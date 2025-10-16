Toyota xây dựng Century thành thương hiệu cao cấp hơn Lexus

Phát biểu tại buổi tọa đàm trước thềm Japan Mobility Show 2025 (Triển lãm Phương tiện di động Nhật Bản), Chủ tịch Akio Toyoda của Tập đoàn Toyota cho biết Century lâu nay chưa có bản sắc rõ ràng, và giờ là lúc định vị lại thương hiệu này “ở trên Lexus”.

Hé lộ đầu tiên của Toyota về mẫu Century mới (Ảnh: Toyota).

Theo ông Toyoda, quy mô sản xuất lớn của Toyota thường xuyên khiến Lexus phải làm các dòng xe dễ tiếp cận hơn. Do đó, Century sẽ lấp khoảng trống mà Lexus còn bỏ ngỏ, trở thành một đẳng cấp riêng biệt, tương tự vai trò mà Rolls-Royce đảm nhận trong tập đoàn BMW.

Như vậy, thương hiệu Toyota dành cho số đông, Lexus cho giới thượng lưu, còn Century hướng đến “giới sành” - những người tìm kiếm trải nghiệm xa xỉ khác biệt.

Hiện danh mục sản phẩm của Century có một mẫu sedan truyền thống ra mắt từ năm 1967 và một mẫu SUV cỡ lớn trình làng năm 2023. Tại triển lãm ở Tokyo năm nay, Toyota sẽ giới thiệu Century One-of-One Concept - chiếc coupe hai cửa gầm cao mang hơi hướng bespoke (đặt chế tạo riêng).

Trước đó, hãng từng chế tạo mẫu Century SUV mui trần dành riêng cho các lễ diễu hành, cho thấy định hướng Century trở thành thương hiệu cá nhân hoá cao, tương tự triết lý cá nhân hóa của Rolls-Royce.

Century One-of-One Concept có thiết kế gầm cao như SUV nhưng kiểu dáng coupe (Ảnh: Toyota).

Trong khi Century được nâng tầm thành một thương hiệu độc lập, Lexus tiếp tục mở rộng dải sản phẩm, có đủ từ SUV cỡ nhỏ LBX đến sedan hạng sang LS (sẽ không còn lâu) và SUV cỡ lớn LX. Gần đây, Lexus trình làng LS Concept - chiếc minivan điện 6 bánh, 3 hàng ghế, nhiều khả năng thay thế mẫu LS sedan hiện tại.

Dự kiến Lexus LS Concept sẽ trình làng tại Japan Mobility Show 2025 vào cuối tháng này.

Ông Toyoda chia sẻ: “Khi Lexus ra đời vào năm 1989, Toyota Crown là mẫu xe đầu bảng của chúng tôi. Lexus LS được tạo ra để vươn tới đẳng cấp châu Âu. Từ đó tới nay, chúng tôi đã mở rộng danh mục sản phẩm, nhưng giờ đây muốn quay lại mục tiêu ban đầu của LS và không chỉ giới hạn ở sedan”.

Ông Simon Humphreys, Giám đốc thương hiệu kiêm trưởng bộ phận thiết kế của Toyota, lý giải cách thức hai thương hiệu xe sang cùng tồn tại: “Lexus sẽ đi theo hướng tự do thử nghiệm và tiên phong đổi mới. Trong khi đó, Century sẽ đại diện cho đỉnh cao xa xỉ và độc bản”.

Thông điệp mới của hai thương hiệu phản ánh rõ tinh thần đó. Thông điệp của Century là “One of One (Độc bản) - Duy nhất trên thế giới, đến từ Nhật Bản”, còn với Lexus là “Discover (Khám phá) - Chúng tôi không sao chép bất kỳ ai”.

Sự phân tách này được Toyota thể hiện trong biểu đồ định vị thương hiệu, cho thấy vị thế Century ở đỉnh kim tự tháp.