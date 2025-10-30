Xe ý tưởng với giao diện giống Xforce: 6 chỗ, có thể chở theo nhà di động

Trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện Di chuyển Nhật Bản (Japan Mobility Show) 2025, Mitsubishi đã giới thiệu mẫu xe ý tưởng Elevance Concept. Chiếc ô tô này sở hữu cấu hình 6 chỗ ngồi, đi kèm hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) với 4 mô-tơ điện và một bộ pin dung lượng lớn.

Theo Mitsubishi, Elevance Concept được trang bị động cơ xăng hiệu suất cao nhưng hãng chưa hé lộ thông số, chạy bằng nhiên liệu carbon trung tính (Ảnh: Mitsubishi).

Thiết kế của Mitsubishi Elevance Concept gây liên tưởng đến các sản phẩm thương mại như Xforce hay Destinator. Trước những thành công nhất định của hai mẫu xe tại khu vực Đông Nam Á, không mấy ngạc nhiên khi hãng xe Nhật Bản tiếp tục tận dụng thiết kế này.

Là xe ý tưởng, hãng xe Nhật có phần “phóng khoáng” hơn với nhiều chi tiết mang phong cách tương lai như lưới tản nhiệt dạng ẩn, đèn LED định vị ban ngày được chia thành nhiều dải, cụm đèn hậu LED kéo dài từ cột C xuống và nối liền với nhau, logo phát sáng…

Mitsubishi Elevance Concept có cửa sau mở ngược dạng "Suicide doors" giống các mẫu xe siêu sang (Ảnh: Mitsubishi).

Khi xuất hiện tại Japan Mobility Show 2025, mục đích chính của Mitsubishi Elevance Concept là “phô diễn” triết lý thiết kế và công nghệ. Nếu được phát triển thành xe thương mại, hãng xe Nhật có thể điều chỉnh lại theo hướng thực tế nhằm phù hợp với việc sản xuất đại trà.

Đáng chú ý, Mitsubishi Elevance Concept còn đi kèm một xe kéo có thiết kế tương đồng, như một ngôi nhà đi động phục vụ mục đích cắm trại. Bên trong rơ-moóc này có một giường đôi lớn, một bếp nhỏ, các ngăn chứa đồ và thậm chí kèm một buồng tắm dạng đứng.

Nếu được phát triển thành bản thương mại, rơ-moóc đi kèm nhiều khả năng sẽ được hãng xe Nhật bán dưới dạng tùy chọn nâng cấp (Ảnh: Mitsubishi).

Nội thất của Mitsubishi Elevance Concept đậm chất trên những mẫu xe ý tưởng. Khu vực táp-lô có cụm màn hình toàn cảnh với một màn hình trung tâm khá lớn, hai bên là màn hình hiển thị gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Vô-lăng của xe có thiết kế hai chấu và cũng được trang bị một màn hình nhỏ, hiển thị hệ thống định vị và dẫn đường. Trên “yên ngựa” là một núm xoay điều chỉnh các chế độ lái (Eco, Auto, Tarmac, Gravel, Snow, Mud, Power).

“Yên ngựa” của xe không liên khối, cho phép người ngồi hàng ghế đầu dễ dàng đổi vị trí (Ảnh: Mitsubishi).

Theo Mitsubishi, mẫu xe ý tưởng được tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người lái (AI Co-Driver) để tự động điều chỉnh khả năng vận hành tùy điều kiện địa hình.

Tiếp đến, Elevance Concept có cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế đầu có thể quay ngược ra phía sau. Như vậy là Mitsubishi cũng gửi gắm thông điệp về một chiếc ô tô có khả năng tự hành hoàn toàn thông qua mẫu xe ý tưởng này.

Không thiếu mẫu xe ý tưởng có thiết kế xoay ngược hàng ghế đầu như Mitsubishi Elevance Concept (Ảnh: Mitsubishi).

Về hệ truyền động PHEV trên Elevance Concept, hãng Nhật cho biết mẫu xe được trang bị hai mô-tơ điện ở trước, hai mô-tơ điện còn lại được đặt trên cầu sau đi kèm hệ thống Active Yaw Control (kiểm soát vào cua chủ động). Theo Mitsubishi, thiết lập này giúp Elevance Concept có khả năng off-road tốt.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã phát triển Xforce từ mẫu xe ý tưởng XFC Concept, Destinator ra đời từ DST Concept. Do đó, Elevance Concept được kỳ vọng sẽ là hướng phát triển mới của Pajero Sport thế hệ mới, bởi mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung này đã lâu chưa được nâng cấp toàn diện.