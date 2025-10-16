Nissan Navara thế hệ mới vẫn sẽ dùng chung nền tảng với Mitsubishi Triton

Sau hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Nissan Navara thế hệ D24 chuẩn bị “nghỉ hưu”. Hãng xe Nhật Bản đã xác nhận rằng mẫu bán tải cỡ trung này sẽ bước sang thế hệ hoàn toàn mới vào ngày 19/11 tại Australia và New Zealand.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều phiên bản Navara khác nhau đang được phát triển hoặc bán ra trên toàn cầu; các phiên bản gần như không chia sẻ gì ngoài cái tên. Mẫu xe được hé lộ lần này sử dụng nền tảng của Mitsubishi, không liên quan đến mẫu Navara dành cho Nam Mỹ hay Frontier Pro sản xuất tại Trung Quốc.

Video teaser hé lộ những hình ảnh đầu tiên về thế hệ mới của Navara, vẫn sẽ là “anh em” với Mitsubishi Triton.

Ảnh trên là mẫu Nissan Navara thế hệ mới được hãng hé lộ (Ảnh: Nissan).

Dù hình ảnh chưa rõ ràng, nhưng có vẻ như Nissan Navara thế hệ mới sẽ mang phom dáng giống Mitsubishi Triton (Ảnh: Mitsubishi).

Những điểm nhấn mang dấu ấn riêng của Nissan dự kiến bao gồm: đồ họa LED khác biệt ở cụm đèn pha và đèn hậu dạng tách đôi, nắp ca-pô có đường gân dập nổi, lưới tản nhiệt thiết kế mới, và cản trước được làm lại hoàn toàn.

Thanh thể thao phía sau cabin gợi ý rằng chiếc xe trong video teaser có thể là phiên bản cao cấp. Dòng Navara mới dự kiến có nhiều cấu hình: khung gầm rời (chassis cab), cabin đơn và cabin đôi, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng thương mại và khách hàng cá nhân.

Navara mới sẽ sử dụng khung gầm rời của mẫu Mitsubishi Triton thế hệ mới ra mắt năm 2023. Tuy nhiên, lãnh đạo Nissan cho biết hãng đã thực hiện nhiều thay đổi về thiết kế và kỹ thuật để giúp xe khác biệt hơn trong mắt người mua.

Dự kiến xe sẽ được trang bị động cơ diesel tăng áp 2.4L, cho công suất 201 mã lực, tương tự Triton. Ngoài ra, một phiên bản hybrid cắm sạc cũng đang được phát triển, phù hợp với xu hướng điện hóa dòng bán tải.

Nissan còn có kế hoạch tung ra Navara Pro-4X Warrior - phiên bản địa hình do Premcar phát triển, đồng thời cân nhắc biến thể NISMO thể thao trong tương lai.

Navara thế hệ mới vẫn sẽ sử dụng khung gầm của Triton, nhưng được điều chỉnh với ngôn ngữ thiết kế riêng của Nissan (Ảnh: Nissan).

Dự kiến thế hệ mới của Navara sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường Australia và New Zealand vào khoảng đầu năm 2026. Hiện chưa rõ liệu mẫu xe này có được mở rộng sang các thị trường khác hay không.

Ở phân khúc bán tải cỡ trung, Navara mới sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ mạnh, như Toyota Hilux (sắp ra thế hệ mới trong năm tới), Ford Ranger (hiện là mẫu xe bán chạy nhất tại Australia), VW Amarok, Kia Tasman, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, JAC T9, MGU9, GWM Cannon Ute và BYD Shark.