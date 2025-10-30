Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lo lắng khi trở thành MC "bất đắc dĩ"

Mới đây, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) chính thức ra mắt chương trình “Người chung quanh ta” - chuỗi phóng sự truyền hình tôn vinh những con người bình dị trong xã hội, những người lặng lẽ đóng góp để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Đáng chú ý, chương trình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Nhật ký của mẹ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình - đảm nhận vai trò dẫn dắt. Anh chia sẻ, khi được phía chương trình mời vào vị trí MC, anh không khỏi ngạc nhiên bởi bản thân vốn không có chuyên môn ở lĩnh vực này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu đảm nhận vai trò người dẫn chương trình (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Tôi từng làm nhạc sĩ, ca sĩ, giám khảo và cũng từng tham gia các chương trình với vai trò khách mời, nhưng đây là lần đầu tôi làm người dẫn dắt cho một chương trình truyền hình. Vì vậy, ban đầu tôi cũng có chút lo lắng”, anh thú nhận.

Thế nhưng khi bắt đầu ghi hình, anh nhận ra mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật trong chương trình đều đã để lại cho anh những cảm xúc khác nhau - có chuyện vui, có chuyện gợi lại ký ức gia đình, có chuyện lại làm anh xúc động.

“Chương trình đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi bỏ ra. Với một nhạc sĩ, cảm xúc là chất liệu quý để sáng tác và chương trình này giúp tôi có thêm những góc nhìn về cuộc đời”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Chương trình chính thức lên sóng từ ngày 7/11 (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại buổi họp báo ra mắt chương trình, ông Cao Anh Minh - Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - nhấn mạnh, chương trình này không phải là nơi vinh danh người tốt - việc tốt, mà hướng đến những con người tưởng chừng nhỏ bé nhưng mang trong mình nghị lực và tinh thần tích cực. Từ bác tài xế xe công nghệ, chị lao công, người thầy giáo mầm non, đến anh thợ điện, công nhân hay người bán hàng rong...

“Họ là những người bình thường, nhưng mỗi người đều giữ một vai trò quan trọng trong xã hội, giúp cho xã hội vận hành, phát triển và tốt đẹp hơn”, ông nói.

Trong những nhân vật của chương trình, nhóm Hát để sẻ chia (Singing For Sharing) là một hình ảnh tiêu biểu.

Suốt gần 10 năm qua, mỗi cuối tuần, nhóm vẫn đều đặn mang tiếng hát đến các quán ăn trên các con đường tấp nập của TPHCM để gây quỹ đóng viện phí cho trẻ em nghèo tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM.

Nhóm Hát để sẻ chia đã duy trì được gần 10 năm nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Duy Đạt - đại diện nhóm - cho biết, nhóm hiện có khoảng 70 thành viên. Mỗi dịp cuối tuần, khoảng 5-6 thành viên sẽ vận hành một đêm nhạc và hát tại các hàng quán ở những khu phố ẩm thực sầm uất.

“Sau các đêm hát, tất cả tiền ủng hộ đều chuyển thẳng cho phòng Công tác xã hội của các bệnh viện. Khi được xuất hiện trên các chương trình, chúng tôi cũng rất vui vì phần nào lan tỏa được tinh thần tích cực trong xã hội.

Mỗi lần được báo có thêm em nhỏ được hỗ trợ, chúng tôi hạnh phúc lắm. Chúng tôi không cần được biết đến nhiều đâu, chỉ mong cộng đồng cùng chung tay, để có thêm nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ”, anh Đạt nói.