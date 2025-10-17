Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

So với Luật Việc làm 2013, Luật Việc làm năm 2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026) mở rộng hơn về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), gia tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết trợ cấp thất nghiệp và linh hoạt hơn trong quy định về chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, các quy định mới này không chỉ góp phần gia tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHTN cho người lao động (NLĐ), doanh nghiệp mà còn đảm bảo tính linh hoạt của chính sách, đặc biệt trong các trường hợp suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh…

Các đối tượng có trách nhiệm tham gia

Tại khoản 1 Điều 31 Luật Việc làm năm 2025, ngoài đối tượng làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, luật quy định các trường hợp dưới đây thuộc đối tượng phải tham gia BHTN kể từ ngày 1/1/2026:

NLĐ có hợp đồng xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên.

Người làm việc không trọn thời gian mà có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật BHXH.

Các chức danh quản lý hưởng lương: Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: Nguyễn Thủy).

Như vậy, Luật Việc làm năm 2025 mở rộng hơn về đối tượng bắt buộc tham gia BHTN. Việc mở rộng đối tượng tham gia BHTN không chỉ giúp mở rộng mạng lưới an sinh, mang lại lợi ích trực tiếp cho NLĐ, mà còn góp phần ổn định thị trường lao động về lâu dài, đặc biệt là nhóm làm việc ngắn hạn, không trọn thời gian, lao động tự do… thường xuyên đối mặt với nguy cơ mất việc, giảm thu nhập.

Bổ sung chế độ hỗ trợ NLĐ tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Luật đã bổ sung hỗ trợ tiền ăn trong thời gian NLĐ tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định mới này giúp người thất nghiệp giảm bớt khó khăn khi tham gia học nghề, từ đó góp phần tăng tỷ lệ NLĐ tham gia đào tạo nghề và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm mới.

Nâng mức trợ cấp thất nghiệp tối đa

Luật Việc làm quy định giảm thời gian chờ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Theo đó, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ sớm hơn 5 ngày làm việc so với quy định hiện hành.

Đặc biệt, Luật còn nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa lên 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo tháng.

Luật Việc làm đã nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa (Ảnh: Hoa Lê).

NLĐ bị thất nghiệp sẽ bị giảm mức thu nhập. Khi đó, quy định giảm thời gian chờ đủ điều kiện hưởng trợ cấp sẽ giúp NLĐ sớm nhận được trợ cấp thất nghiệp để trang trải cuộc sống và quay trở lại thị trường lao động.

Hỗ trợ nâng cao trình độ

Luật Việc làm năm 2025 sửa đổi điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Luật đã bỏ quy định về điều kiện người sử dụng lao động được hỗ trợ như: “Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động” và điều kiện “Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh”.

Thay vào đó, điều kiện để được hỗ trợ được quy định chi tiết và cụ thể hơn như: Thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định tại Bộ luật Lao động; thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh; Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.