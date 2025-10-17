Nghiên cứu mới: Nữ giới có số gen gây trầm cảm gấp đôi nam giới

Các nhà khoa học tại Úc đã tiến hành phân tích bộ gene của gần 200.000 người mắc chứng trầm cảm nhằm tìm ra những đặc điểm di truyền chung của căn bệnh này. Đây được xem là một trong những công trình nghiên cứu quy mô lớn nhất từng được thực hiện trong lĩnh vực di truyền học tâm thần.

Công trình do Viện Nghiên cứu Y khoa Berghofer (Úc) chủ trì. Kết quả cho thấy phụ nữ mang số lượng dấu hiệu di truyền liên quan đến trầm cảm gần gấp đôi so với nam giới, hé mở hướng tiếp cận mới trong việc lý giải sự khác biệt giới tính về nguy cơ mắc bệnh.

Nhà nghiên cứu Jodi Thomas cho biết: "Yếu tố di truyền gây ra trầm cảm ở nữ giới cao hơn ở nam giới. Việc phân tích các yếu tố di truyền chung và riêng biệt ở nam và nữ giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về nguyên nhân gây ra trầm cảm và mở ra cánh cửa cho các phương pháp điều trị được cá nhân hóa hơn".

Yếu tố di truyền gây ra bệnh trầm cảm ở nữ cao hơn ở nam (ảnh: adventtr/Canva).

Từ lâu, chúng ta đã biết trầm cảm phổ biến hơn ở phụ nữ, nhưng nguyên nhân sinh học của hiện tượng này vẫn còn là bí ẩn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 13.000 dấu hiệu di truyền có liên quan đến trầm cảm ở phụ nữ trong khi chỉ có 7.000 dấu hiệu ở nam giới.

Một số thay đổi di truyền này có thể làm thay đổi các con đường sinh học liên quan đến quá trình trao đổi chất hoặc sản xuất hormone.

Nhà nghiên cứu Thomas nói: "Chúng tôi đã tìm thấy một số khác biệt về mặt di truyền có thể giúp giải thích tại sao phụ nữ bị trầm cảm thường gặp phải các triệu chứng chuyển hóa, chẳng hạn như thay đổi cân nặng hoặc mức năng lượng thay đổi".

Sự khác biệt về di truyền có thể giải thích các triệu chứng khác đi kèm với bệnh trầm cảm ở phụ nữ (ảnh: Antonio_Diaz/Canva).

Nhà nghiên cứu Brittany Mitchell cho biết những phát hiện này có thể dẫn đến những thay đổi trong cách điều trị trầm cảm ở phụ nữ. "Cho đến nay, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu nhất quán giải thích tại sao trầm cảm ảnh hưởng đến phụ nữ và nam giới khác nhau, có thể bao gồm cả vai trò của di truyền.

Ngày càng có nhiều câu chuyện được đưa ra về số lượng các loại thuốc hiện đang được phát triển và các nghiên cứu mà chúng ta biết cho đến nay chủ yếu tập trung vào nam giới hoặc những người tham gia là nam giới", bà nói.

Trầm cảm lâm sàng, hay rối loạn trầm cảm chủ yếu, là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có hơn 300 triệu người trên toàn cầu mắc bệnh trầm cảm.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications có đánh giá chuyên môn của các chuyên gia.