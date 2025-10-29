Toyota Corolla Concept ra mắt: Khi xe bán chạy nhất thế giới "lột xác"

Toyota vừa ra mắt mẫu Corolla hoàn toàn mới tại Triển lãm Di động Nhật Bản (Japan Mobility Show 2025) dưới dạng concept. Mẫu xe này gây ấn tượng với phong cách thiết kế góc cạnh và hiện đại, khác hẳn bản Corolla hiện tại, hứa hẹn sẽ có nhiều lựa chọn động cơ khác nhau.

Corolla Concept mở ra chương tiếp theo cho sản phẩm mang tính biểu tượng của Toyota. Xe được thiết kế tại trung tâm ED² của Toyota ở Nice (Pháp), nằm trong chiến dịch thiết kế toàn cầu mang tên “To You, Toyota”.

Ấn tượng đầu tiên là mẫu concept này gần như không có nét nào tương đồng với thế hệ Corolla hiện tại. Thay vào đó, xe mang phong cách hiện đại, gọn gàng, với tỷ lệ và đường nét giống xe điện hơn - tương tự cách Toyota đã làm với Prius thế hệ mới.

Phần đầu xe vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế “hammerhead” đặc trưng của Toyota, nhưng được tinh chỉnh, với cụm đèn LED chạy hết chiều rộng xe, kết hợp các dải đèn ngang và dọc. Lưới tản nhiệt truyền thống được loại bỏ, thay vào đó là khe hút gió mảnh phía dưới cản trước và khe gió nhỏ ở chân kính lái.

Nhìn ngang, Corolla mới mang chuẩn dáng sedan 4 cửa thanh lịch, hoàn toàn xứng đáng thừa hưởng cái tên “Corolla”. Ở vè trước có cổng sạc, cùng chi tiết trang trí dọc bên dưới gương chiếu hậu. Ngoài ra, có một số chi tiết đáng chú ý, như các đường gân dập nổi và viền cửa sổ hạ thấp dần về sau tạo dáng thể thao, hiện đại, trong khi tay nắm cửa vẫn giữ kiểu truyền thống.

Đuôi xe được tạo hình gọn gàng với cánh lướt gió tích hợp kiểu đuôi vịt, cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang, tạo hiệu ứng “pixel”, cùng dòng chữ Corolla trải trên nắp cốp. Cản sau tạo cảm giác vững chãi hơn nhờ thiết kế hình khối và vị trí lắp biển số chính giữa.

Không gian bên trong xe cũng được Toyota thiết kế lại toàn bộ. Bảng táp-lô theo phong cách tối giản, với hai màn hình kích thước vừa phải dành cho cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình phụ cho hành khách.

Cụm điều khiển trung tâm nổi, có cần số được tạo hình mô phỏng ngoại thất xe, trong khi ghế ngồi kiểu tương lai và hệ thống đèn viền nội thất hiện đại. Các nút điều khiển chức năng chính như điều hòa và giải trí được bố trí gọn gàng quanh vô-lăng và cụm đồng hồ.

Chưa công bố thông số kỹ thuật, nhưng Toyota xác nhận Corolla thế hệ mới vẫn trung thành với chiến lược tiếp cận “đa hướng”, tức là sẽ có nhiều tùy chọn hệ truyền động, bao gồm xe thuần điện và hybrid, tùy theo nhu cầu từng thị trường.

Dù dùng loại động cơ nào, hãng khẳng định xe vẫn đảm bảo không gian rộng rãi và tính tiện dụng đặc trưng của Corolla.

Toyota chưa công bố thời điểm chính thức ra mắt, nhưng việc giới thiệu chiếc concept này cho thấy Corolla thế hệ mới đã sẵn sàng bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Với thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2018 và nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2022, giới quan sát dự đoán Corolla thế hệ tiếp theo có thể ra mắt vào năm 2026. Kể từ khi ra mắt năm 1966, Toyota Corolla đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất thế giới với tổng lượng bán tích lũy lên tới hơn 55 triệu chiếc.

