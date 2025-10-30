BYD Racco ra mắt, dấn thân vào "lãnh địa" kei-car của các hãng xe Nhật

Triển lãm Di động Nhật Bản năm nay (Japan Mobility Show 2025) chứng kiến một màn ra mắt rất đặc biệt: mẫu kei-car (ô tô siêu nhỏ, hay xe kei) đầu tiên đến từ một thương hiệu không phải của Nhật. Đó chính là BYD, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc, với tham vọng thâm nhập phân khúc duy nhất tại Nhật Bản mà xe điện "sống được".

Ngày 29/10, BYD đã chính thức trình làng mẫu xe điện mini hoàn toàn mới Racco được thiết kế riêng cho thị trường Nhật Bản, dự kiến chính thức có mặt tại các showroom ở "xứ sở hoa anh đào" vào mùa hè năm sau.

Tên gọi “Racco” trong tiếng Nhật có nghĩa là “rái cá biển” (Ảnh: Motor1).

Hiện nay, thể loại kei-car chiếm khoảng 1/3 tổng doanh số ô tô tại Nhật Bản. BYD Racco dự kiến có giá khởi điểm khoảng 2,6 triệu yên (khoảng 450 triệu đồng). Khi chính thức có mặt trên thị trường, đây sẽ là mẫu xe thứ năm của BYD tại Nhật, sau Atto 3, Dolphin, Seal và Sealion 7.

Để so sánh, các mẫu kei-car bán chạy hiện nay gồm có Honda N-Box và Nissan Sakura. Trong đó, Nissan Sakura có giá khởi điểm 2,53 triệu yên (khoảng 440 triệu đồng), trang bị pin 20kWh và phạm vi hoạt động khoảng 180km/lần sạc.

BYD Racco có kiểu dáng vuông vức đặc trưng của kei-car Nhật, thiết kế bốn góc vuông, có bốn cửa, trong đó, cửa sau dạng trượt thuận tiện cho việc ra vào xe. Xe có kích thước dài 3.395mm, rộng 1.475mm, cao 1.800mm, bố trí 4 chỗ ngồi.

BYD Racco có thiết kế đặc trưng của kei-car Nhật Bản, tận dụng tối đa chiều cao (Ảnh: Motor1).

Ở phía trước, lưới tản nhiệt có thiết kế kín, kết hợp đèn pha hình chữ C. Ở phía sau, điểm nhấn là dải đèn hậu bo tròn chạy ngang và logo BYD ở giữa cũng có thể phát sáng.

Dù BYD chưa chính thức giới thiệu nội thất, nhưng các bức ảnh chụp thực tế cho thấy xe được bố trí vô-lăng bên phải, phù hợp tiêu chuẩn Nhật Bản. Khoang lái có hai màn hình nổi riêng biệt - một cho cụm đồng hồ và một cho hệ thống giải trí. Các khe gió điều hòa hình chữ nhật nhưng được thiết kế bo tròn hai đầu, kéo dài theo chiều ngang bảng táp-lô.

Thiết kế hàng ghế trước của BYD Racco (Ảnh: SugarDesign@Weibo).

Ghế ngồi được bọc da, nhưng chưa rõ là da thật hay da nhân tạo. Hàng ghế trước và sau kiểu băng liền, giúp hành khách dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp, đặc biệt hữu ích khi xe đỗ sát tường, điều thường xuyên diễn ra trên các con phố nhỏ tại Nhật.

Dù có kích thước nhỏ gọn (3.395 x 1.475 x 1.800 mm), lòng xe Racco trông khá rộng rãi, đặc biệt là không gian phía trên đầu.

Thiết kế cửa sau dạng trượt và ghế ngồi kiểu băng liền giúp việc ra vào xe thuận tiện hơn ở cả hai bên trong không gian nhỏ (Ảnh: SugarDesign@Weibo).

Racco sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, đi kèm bộ pin LFP dung lượng 20kWh, cho tầm hoạt động theo chuẩn WLTC là khoảng 180km/lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 100kW. Các thông số kỹ thuật chi tiết khác vẫn chưa được công bố.

Kei-car là loại xe nhỏ gọn đặc trưng của Nhật Bản, tuân thủ các giới hạn về kích thước và động cơ để được hưởng ưu đãi về thế và phí. Theo quy định, xe có chiều dài tối đa 3,4m, động cơ không quá 660cc và công suất 47 kW (63 mã lực). Kei-car phổ biến tại Nhật nhờ tính tiết kiệm, linh hoạt khi sử dụng.