biệt, tất cả các biến thể của Touareg sẽ có phiên bản cuối cùng - Final Edition. Các bản đặc biệt sẽ có dòng chữ “Final Edition” khắc laser trên viền cửa kính sau, ốp bậc cửa phát sáng, ốp trang trí bảng táp-lô, và trên các bản cao cấp là cần số bọc da.

Trang bị tiêu chuẩn gồm ghế chỉnh điện 18 hướng có sưởi, hệ thống màn hình cong, mâm 18 inch và gói hỗ trợ lái toàn diện.

Phiên bản Elegance được bổ sung đèn pha IQ.Light LED Matrix, đèn hậu 3D, đèn nội thất đa sắc, các chi tiết nhôm phay hoặc gỗ cao cấp ốp nội thất, cùng chụp ống xả mạ chrome.

Trong khi đó, bản R-Line hướng tới phong cách thể thao, còn Touareg R Hybrid là bản cao cấp nhất, kết hợp toàn bộ trang bị cao nhất, từ mâm 22 inch với cùm phanh xanh đến hệ truyền động plug-in hybrid mạnh nhất.

Touareg R-Line phiên bản đặc biệt cuối cùng (Ảnh: Volkswagen).

Volkswagen sẽ nhận đặt hàng đối với các mẫu Touareg Final Edition từ nay đến hết tháng 3/2026, với giá khởi điểm tại Đức là 75.025 euro (quy đổi khoảng 87.500 USD), và cao nhất là 103.005 euro (khoảng 120.000 USD) cho bản R Hybrid sở hữu công suất 456 mã lực, mô-men xoắn 700Nm.

Giống như với mẫu sedan Phaeton trước đây, Touareg là “đứa con tinh thần” của cựu Chủ tịch Ferdinand Piëch, người muốn Volkswagen có chỗ đứng vững chắc trong phân khúc SUV hạng sang. Mẫu xe này được phát triển cùng với Porsche Cayenne, giúp thương hiệu xe thể thao Đức có mẫu SUV đầu tiên.

Tính đến nay, Volkswagen đã bán được hơn 1,2 triệu chiếc Touareg, bao gồm 471.000 chiếc thuộc thế hệ đầu tiên (2002-2009), 483.000 chiếc thuộc thế hệ thứ hai (2010-2018), và 265.000 chiếc thuộc thế hệ thứ ba (2018-2026).

Dù chia sẻ nền tảng với các xe Audi Q7, Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga và Lamborghini Urus, nhưng Volkswagen Touareg không có được sức hút như các “người anh em”. Việc đó, cùng với cuộc chuyển dịch điện hóa của ngành ô tô, được xem là lý do chính khiến Volkswagen quyết định dừng sản xuất Touareg.

Volkswagen chưa chính thức công bố mẫu xe kế nhiệm, nhưng theo thông cáo báo chí, việc dừng sản xuất chỉ áp dụng cho “phiên bản động cơ đốt trong”. Như vậy, có thể hiểu là cái tên Touareg sẽ trở lại dưới dạng xe điện.

Gần đây, một số nguồn tin cho biết mẫu ID. Touareg đang trong quá trình phát triển, có thể ra mắt vào năm 2029, trở thành SUV điện đầu bảng của Volkswagen, đồng thời là mẫu đầu tiên sử dụng nền tảng SSP mới của hãng.

Cách làm này giúp tách biệt Touareg điện với Porsche Cayenne Electric (ra mắt 2026, dùng nền tảng PPE), đồng thời phù hợp với chiến lược hồi sinh những cái tên có tính biểu tượng của Volkswagen trong kỷ nguyên xe điện, mở đầu bằng mẫu ID. Polo vào năm sau.