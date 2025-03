Xe mới ra mắt trong tháng 3: Có mẫu rẻ nhất phân khúc xe gầm cao đô thị

Geely Coolray

Mẫu xe Trung Quốc này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, với 3 phiên bản, gồm: Standard, Premium và Flagship, có giá bán tương ứng là 538 triệu đồng, 578 triệu đồng, và 628 triệu đồng.

Geely Coolray có giá bán khá mềm trong phân khúc SUV đô thị cỡ B, chỉ đắt hơn MG ZS, còn lại rẻ hơn hẳn so với các xe thương hiệu Nhật, Hàn như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Kia Seltos (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất của Geely Coolray khá hiện đại, với vô-lăng vát đáy, màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình giải trí 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Một số tiện nghi đáng chú ý gồm: cửa sổ trời toàn cảnh (bản Flagship), tính năng đỗ xe tự động (bản Premium và Flagship), phanh tay điện tử, điều hòa tự động, camera 360 độ (Flagship), 6 loa âm thanh (4 loa trên bản tiêu chuẩn)…

Geely Coolray được kỳ vọng thu hút các khách hàng trẻ ưa thích công nghệ và sẵn sàng thử sức với thương hiệu mới (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Coolray được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 175 mã lực và mô-men xoắn 255Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm: cảm biến áp suất lốp, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, giới hạn tốc độ.

Bản Flagship được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS gồm các tính năng: ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thích ứng, hỗ trợ lái xe tự động, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù.

Trong buổi ra mắt thương hiệu tại Việt Nam, Geely còn mang tới hai mẫu xe khác là EX5 và Monjaro, nhưng chỉ trưng bày, chưa chính thức giới thiệu.

Omoda C5 Luxury

Trong tháng 3, Chery đã giới thiệu Omoda C5 Luxury, phiên bản rẻ nhất trong dòng C5, với giá 539 triệu đồng, nhưng áp dụng giá bán ưu đãi 499 triệu đồng cho 555 khách hàng đầu tiên đặt cọc trước ngày 1/5, rẻ ngang một mẫu SUV hạng A như Hyundai Venue.

Omoda C5 Luxury chỉ được trang bị cần số truyền thống, không phải cần số điện tử như hai bản cao cấp hơn (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Bản Luxury không được trang bị động cơ tăng áp như các bản cao cấp, mà chỉ dùng động cơ 1.5L, công suất 111 mã lực, màn hình kép 10,25 inch, ghế bọc da pha nỉ và các tiện ích cơ bản, nhưng bị cắt giảm nhiều trang bị cao cấp như ADAS, sạc không dây, đèn LED và dùng bộ mâm nhỏ hơn - 17 inch thay vì 18 inch như hai bản cao.

MG G50

MG G50 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản: G50 MT COM giá 559 triệu đồng, bản G50 AT DEL giá 698 triệu đồng, và G50 AT LUX giá 749 triệu đồng, với mâm hợp kim lần lượt là mâm sắt 16 inch, mâm đúc 16 inch và mâm đúc 17 inch cho từng phiên bản.

Mức giá khởi điểm 559 triệu đồng của MG G50 dự kiến sẽ thu hút được nhóm người dùng có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ (Ảnh: Đại lý MG).

MG G50 thuộc phân khúc MPV hạng trung, có chiều dài, rộng và cao tương ứng là 4.825 x 1.825 x 1.778 (mm), với chiều dài cơ sở 2.800mm. So với Toyota Innova Cross, mẫu MG G50 dài hơn, nhưng lại ngắn hơn Hyundai Custin.

MG G50 có cấu hình mặc định là 8 ghế, nhưng bản Lux cao cấp nhất có thêm tùy chọn 7 ghế. Trên biến thể này, xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 10,25 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 12,3 inch, điều hòa tự động 1 vùng, sạc điện thoại không dây, ghế da chỉnh điện hàng đầu…

Xe có cấu hình tối đa 8 ghế, nhiều hơn một chỗ ngồi so với nhóm MPV cỡ nhỏ như Xpander, Veloz Cross hay XL7 (Ảnh: Đại lý MG).

Về khả năng vận hành, MG G50 được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt. Cấu hình này tạo ra công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285Nm.

Porsche 911 đời 2025

Bước sang thế hệ thứ 8, dòng 911 của Porsche lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động T-Hybrid trên các bản 911 GTS và 911 4 GTS. Hệ thống này kết hợp động cơ boxer 3.6L với hai mô-tơ điện, mang đến công suất 541 mã lực và mô-men xoắn cực đại 610Nm, hộp số PDK ly hợp kép 8 cấp. Bộ pin lithium-ion có dung lượng 1,9kWh, điện áp 400V.

Trong khi đó, phiên bản 911 Carrera tiêu chuẩn vẫn được trang bị động cơ boxer tăng áp kép 3.0L, cho công suất 394 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm.

Xe được trang bị hệ thống treo thể thao PASM mới, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,6 inch và nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại (Ảnh: Porsche).

Porsche 911 thế hệ mới có 8 phiên bản tại Việt Nam, bao gồm: 911 Carrera (8,87 tỷ đồng), Carrera T (9,77 tỷ đồng), Carrera S (10,3 tỷ đồng), Carrera GTS (13,2 tỷ đồng); Carrera 4 GTS (13,59 tỷ đồng); 911 Targa 4 GTS (14,54 tỷ đồng); 911 GT3 (16,86 tỷ đồng), và GT3 Touring (16,86 tỷ đồng).