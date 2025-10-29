CT-125 chính hãng mở bán, xe tư nhân “hạ nhiệt” nhưng giá vẫn hơn 100 triệu

Trước khi được ra mắt chính hãng vào ngày 26/10, Honda CT-125 thường được các đại lý tư nhân đưa về nước ta và đỉnh điểm chốt giá bán tới 150 triệu đồng.

Trước mức giá 87,4 triệu đồng của Honda CT-125 chính hãng, xe nhập khẩu tư nhân đã có dấu hiệu “hạ nhiệt” nhưng vẫn chưa thực sự dễ tiếp cận. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, CT-125 tư nhân đang được rao bán cao nhất khoảng 120-125 triệu đồng.

Mức giá trên áp dụng cho những tùy chọn màu không có ở xe chính hãng, như vàng hoặc đỏ. Trong khi đó, những chiếc xe tư nhân có màu xám đen giống xe chính hãng có giá “mềm” hơn - khoảng 110 triệu đồng. Tất cả xe tư nhân đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự CT-125 chính hãng.

Honda CT-125 thừa hưởng thiết kế độc đáo từ dòng CT110 của thập niên 1960 với phần pô vắt cao đậm chất “scrambler” (Ảnh: Duc Nguyen).

Honda CT-125 chính hãng dù đã ra mắt, nhưng phải đến ngày 4/11 mới bắt đầu có xe giao. Hiện tại, các cơ sở phân phối ủy quyền của Honda Việt Nam đang chào khách đặt cọc những suất đầu tiên, nhưng số lượng không nhiều.

Nếu lượng khách quan tâm vượt nguồn cung, Honda CT-125 chính hãng có thể xảy ra tình trạng “đội giá” tại đại lý. Đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ với xe máy Honda tại Việt Nam, và có thể là một trong những lý do khiến các đại lý tư nhân vẫn tự tin rao bán xe đắt hơn 30 triệu đồng so với xe chính hãng.

Honda CT-125 được trang bị động cơ động cơ một xi-lanh, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, sản sinh công suất 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,9Nm. Hộp số tròn 4 cấp (Ảnh: Minh Tân).

Honda CT-125 được mở bán chính hãng trong bối cảnh đối thủ trực tiếp là Yamaha PG-1 đang được khách Việt ưa chuộng sau gần 2 năm có mặt. “Đồng hương” này không chỉ có thiết kế địa hình tương tự CT-125, mà còn sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn (31 triệu đồng), do được lắp ráp trong nước.

Trong khi đó, Honda CT-125 vốn có giá bán không rẻ tại Thái Lan: 84.900 baht, quy đổi tương đương khoảng 69 triệu đồng. Ngoài tính biểu tượng, lợi thế cạnh tranh của CT-125 nằm ở khối động cơ 125cc, trong khi PG-1 dùng máy 113,7cc (8,8 mã lực và 9,5Nm).