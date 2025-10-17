Kosmen Eco ra mắt sản phẩm quạt thông minh

Kosmen Eco - Thương hiệu của công nghệ xanh, tiện ích cho cuộc sống

Kosmen Eco là thương hiệu thuộc hệ sinh thái công nghệ Kosmen, định hướng phát triển các dòng sản phẩm điện gia dụng thông minh, thân thiện môi trường, giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm sống hiện đại mà vẫn đảm bảo yếu tố tiết kiệm năng lượng.

Tiếp nối thành công từ các sản phẩm máy hút ẩm và lọc không khí, Kosmen Eco vừa ra mắt thị trường hai mẫu quạt điện thông minh AI: ECO F40AI-W và ECO F40AI-B.

Sản phẩm đặt tiêu chí “dễ dùng - tiện nghi - tiết kiệm” lên hàng đầu, Kosmen Eco tiếp tục khẳng định với định hướng phát triển sản phẩm hướng tới sự bền vững, bảo vệ môi trường, đồng thời giúp người tiêu dùng tiết kiệm điện năng, giảm thiểu chi phí sinh hoạt.

Lắng nghe nhu cầu, phục vụ đúng thói quen gia đình Việt

Sản phẩm quạt thông minh Kosmen Eco được tích hợp công nghệ Al điều khiển bằng giọng nói, có tác dụng làm mát và đối lưu không khí mang lại sự dễ chịu, tiện nghi cho người sử dụng. Không phải ngẫu nhiên Kosmen Eco lựa chọn phát triển dòng sản phẩm này.

Đại diện thương hiệu cho biết, việc tích hợp công nghệ AI nhận diện giọng nói tiếng Việt vào quạt điện bắt nguồn từ chính nhu cầu thực tế tại thị trường trong nước. Đối tượng người dùng Việt, đặc biệt là người lớn tuổi, ngày càng mong muốn các thiết bị điện gia dụng phải đơn giản, dễ thao tác, không phụ thuộc vào điện thoại hay các ứng dụng phức tạp.

Hiểu rõ tâm lý người dùng Việt, Kosmen Eco đã nghiên cứu và lập trình sẵn hơn 50 câu lệnh tiếng Việt, giúp thiết bị nhận diện linh hoạt giọng nói vùng miền, xử lý ngữ cảnh chính xác, đảm bảo người dùng có thể sử dụng trơn tru dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Người dùng chỉ cần nói “Bật quạt”, “Tăng gió” hay “Tắt sau 2 tiếng”, quạt Kosmen Eco Al phản hồi theo lệnh nhanh chóng, mang lại cảm giác thiết bị biết lắng nghe và thấu hiểu.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Kosmen Eco vẫn giữ vững cam kết phát triển sản phẩm theo định hướng bền vững, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường. Dù tích hợp loạt tính năng thông minh, sản phẩm vẫn đảm bảo vận hành êm ái mang đến trải nghiệm sử dụng dễ chịu.

Với khoảng cách thổi gió lên tới 6,2m, quạt Kosmen Eco dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều không gian sinh hoạt khác nhau. Sản phẩm còn được hoàn thiện từ chất liệu an toàn, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng sống xanh, sống tối giản hiện nay.

Thiết kế tối giản, dễ hòa hợp không gian sống hiện đại

Ngoài điểm nhấn công nghệ AI, quạt điện Kosmen Eco còn ghi điểm bởi thiết kế tinh tế, nhỏ gọn, dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách nội thất. Phiên bản màu trắng (ECO-F40AI-W) hướng đến không gian tối giản, hiện đại, trong khi màu đen (ECO-F40AI-B) mang lại cảm giác mạnh mẽ cá tính và sang trọng.

Sản phẩm được trang bị màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động rõ ràng, 12 cấp độ gió và 4 chế độ gió linh hoạt như: gió tự nhiên, gió thông minh, gió trẻ em, chế độ ngủ. Đặc biệt, khả năng điều chỉnh chiều cao giúp thiết bị dễ dàng phù hợp với nhiều không gian sinh hoạt, từ phòng khách, phòng ngủ đến văn phòng làm việc.

Không chỉ là quạt, còn là xu hướng sống thông minh

Không dừng lại ở một chiếc quạt điện thông thường, Kosmen Eco kỳ vọng sản phẩm này sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh chuẩn Việt, hướng đến mục tiêu nhất quán: “Công nghệ phải dễ dùng, phù hợp với mọi thế hệ trong gia đình.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Kosmen chia sẻ: "Chúng tôi không coi đây là sản phẩm để khoe công nghệ, mà là giải pháp thiết thực giúp người Việt sống dễ dàng, nhẹ nhàng hơn trong căn nhà của mình.

Trong tương lai, Kosmen Eco sẽ tiếp tục mở rộng các sản phẩm tích hợp AI như máy lọc không khí, máy hút ẩm,... hướng tới một ngôi nhà thông minh thuần Việt, thân thiện, tiết kiệm và dễ sử dụng cho tất cả mọi người".

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc quạt vừa tiện nghi, tiết kiệm, vừa dễ dùng cho mọi thành viên trong gia đình từ người già tới trẻ nhỏ, Kosmen Eco AI sẽ là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè này. Sản phẩm của Kosmen Eco hứa hẹn là bạn đồng hành lý tưởng cho không gian sống thông minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và trải nghiệm người dùng Việt.

