Loạt xe từng đội giá hoặc “kèm lạc” nay lại cần ưu đãi, giảm giá mạnh

Tại Việt Nam, chuyện đại lý ô tô bán “bia kèm lạc” - bán xe kèm phụ kiện, hay chênh giá với sản phẩm “hot” không lạ. Nhưng vài năm gần đây, khi sức mua và thị hiếu thay đổi, đã có những mẫu xe từng bị “hét” giá nay lại về đúng mức niêm yết, thậm chí có ưu đãi từ hãng hoặc đại lý.

Toyota Land Cruiser Prado

Được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 10/2024, Toyota Land Cruiser Prado nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khách Việt. Thiết kế việt dã cùng hàm lượng trang bị tốt tạo nên sức hút lớn cho mẫu SUV này, nhưng khi cầu vượt cung, Prado mới gặp tình trạng đội giá tại một số đại lý.

Toyota Land Cruiser Prado được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản nên nguồn cung không quá dư dả (Ảnh: Tiến Dũng).

Nếu muốn nhận Prado sớm, người dùng phải chấp nhận chi thêm khoảng 500 triệu đồng, khiến giá bán thực tế của mẫu xe này nguyên bản từ 3,48 tỷ tăng lên tới 3,98 tỷ đồng. Không phải đại lý nào cũng “thét” giá Prado, khách muốn mua đúng giá niêm yết phải ký chờ, không rõ ngày được nhận xe.

Thế nhưng đến nay, Toyota Land Cruiser Prado đã được chào bán đúng giá niêm yết tại đại lý, nhiều cơ sở có sẵn xe màu trắng hoặc đen để giao ngay. Thậm chí, một số showroom còn áp dụng ưu đãi 1 năm bảo hiểm thân vỏ, trị giá 35 triệu đồng.

Suzuki Jimny

Với giá 789 triệu đồng, ngang một mẫu SUV hạng C, Suzuki Jimny được đánh giá là “SUV ăn chơi” do sở hữu hàm lượng trang bị còn thua nhiều mẫu xe hạng B. Dù vậy, thiết kế việt dã nhỏ nhắn của Jimny vẫn thu hút được một tệp khách hàng nhất định, lúc mới ra mắt Việt Nam vào tháng 4/2024.

Lượng Jimny được nhập về trong giai đoạn đầu không nhiều do xuất xứ Nhật Bản. Tình trạng cầu vượt cung khiến Jimny nhanh chóng gặp tình trạng “đội” giá sau khi ra mắt, với chi phí kênh thêm khoảng 50 triệu đồng.

Suzuki Jimny được mệnh danh là “tiểu G-Class” nhờ thiết kế gợi nhớ đến mẫu SUV địa hình của Mercedes-Benz (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tình trạng này kéo dài trong vài tháng. Đến tháng 8/2024, Suzuki Jimny đã được chào bán đúng giá niêm yết tại đại lý và ở những tháng sau đó, mẫu xe này dần có khuyến mại kích cầu, do lượng khách “chịu chơi” sụt giảm.

Hiện nay, Suzuki Jimny thường xuyên có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ hãng xe Nhật Bản, quy đổi thành mức giảm 79 triệu đồng, nhưng áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024). Đỉnh điểm, mẫu xe này được giảm tới 99 triệu đồng tại đại lý, hạ giá còn 690 triệu đồng, ngang một mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (cao nhất 705 triệu đồng).

Dù thường xuyên có ưu đãi giảm giá lớn, song sức tiêu thụ của Jimny không mấy khả quan, có tháng lọt top 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam. Sau 9 tháng đầu năm, mẫu xe này chỉ tiêu thụ được tổng cộng 196 chiếc.

Honda CR-V

Lúc mới nâng cấp lên thế hệ mới vào cuối năm 2023, Honda CR-V từng gặp tình trạng “bia kèm lạc” với phiên bản e:HEV RS (hybrid) được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ở thời điểm đó nếu muốn nhận xe sớm, khách hàng được yêu cầu mua thêm gói phụ kiện trị giá 50 triệu đồng.

Honda CR-V e:HEV RS có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,2 lít/100km hỗn hợp, theo công bố của hãng xe Nhật (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên, tình trạng này không kéo dài. Chỉ vài tháng sau đó, Honda CR-V e:HEV RS được đưa về đúng giá niêm yết tại đại lý, khi nguồn cung đầy đủ hơn.

Đến nay, Honda CR-V e:HEV RS thường xuyên có khuyến mại tại đại lý. Thậm chí, hãng xe Nhật Bản cũng tung ưu đãi cho phiên bản này nhằm “xả” những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024) còn tồn, cụ thể là ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giúp giá bán hạ từ 1,259 tỷ xuống 1,133 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe

Từng là một trong những mẫu xe gầm cao “hot” nhất ở năm 2022 khi đỉnh điểm “đội” giá tới 150 triệu đồng, Hyundai Santa Fe giảm dần sức hút qua thời gian. Sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 9/2024, mẫu SUV Hàn Quốc tiếp tục “trượt dài” trong cuộc đua doanh số.

Trước tình hình này, nhiều đại lý sẵn sàng giảm giá mạnh cho Santa Fe, nhằm thu hút sự quan tâm của khách Việt. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, giữa năm 2025, Hyundai Santa Fe có thời điểm được đại lý giảm hơn 200 triệu đồng, áp dụng cho cả xe VIN 2024 lẫn VIN 2025.

Ưu đãi này chủ yếu dành cho phiên bản Caligraphy Turbo cao cấp nhất, đưa giá bán hạ từ 1,365 tỷ xuống khoảng 1,165 tỷ đồng hoặc thấp hơn.

Thế hệ mới của Hyundai Santa Fe không có sức hút lớn với khách Việt chủ yếu do không còn tùy chọn động cơ dầu. Thậm chí, có thời điểm những chiếc Santa Fe máy dầu đời cũ bỗng “hot”, được người dùng săn đón (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Trong nhiều tháng gần đây, TC Motor cũng thường xuyên áp dụng khuyến mại cho Santa Fe. Ví dụ như trong tháng 10, mẫu xe này được giảm tới 125 triệu đồng, và gia tăng thời hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross từng gặp tình trạng “bia kèm lạc” vào đợt nâng cấp giữa vòng đời hồi tháng 5/2024. Tại một số đại lý, người dùng bị yêu cầu ký hợp đồng đặt cọc kèm 15-20 triệu đồng tiền phụ kiện, nếu muốn nhận xe sớm.

Toyota Corolla Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai phiên bản: thuần xăng và hybrid (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên khi nguồn cung dư dả hơn, Toyota Corolla Cross được chào bán đúng giá niêm yết tại đại lý. Trong nhiều tháng gần đây, mẫu crossover cỡ B+ này thường xuyên được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 41-46 triệu, hạ giá xuống 779-859 triệu đồng.