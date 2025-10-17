Quan chức Nga đề xuất xây đường hầm xuyên biển dài 113km kết nối với Mỹ

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hợp tác kinh tế với các quốc gia nước ngoài (Ảnh: Reuters).

Một đường hầm băng qua eo biển Bering, nối Nga và Alaska, có thể được xây dựng trong chưa đầy 8 năm với chi phí không vượt quá 8 tỷ USD, theo ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống về hợp tác kinh tế với các quốc gia nước ngoài kiêm Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).

“Hãy tưởng tượng việc kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và Á-Âu-Phi thông qua Đường hầm Putin - Trump, một tuyến dài khoảng 113km tượng trưng cho sự đoàn kết. Chi phí theo công nghệ truyền thống là hơn 65 tỷ USD, nhưng công nghệ của The Boring Company (công ty xây dựng đường hầm và thiết bị do tỷ phú Elon Musk sáng lập) có thể giảm xuống dưới 8 tỷ USD. Hãy cùng nhau xây dựng tương lai!”, ông viết trên mạng xã hội X, nhắc tới tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo lời ông Dmitriev, đường hầm này, với tuyến đường sắt và luồng hàng hóa, sẽ mở ra cơ hội khai thác tài nguyên chung, đồng thời các dự án hợp tác Mỹ -Nga sẽ tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế giữa 2 nước.

“RDIF đã từng đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt Nga-Trung đầu tiên trong lịch sử. Giờ là lúc làm nhiều hơn thế, kết nối các châu lục lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ", ông Dmitriev nói.

Vị trí Nga, Mỹ và Alaska (Ảnh: FT).

Hồi tháng 3, ông Dmitriev từng cho rằng Nga và Mỹ nên hợp tác để thám hiểm sao Hỏa, nhằm mục tiêu mang tới vinh quang cho nhân loại.

Đề xuất mới nhất của ông Dmitriev diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sắp gặp thượng đỉnh ở Hungary trong thời gian tới. Các vấn đề về việc khép lại xung đột ở Ukraine, hợp tác kinh tế Nga - Mỹ sau chiến sự có thể là một phần trong chương trình nghị sự giữa 2 lãnh đạo.