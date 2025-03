Khía cạnh an toàn ghi nhận sự cải thiện đáng kể trên mẫu SUV cỡ nhỏ của Hyundai, thu hẹp khoảng cách so với Xforce, Yaris Cross. Cụ thể, gói Hyundai SmartSense được bổ sung kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp Stop & Go và thông báo phương tiện phía trước đã khởi hành, còn hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động thích ứng hay cảnh báo phương tiện tới gần khi mở cửa được giữ nguyên. Camera 360 độ hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình đã được mang lên Creta 2025 nhưng lại thiếu cảm biến trước (Ảnh: Headlightmag).