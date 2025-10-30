Trong suốt nhiều thập kỷ, Century luôn được xem là mẫu xe sang trọng bậc nhất ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản. Chủ yếu phục vụ cho quan chức chính phủ và giới doanh nhân thành đạt, dòng xe này vốn chỉ có thiết kế sedan kể từ khi ra mắt vào năm 1967.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2023, khi Toyota quyết định mở rộng dòng sản phẩm Century bằng một mẫu SUV. Và đến Triển lãm Di động Nhật Bản năm nay (Japan Mobility Show 2025), cái tên Century tái xuất với một thiết kế coupe.

Century Coupe có màu cam rực rỡ nhờ 60 lớp sơn tạo nên chiều sâu và hiệu ứng ánh sáng đặc biệt (Ảnh: Toyota).

Quan trọng nhất, Century đã trở thành một thương hiệu độc lập, chứ không phải một dòng xe như trước, và được định vị cao nhất trong hệ thống của Toyota. Century sẽ nhắm tới đối tượng khách hàng giống của Rolls-Royce và Bentley. Tương tự chiến lược của BMW với thương hiệu con siêu sang, Century đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm chế tác thủ công độc bản - “One of One” - cho khách hàng.

Minh chứng cho sự tách biệt này là mẫu coupe xa hoa chưa có tên chính thức. Toyota không tiết lộ đây là bản concept hay bản sản xuất thực tế, nhưng chiếc xe có vẻ nằm đâu đó giữa hai khái niệm này.

Chiếc coupe có chi tiết giống mẫu SUV là thiết kế đèn pha đôi, còn lại hoàn toàn mới. Với thân xe đồ sộ, dáng fastback, mẫu xe này được xem như lời đáp của Nhật Bản trước Rolls-Royce Spectre.

Bên phụ có hai cửa trượt còn bên lái chỉ có một cửa (Ảnh: Toyota).

Tuy nhiên, Spectre là xe thuần điện hoàn toàn, còn các khe gió trên nắp ca-pô của Century coupe cho thấy khả năng xe vẫn dùng động cơ đốt trong. Để tham khảo, trước đó, mẫu sedan của Century được trang bị động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên, còn mẫu SUV dùng hệ thống hybrid sạc ngoài (PHEV) với động cơ V6.

Khác với những mẫu sedan mang thương hiệu Century trước đây, hay chiếc SUV Century hiện tại, mẫu xe mới là coupe hai chỗ ngồi.

Bên trong xe được trang bị vô-lăng dạng yoke lấy cảm hứng từ xe thể thao, cùng màn hình trung tâm cỡ nhỏ kiểu smartphone. Việc loại bỏ cột B giúp việc ra vào dễ dàng hơn. Khoang lái được ngăn cách với phần còn lại của cabin bằng một bệ gỗ trung tâm và một “bức tường” ánh sáng tạo bởi các tia laser đỏ chiếu lên trần xe.

Ghế hành khách được đẩy lùi về phía sau và có thể xoay chéo ra phía cửa (Ảnh: Toyota).

Các nhà thiết kế Century đã đẩy ghế hành khách ra phía sau, tạo nên không gian riêng tư, thoải mái.

Đáng chú ý, mẫu coupe này có bố cục cửa bất đối xứng độc đáo: hai cửa trượt bên trái (phía ghế phụ) và một cửa duy nhất bên phải (phía người lái, theo tiêu chuẩn tay lái nghịch của Nhật Bản), gợi nhớ phong cách của Hyundai Veloster.

Dáng coupe fastback giúp xe trông mạnh mẽ và tinh tế, dù việc không có kính sau khiến thiết kế trông hơi khác thường. Dù sao, đây vẫn là mẫu xe trưng bày, và phiên bản thương mại chắc chắn sẽ được điều chỉnh nhẹ với cửa, gương và cột B.

Vô lăng thiết kế kiểu yoke giống xe đua, trong khi vách ngăn ánh sáng giữa hai ghế cũng là chi tiết khác biệt (Ảnh: Toyota).

Toyota chưa tiết lộ thời điểm mở bán mẫu coupe, nhưng khẳng định rằng Century sẽ là biểu tượng cao nhất của sự sang trọng trong ngành ô tô Nhật Bản.