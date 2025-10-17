Nâng cấp lần đầu có trên iPhone 18 Pro Max

Đây sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Ngược lại, khi chụp ngoài trời nắng gắt, khẩu độ sẽ thu hẹp lại, tránh hiện tượng cháy sáng và giúp tái tạo màu sắc chân thực hơn.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành những chiếc iPhone đầu tiên được trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ (Ảnh: PhoneArena).

Bên cạnh đó, việc thay đổi khẩu độ cũng giúp camera có thể kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh, từ đó nâng cấp chất lượng ảnh chụp chân dung khi chủ thể được làm nổi bật hơn so với hậu cảnh.

Trang MacRumors cho biết Apple đang làm việc với các đối tác cung ứng linh kiện để có thể ứng dụng công nghệ này trên dòng iPhone thế hệ tiếp theo.

Dự kiến, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ được Apple giữ nguyên kích thước màn hình. Theo đó, hai thiết bị sẽ sở hữu màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch.

Thay đổi lớn nhất trên dòng sản phẩm này nằm ở hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ được đưa xuống phía dưới màn hình. Lúc này, thiết bị sẽ chỉ còn một phần đục lỗ nhỏ trên màn hình dành cho camera trước.

Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong thiết kế của iPhone, giúp gia tăng diện tích màn hình hiển thị ở mặt trước. Tuy vậy, vẫn chưa rõ Apple có tiếp tục duy trì thiết kế Dynamic Island hay không.

iPhone 18 Pro sẽ tích hợp Face ID dưới màn hình (Ảnh: MacRumors).

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết dòng sản phẩm iPhone 18 Pro sẽ được trang bị bộ xử lý A20 do TSMC sản xuất trên tiến trình 2nm.

Tiến trình sản xuất mới cho phép thiết bị có thể đạt được hiệu suất tốt hơn, trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng. Dự kiến, chip A20 sẽ có hiệu suất nhanh hơn 20% và tiết kiệm điện hơn 30% so với chip A19 trên dòng sản phẩm iPhone 17.

Nhiều khả năng, thế hệ iPhone 18 cũng sẽ được trang bị dung lượng RAM lên mức 12GB. Nâng cấp này giúp cho thiết bị có thể xử lý đa nhiệm tốt hơn, đặc biệt là đối với bộ công cụ Apple Intelligence và các tác vụ sử dụng AI.