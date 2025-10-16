Cứ 4 tài xế thì có 1 người vượt đèn đỏ vì sáng kiến đèn giao thông kiểu mới

Luật lệ giao thông về cơ bản không thay đổi qua năm tháng, nhưng thỉnh thoảng lại có một vài sáng kiến mới. Và hệ thống đèn tín hiệu mới ở Massachusetts (Mỹ) đang khiến nhiều tài xế bối rối.

Cụ thể, đó là loại đèn quá phức tạp ở một số vị trí có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Thay vì chỉ có một đèn đỏ đơn giản để tài xế dừng xe, loại đèn tín hiệu giao thông mới này có 5 pha khác nhau, bao gồm tắt, vàng nhấp nháy, vàng cố định, đỏ và đỏ nhấp nháy, tắt đèn.

Thay vì có 3 nhịp như thông thường, thiết kế đèn đỏ mới tại một số nơi ở bang Massachusetts có tới 5 nhịp, rất dễ nhầm lẫn (Ảnh: MassDOT).

Các tín hiệu màu vàng và đỏ có ý nghĩa tương tự như đèn giao thông thông thường. Tuy nhiên, màu vàng cố định có nghĩa là giảm tốc độ vì có người đi bộ băng qua, trong khi màu vàng nhấp nháy có nghĩa là chuẩn bị dừng lại để nhường người đi bộ. Màu đỏ cố định có nghĩa là dừng lại, trong khi màu đỏ nhấp nháy báo hiệu người lái xe dừng lại, và sau đó tiếp tục đi khi lối sang đường dành cho người đi bộ đã thông thoáng.

Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều bối rối, và một nghiên cứu từ Đại học Massachusetts Amherst cho thấy, gần 25% tài xế đã vượt đèn đỏ cố định. Con số này tăng lên 65% khi có đèn đỏ nhấp nháy.

Trái lại, một số tài xế đã dừng xe khi không nên dừng. 9% dừng lại khi không có đèn nào bật sáng, trong khi 19% dừng lại khi đèn vàng nhấp nháy. Con số này tăng lên 30% khi đèn vàng cố định.

Vị trí của đèn tín hiệu kiểu lai dành cho người đi bộ dường như ảnh hưởng đến cách người lái xe phản ứng, vì trên đường 4 làn, tình trạng dừng xe sớm ít hơn nhưng tình trạng vượt đèn đỏ lại nhiều hơn.

Tuy nhiên, tại các điểm giao cắt đường ray xe lửa, nhiều tài xế đã dừng lại khi họ không nên dừng lại, và tác giả chính của nghiên cứu, Angelina Caggiano, cho rằng điều này là do sự hiện diện quen thuộc của người đi bộ băng qua.

Các tác giả tiếp tục đặt câu hỏi “liệu đây có thực sự là thiết bị đèn tốt nhất để sử dụng tại các điểm giao cắt đường ray xe lửa hay những nơi có dòng người đi bộ và người đi xe đạp cao hay không?”. Tuy nhiên, họ nhận định rằng mọi người có thể sẽ quen thuộc hơn với loại đèn này khi có nhiều đèn được lắp đặt hơn trong tương lai.