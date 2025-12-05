Cận cảnh xe tải điện VinFast EC Van: Khoang hàng rộng, có điểm giống VF 3

Sau quá trình chạy thử, VinFast EC Van bản thương mại đã sẵn sàng bàn giao tới những khách hàng đặt cọc sớm. Chiếc trong bài mà phóng viên báo Dân trí trải nghiệm thuộc loạt xe của Xanh SM, sẽ được đơn vị này giao cho tài xế khai thác theo hình thức taxi tải.

VinFast EC Van có giá bán lẻ đề xuất từ 285 triệu đồng (Ảnh: Phong Đoàn).

Chiếc EC Van này mang màu xanh đặc trưng của Xanh SM. Thiết kế tổng thể không thay đổi gì so với bản chạy thử đã bị bắt gặp trước đó. Phần đầu xe có dải crôm trang trí tạo hình cánh chim xung quanh logo “V”, là diện thương hiệu của VinFast.

Cụm đèn chiếu sáng trước halogen, gương chiếu hậu chỉnh cơ với cổ xoay dạng cầu giống mẫu VF 3. VinFast EC Van không có đèn sương mù (đèn gầm) nhưng ở khu vực cản trước màu đen vẫn có hai "ô chờ", có thể "độ chế" để lắp đặt thêm trang bị này.

Khác với ảnh thiết kế 3D, tay nắm cửa ngoài xe đã được chuyển sang loại lẫy giật, thuận tiện cho việc thao tác. Đây là thiết kế thường thấy trên các dòng xe giao hàng.

VinFast EC Van sở hữu chiều dài 3.767mm, chiều rộng 1.680mm. Thông số này ngang một mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10, hứa hẹn khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe tải điện này có chiều cao 1.790mm, bán kính quay đầu 5,1m.

Ở khu vực phía sau, cụm đèn hậu được điều chỉnh đôi chút so với ảnh đồ họa ban đầu. Mâm sắt được sơn đen, kích thước 14 inch, không đi kèm ốp.

Khoang chứa hàng của VinFast EC Van có đèn chiếu sáng (Ảnh: Phong Đoàn).

Khoang chứa hàng của EC Van có cửa mở từ phía sau, theo kiểu vỏ sò mở lên. Theo một số nguồn tin, VinFast có thể bổ sung phiên bản với cửa trượt ngang, hứa hẹn đem lại khả năng sử dụng linh hoạt hơn. EC Van có khoang hàng dung tích lên tới 2.600 lít, tải trọng tối đa trên xe này là 650kg (nhiều hơn 50kg so với thông số VinFast công bố ban đầu).

Nội thất hai chỗ ngồi của VinFast EC Van không có khác biệt quá nhiều với bản chạy thử trước đó. Xe chủ yếu sử dụng vật liệu nhựa và ghế nỉ, người lái có thể đổi vị trí dễ dàng do hàng ghế đầu không có “yên ngựa”, đem lại sự thuận tiện khi di chuyển vào khu vực chật hẹp.

Táp-lô được thiết kế dạng phân tầng. Táp-pi cửa của chiếc xe này không còn chi tiết tay quay nâng/hạ kính như ảnh thiết kế 3D.

Cửa kính của chiếc VinFast EC Van này có thể chỉnh điện, thông qua hai nút gạt được lắp đặt ở khu vực đài radio. Vô-lăng của xe có thiết kế giống VF 3, đi kèm cần gạt chuyển số phía sau. Màn hình thông tin nhỏ cung cấp những dữ liệu cần thiết như lượng pin, tốc độ, mức tiêu hao điện năng, ODO…

VinFast EC Van được trang bị điều hòa chỉnh cơ với các núm xoay, phía bên dưới là một hốc chứa đồ, đi kèm cổng tẩu 12-24V. Xe sử dụng phanh cơ truyền thống.

Về khả năng vận hành, VinFast EC Van được trang bị động cơ điện có công suất 30kW (khoảng 40,2 mã lực), mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin đi kèm có dung lượng 18,3kWh, cho phạm vi hoạt động 175km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn NEDC.

VinFast EC Van chỉ có cổng sạc nhanh (DC) nhận công suất lớn nhất là 24,2kW, cho khả năng sạc 10-70% pin trong 42 phút (Ảnh: Phong Đoàn).

Trước khi VinFast giới thiệu EC Van, mẫu xe chở hàng đô thị được khách Việt ưa chuộng là Suzuki Blind Van, còn được biết đến với tên gọi “Su cóc”. Xe này ngừng bán tại Việt Nam từ cuối năm 2022 do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, nhưng vẫn được người dùng trao đổi trên thị trường xe cũ.

So với VinFast EC Van, Suzuki Blind Van đã qua sử dụng đang có giá bán dễ tiếp cận hơn. Mẫu xe tải điện đến từ thương hiệu Việt có lợi thế cạnh tranh là chi phí sử dụng rẻ, nhất là với chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027. Xe cũng có chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với các dòng xe xăng/dầu cùng phân khúc.