Nguyễn Ngọc Anh: “Tôi rất vui khi thấy Hồ Hoài Anh lấy lại phong độ”

Tại sự kiện ra mắt album Lời hẹn ước của Nguyễn Ngọc Anh ngày 16/10, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bày tỏ niềm xúc động khi nhắc về nữ ca sĩ: “Ngọc Anh là một trong những người bạn vẫn tin tưởng và đồng cảm với âm nhạc của tôi, đến giờ vẫn không chê nhạc của tôi già”.

Nam nhạc sĩ cũng đánh giá cao sự thay đổi của Nguyễn Ngọc Anh trong cách hát: “Ngọc Anh đang làm mới giọng ca của mình để gần hơn với khán giả trẻ. Tôi cũng phải điều chỉnh trong cách viết, cùng cô ấy tìm tiếng nói chung trong phòng thu”.

Theo Hồ Hoài Anh, anh đã sáng tác riêng cho Ngọc Anh 3 ca khúc trong album Lời hẹn ước, bao gồm Khép lại dở dang (đã ra mắt MV vào tháng 9), Đồng sàng dị mộng cùng một ca khúc Pop Ballad đúng sở trường của cô. Cả 3 ca khúc đều mang những sắc thái âm nhạc khác nhau, từ tự sự, giằng xé mãnh liệt, nhẹ nhàng da diết đến hiện đại, cá tính.

Trong sự kiện ra mắt album “Lời hẹn ước” tại Hà Nội, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (cầm micro) bày tỏ niềm vui khi Nguyễn Ngọc Anh vẫn trân trọng âm nhạc và sáng tác của mình (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Chia sẻ về mối duyên với Hồ Hoài Anh, Nguyễn Ngọc Anh cho biết: “Tôi thường nằm mơ thấy nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, không hiểu sao nữa (cười). Khi đặt bài, tôi muốn anh sáng tác các ca khúc về tình yêu vui tươi vì đang có hôn nhân viên mãn, nhưng anh ấy lại đưa những bài tương đối buồn và day dứt.

Thế nhưng, tôi lấy cảm xúc từ chính câu chuyện buồn của Hồ Hoài Anh trong quá khứ để hát, thực sự rất đồng cảm với âm nhạc và ca từ của tác phẩm”.

Cô cũng bày tỏ niềm vui khi thấy Hồ Hoài Anh “lấy lại phong độ” và sáng tạo tràn đầy năng lượng sau những biến cố cá nhân. “Với người nghệ sĩ, đó là những khoảnh khắc quý hiếm. Tôi rất xúc động khi thấy anh viết cho mình với tất cả cảm xúc”, Nguyễn Ngọc Anh nói.

Ngoài Hồ Hoài Anh, album Lời hẹn ước còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, chủ nhân những bản hit Tình yêu màu nắng, Đưa nhau đi trốn, Bùa yêu.

Đặc biệt, ca khúc Đồng sàng dị mộng là sự kết hợp đầu tiên giữa Nguyễn Ngọc Anh và Tùng Dương - giọng ca được mệnh danh “Divo của nhạc Việt”.

“Tôi thần tượng Tùng Dương từ lâu, thích cách cậu ấy sống và đam mê âm nhạc. Khi ở cạnh Tùng Dương, tôi như được tiếp thêm năng lượng tích cực. Nếu nói tôi noi gương Tùng Dương thì cũng đúng, vì đó là người tôi ngưỡng vọng”, Ngọc Anh bày tỏ.

Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức (bên trái) tiết lộ rằng, vợ chồng cô đã “khẩu chiến” liên tục trong phòng thu để tìm cách thể hiện mới mẻ cho album lần này (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Một dấu ấn đặc biệt trong album là vai trò của Tô Minh Đức - ông xã của Nguyễn Ngọc Anh. Anh không chỉ tham gia song ca mà còn đảm nhận khâu sản xuất, phối khí và sáng tác ca khúc chủ đề Lời hẹn ước.

Với người đồng hành cả trong nghệ thuật lẫn cuộc sống, Nguyễn Ngọc Anh dành sự biết ơn sâu sắc: “Anh ấy không chỉ là người bạn đời mà còn là người giúp tôi thay đổi trong tư duy âm nhạc. Nghệ sĩ đáng sợ nhất là nhìn lại sau 20 năm mà vẫn dậm chân tại chỗ. Anh Đức đã kiên trì “mưa dầm thấm lâu”, giúp tôi mở lòng với điều mới mẻ hơn. Nhờ thế, tôi mới có được Lời hẹn ước hôm nay”.

Nói về hành trình cùng vợ thực hiện album mới, ca sĩ Tô Minh Đức ví mình như một “huấn luyện viên” trong phòng thu, người đã giúp vợ thay đổi cách thể hiện âm nhạc.

“Tôi nghĩ là để thay đổi một thói quen thì chỉ có bản thân người nghệ sĩ mới làm được. Nhưng trong album này, ngoài vai trò nhà sản xuất, tôi thấy mình giống như một huấn luyện viên, người thay đổi lối chơi của vợ mình.

Những ngày thu âm, chúng tôi tranh luận đến khản cả giọng, nhưng cuối cùng tôi rất tự hào vì đã giúp vợ tìm ra một cách hát, một cảm xúc mới”, Tô Minh Đức bộc bạch.

Theo anh, sự thay đổi của Nguyễn Ngọc Anh trong album lần này không chỉ ở kỹ thuật hát mà còn ở tư duy âm nhạc, cách thể hiện tinh tế, giàu tiết chế hơn - điều mà một nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động cần có để làm mới mình.