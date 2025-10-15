Xe bán tải điện siêu nhỏ của Daihatsu được "hồi sinh" từ huyền thoại Midget

Chiếc xe thương mại hạng nhẹ (LCV) siêu nhỏ này có ba chỗ ngồi, khoang chở hàng linh hoạt, và chạy hoàn toàn bằng điện, sẽ ra mắt tại Japan Mobility Show 2025 vào cuối tháng 10.

Chiếc xe nhỏ gọn như đồ chơi (Ảnh: Daihatsu).

Midget X được xem như cầu nối đưa một trong những mẫu xe có tính biểu tượng của Daihatsu bước vào kỷ nguyên xe điện.

Midget nguyên bản ra đời năm 1957, là một mẫu xe ba bánh siêu nhỏ, được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu của các tiểu thương và người giao hàng thường xuyên di chuyển trên các con phố hẹp ở Nhật.

Với kích thước nhỏ gọn và khả năng cơ động như xe máy, Midget nhanh chóng trở thành một biểu tượng trong thời kỳ hậu chiến.

Mẫu Daihatsu Midget đời đầu có thiết kế ba bánh (Ảnh: Daihatsu).

Đến năm 1996, mẫu xe này trở lại với tên gọi Midget II, sở hữu phong cách hoài cổ và tinh thần “dám làm”. Nó đã bị ngừng sản xuất vào năm 2001, nhưng có vẻ như Daihatsu chưa sẵn sàng khép lại huyền thoại đó.

Chiếc Midget X concept vừa được Daihatsu giới thiệu ngắn gọn trong video teaser trước khi ra mắt chính thức tại Tokyo vào cuối tháng này. Trong thời đại mới, mẫu xe bán tải "tí hon" được trang bị hệ truyền động thuần điện.

Ngoại hình xe gợi nhớ các thế hệ Midget trước, với cụm đèn tròn LED, kính chắn gió cong kiểu máy bay trực thăng, bánh xe được che kín một nửa, có tích hợp đèn và hiển thị tình trạng pin ngay trên hông.

Ở bên trong xe, ghế lái được bố trí ở giữa, hai bên là ghế phụ. Chiếc xe trưng bày có khoang chứa thiết kế như ba lô và thùng hàng có thể mở rộng về phía sau theo nhiều kiểu khác nhau. Một điểm thú vị nữa là tay nắm cửa sau dạng xoay, chứ không phải lẫy mở. Cánh cửa mở ngược về phía sau.

Daihatsu chưa công bố các thông số kỹ thuật, chỉ chia sẻ rằng: “Vì xe rất nhỏ, nên có thể phù hợp với nhiều phong cách sống khác nhau”.

Hiện tại, Midget X vẫn chỉ ở dạng concept, song không loại trừ khả năng Daihatsu sẽ phát triển thành phiên bản sản xuất thực tế để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Thông tin chi tiết hơn dự kiến sẽ được công bố khi sự kiện Japan Mobility Show 2025 chính thức khai mạc.