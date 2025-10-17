Dinh dưỡng từ Vitatree: DHA và Lutein cho sự phát triển của trẻ

Trẻ phát triển toàn diện - Mong mỏi của phụ huynh

Não bộ trẻ 0-6 tuổi hình thành hàng triệu kết nối thần kinh mới mỗi giây, ảnh hưởng đến khả năng học tập và ghi nhớ sau này (Ảnh: Shutterstock).

Theo nghiên cứu đăng tải trên Nature Human Behaviour (2023), não bộ trẻ trong giai đoạn đầu đời (0-6 tuổi) hình thành hàng triệu kết nối thần kinh mới mỗi giây, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập và ghi nhớ sau này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, tỷ lệ cận thị ở trẻ em châu Á tăng nhanh, với nhiều trường hợp xuất hiện từ bậc mầm non - minh chứng cho sự cần thiết phải chăm sóc thị lực từ sớm.

Việc cha mẹ chú trọng tới chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung các loại vi chất tốt cho sự phát triển não bộ và thị giác cho bé là xu hướng tất yếu. Đây là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai, để con có đủ nền tảng vững chắc trên con đường học tập và trưởng thành.

DHA - Chìa khoá cho sự phát triển não bộ ở trẻ

Theo các nghiên cứu khoa học, DHA chiếm tỷ lệ rất cao trong não bộ, giúp tăng độ nhạy của các neuron thần kinh, tối ưu hóa dẫn truyền tín hiệu, từ đó cải thiện khả năng tư duy, ghi nhớ và chỉ số IQ. DHA còn liên quan đến sự phát triển cân nặng, chiều dài và vòng đầu của trẻ, cho thấy vai trò toàn diện đối với sức khỏe tổng thể.

Trong giai đoạn đầu đời, nhu cầu DHA của trẻ tăng mạnh vì não bộ có tốc độ phát triển vượt bậc. Chỉ tính riêng khi sinh ra, não bộ trẻ đã đạt tới 70% trọng lượng của não người trưởng thành - minh chứng rõ nhất cho vai trò thiết yếu của DHA.

Lutein - Dưỡng chất cho sự phát triển thị lực và khả năng hiệp đồng với DHA

Dù là 2 dưỡng chất quan trọng, nhưng cơ thể lại không tự tổng hợp được DHA và Lutein với lượng cần thiết, nên cần được bổ sung qua thực phẩm (Ảnh: Shutterstock).

Vì đặc tính dễ bị oxy hóa khiến DHA dễ suy giảm hiệu quả nếu không được bảo vệ đúng cách. Trong khi đó, Lutein - chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng tự bảo vệ trước gốc tự do, giúp duy trì sự ổn định của màng tế bào và bảo toàn DHA. Nhờ vậy, não bộ có điều kiện hình thành nhiều kết nối thần kinh hơn, hỗ trợ quá trình học hỏi, ghi nhớ và nhận thức của trẻ.

Lutein còn là loại carotenoid có thể đi qua hàng rào máu - võng mạc, tập trung tại điểm vàng (macula), nơi đảm nhiệm tới 90% chức năng thị lực. Nhờ vậy, giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, vốn là yếu tố trẻ em ngày nay tiếp xúc thường xuyên.

Không chỉ giới hạn ở mắt, Lutein còn hiện diện tại bốn vùng não liên quan đến ngôn ngữ, trí nhớ, thính giác và thị giác.

Dù là 2 dưỡng chất quan trọng, nhưng cơ thể lại không tự tổng hợp được với lượng cần thiết, nên cần được bổ sung qua thực phẩm. Tuy nhiên, để tối ưu hấp thu, các chuyên gia khuyến khích nên bổ sung DHA và Lutein qua sản phẩm chuyên biệt, với công nghệ tiên tiến và nguồn gốc thực vật đảm bảo an toàn.

Kids High Strength DHA Algae Oil Plus Lutein hỗ trợ não bộ và mắt cho trẻ

Bổ sung DHA và Lutein với TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil Plus Lutein (Ảnh: B.Pure).

TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein sản xuất và đóng gói từ Úc. Mỗi viên uống bổ sung 160mg DHA chiết xuất từ 400mg dầu giàu vi tảo Schizochytrium. Loại vi tảo này được nuôi trồng trong điều kiện tự nhiên, tinh khiết và được kiểm soát tốt về môi trường nuôi dưỡng không bị nhiễm các kim loại nặng, đặc biệt là thủy ngân so với nguồn DHA từ cá ngoài tự nhiên.

Sản phẩm còn bổ sung 5mg Lutein tự nhiên, hỗ trợ tốt cho mắt và nhận thức. Sự kết hợp trong cùng một viên nang mang lại giải pháp kép: nuôi dưỡng não bộ và bảo vệ thị lực - hai yếu tố cốt lõi cho trẻ trong giai đoạn học tập căng thẳng và tiếp xúc sớm với công nghệ.

TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein còn chinh phục lòng tin của phụ huynh nhờ nguyên liệu quy trình sản xuất đảm bảo từ tiêu chuẩn Australian Made. Ông Daniel Moore - Giám đốc QA, Công ty TNHH B.Pure Úc - khẳng định: "Chứng nhận Australian Made không chỉ là danh hiệu, mà là sự bảo chứng cho niềm tin và chất lượng sản phẩm của chúng tôi dành cho các khách hàng”.

Ông Daniel Moore - Giám đốc QA, Công ty TNHH B.Pure Úc (Ảnh: B.Pure).

Quy trình sản xuất sản phẩm đạt chuẩn GMP nghiêm ngặt được kiểm soát bởi tổ chức TGA (Therapeutic Goods Administration - Cục Quản Lý Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Australia) - trực thuộc Bộ Y tế Australia. Một trong những tổ chức có tiêu chuẩn kiểm định khắt khe hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đó là những tiêu chuẩn giúp sản phẩm không chỉ được người tiêu dùng tin tưởng, mà còn được các đơn vị phân phối đánh giá cao.

TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1309/2023/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Nhà sản xuất: Ferngrove Place South Granville NSW 2142 Australia

Tổ chức công bố, nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công ty TNHH B.Pure Việt Nam

Địa chỉ: Số 34 ngõ 155 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Hà Nội

