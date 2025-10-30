Cận cảnh Toyota RAV4 2026: “Lột xác” toàn diện, thông minh như xe điện

Một trong những điểm nhấn của Toyota ở triển lãm Japan Mobility Show 2025 (Nhật Bản) là RAV4 2026. Dòng C-SUV này vừa “lên đời” vào giữa năm nay, chia thành 3 phong cách: Core, Adventure và GR Sport. Chiếc xe xuất hiện trong bài thuộc phiên bản thể thao GR Sport, có chiều dài x rộng x cao đạt 4.645 x 1.880 x 1.685mm và trục cơ sở 2.690mm - tức dài hơn 55mm, rộng hơn 35mm nhưng kém 10mm chiều dài cơ sở so với Mazda CX-5 ở Việt Nam.

Như nhiều mẫu SUV ra mắt trong vài năm gần đây, RAV4 thế hệ thứ 6 trông vuông vức, cơ bắp và góc cạnh hơn hẳn trước đây. Đầu xe “Hammerhead” (Cá mập đầu búa) giống Camry hiện hành với đèn pha LED hình chữ “C” và mặt ca-lăng đen bóng đặt thấp, đồ họa đa ô lục giác. Các khe dẫn gió cỡ lớn thêm vẻ “hiếu chiến” cho chiếc xe dùng nền tảng TNGA-K.

Sự “lột xác” cũng lộ rõ ở khu vực phía sau, lạ mắt với đèn hậu LED chứa vô số thanh dọc ôm lấy dòng chữ “RAV4”. Ống xả kép ẩn sau bộ khuếch tán không khí to bản trên cả phiên bản thể thao, khẳng định yếu tố “xanh” của chiếc PHEV này. Thân xe không mấy khác biệt so với bản cũ, ngoại trừ các ô kính rộng hơn và hốc lốp gân guốc.

Để biến thể GR Sport vận hành thú vị và chân thật hơn, Toyota đã tinh chỉnh riêng hệ thống treo và tay lái trợ lực điện, đồng thời lắp bộ mâm hợp kim 20 inch. Hãng hạ gầm 15mm và tăng bề rộng cơ sở 20mm, không chỉ giúp thân xe ổn định hơn mà còn tạo vẻ bề thế cho đối thủ của Honda CR-V, Hyundai Tucson. Ốp líp cản trước và cánh lướt gió phía sau góp phần cải thiện tính khí động học.

Nội thất RAV4 ngày càng tiện dụng và hiện đại. Mặt táp-lô thấp hơn khoảng 40mm, trong khi bảng đồng hồ 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,9 inch đều nằm ngang tầm mắt, cho phép tài xế dễ dàng nắm bắt tình hình phía trước lẫn các thông tin cần thiết. Điểm cộng là nhà sản xuất giữ lại nút tăng/giảm nhiệt độ và bật/tắt sưởi kính dù đã đưa cụm điều khiển điều hòa tự động 2 vùng độc lập vào màn hình cảm ứng.

Đáng chú ý, RAV4 2026 là mẫu Toyota đầu tiên được ứng dụng nền tảng phát triển phần mềm Arene, nâng tầm trải nghiệm sử dụng và sở hữu phương tiện. Nền tảng này can thiệp sâu vào hệ thống đa phương tiện hoàn toàn mới và gói tính năng trợ lái tiên tiến Toyota Safety Sense 4.0, có khả năng cập nhật từ xa cả về số lượng và chất lượng của chức năng - điều thường thấy trên các mẫu xe điện đời mới.

Không vượt trội về thông số kích thước, song RAV4 vẫn sở hữu hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái nhờ kinh nghiệm tối ưu không gian của Toyota. Tuy nhiên, mặt sàn nhô cao ở vị trí chính giữa, giới hạn một phần chỗ để chân của hành khách. Các tiện nghi tại đây gồm cửa gió điều hòa, bệ tỳ tay trung tâm và cặp cổng sạc USB-C.

Dung tích khoang hành lý tăng từ 733 lít ở đời trước lên 749 lít. Hàng ghế sau gập phẳng hơn, giúp quá trình chất dỡ và sắp xếp hàng hóa thêm thuận tiện. Người dùng thậm chí có thể lật ngược bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước, biến chi tiết này thành khay chứa đồ tiện lợi.

“Trái tim” của RAV4 GR Sport là hệ động lực plug-in hybrid sản sinh tổng công suất 300 mã lực, bao gồm động cơ xăng 2.5L Dynamic Force và 2 mô-tơ điện. Kết hợp với hộp số eCVT và hệ dẫn động 4 bánh điện tử thông minh, chiếc Toyota tăng tốc 0-100km/h trong chưa đến 6 giây. Pin lithium-ion 22,7kWh cung cấp tầm hoạt động 150km ở chế độ thuần điện - tăng 55km so với thế hệ trước, và lên tới 1.350km khi phối hợp với máy xăng (Ảnh: Toyota).

Tính năng sạc nhanh DC 50kW lần đầu có mặt trên chủ lực doanh số nhà Toyota, giúp rút ngắn thời gian sạc từ 10 lên 80% xuống 30 phút; công suất sạc AC 11kW cao gấp đôi so với bản tiền nhiệm. Người dùng có thể biến phương tiện thành máy phát điện di động cho cả căn nhà nhờ tính năng “sạc ngược” V2H. Toyota chưa xác nhận thời gian mở bán RAV4 2026 ở Nhật Bản cũng như khả năng phân phối mẫu xe này tại Việt Nam.