Mẫu SUV Trung Quốc sắp có thêm bản dẫn động 4 bánh "đấu" CX-5, Territory

Theo đại lý Omoda & Jaecoo, dự kiến dòng xe Jaecoo J7 sẽ được bổ sung phiên bản mới vào cuối năm nay, có tên gọi AWD Individual. Thậm chí, xe đã xuất hiện tại Việt Nam, nhưng trước mắt đang được sử dụng để phục vụ công tác ghi hình cũng như đào tạo sản phẩm.

Ngoại thất của Jaecoo J7 AWD Individual giống hệt bản Flagship (thuần xăng), từ vỏ ngoài cho đến bộ mâm hợp kim (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Như tên gọi, phiên bản mới này sở hữu hệ dẫn động bốn bánh và theo chia sẻ từ phía đại lý, thời gian phản hồi dưới 0,1 giây. Ngoài ra, nhân viên tư vấn bán hàng còn cho biết xe sẽ có 7 chế độ lái, gồm: Eco (Tiết kiệm), Normal (Thông thường), Sport (Thể thao), Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn) và Off-road.

Bên dưới nắp ca-pô của mẫu C-SUV nhà Omoda & Jaecoo vẫn là khối động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.6L tương tự phiên bản Flagship (dẫn động cầu trước). Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, cấu hình này tạo ra công suất tối đa 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275Nm.

Biến thể này có khoảng sáng gầm đạt 186mm với góc tới 21 độ, góc thoát 29 độ và khả năng lội nước 600mm. So với hai phiên bản đã ra mắt Việt Nam, Jaecoo J7 AWD Individual còn có tính năng an toàn tăng cường khả năng off-road, như: camera 540 độ giả lập gầm, hiển thị kính lái HUD và hệ thống giám sát người lái DMS, bên cạnh 7 túi khí và gói 20 tính năng ADAS sẵn có.

Jaecoo J7 AWD Individual được trang bị đèn LED trước/sau, đi cùng bộ mâm hợp kim 19 inch (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Nội thất vẫn có thiết kế quen thuộc, tuy nhiên hệ điều hành của màn hình trung tâm sử dụng chip xử lý Snapdragon 8155, hỗ trợ hệ thống giải trí song song với dữ liệu điều khiển AWD. Các trang bị tiện nghi khác gồm: cửa sổ trời toàn cảnh, 8 loa Sony, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây.

Phía đại lý chưa hé lộ giá bán của Jaecoo J7 AWD Individual nhưng theo kỳ vọng của giới chuyên gia, phiên bản này có khả năng được chốt giá khoảng 800-900 triệu đồng. Hiện tại, biến thể Flagship của mẫu C-SUV này đang có giá 739 triệu, bản PHEV Flagship (hybrid cắm sạc) có giá 879 triệu đồng.

Jaecoo J7 AWD Individual cũng được trang bị cần số điện tử giống các phiên bản khác (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Với sự xuất hiện của phiên bản mới, Jaecoo J7 được kỳ vọng sẽ có thêm sức cạnh tranh ở phân khúc C-SUV, trong bối cảnh khách Việt ngày càng quan tâm nhiều đến trải nghiệm vận hành. Tại nhóm xe này, các sản phẩm cũng có phiên bản dẫn động 4 bánh gồm: Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V và Subaru Forester.

Tuy nhiên, hệ truyền động này thường xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất của các dòng xe kể trên, và có giá từ khoảng 1 tỷ đồng trở lên. Nếu được chốt giá dưới 900 triệu đồng thì Jaecoo J7 AWD Individual hứa hẹn sẽ có lợi thế cạnh tranh.