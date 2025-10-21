Mẫu SUV 7 chỗ "đấu" CX-5 chưa ra mắt Việt Nam đã có ưu đãi hàng chục triệu

Sản phẩm này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12, theo một số nguồn tin. Trước đó vào tháng 8, Mitsubishi Destinator đã bị bắt gặp tại Việt Nam nhưng lô xe này được đưa về nhằm đăng kiểm và chạy thử.

Mitsubishi Destinator được ra mắt Indonesia từ cuối tháng 7, nhưng phải đến cuối năm mới chính thức mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Minh Vũ).

Hãng xe Nhật tung ưu đãi cho người đặt cọc trước. Với chi phí đặt trước 10 triệu đồng, khách sẽ được tặng phim cách nhiệt và phiếu dịch vụ, tổng trị giá 14,5 triệu đồng. Khách hàng hạng “Bạch kim”, theo cách tính của hãng xe Nhật, được ưu đãi tối đa 33 triệu đồng, không quy đổi thành tiền mặt.

Giới chuyên gia nhận định, nước đi này là cần thiết trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang có xu thế chạy đua ưu đãi. Tại phân khúc C-SUV mà Mitsubishi Destinator sẽ “tham chiến”, đa phần các sản phẩm đều có khuyến mại giảm giá lớn, như Subaru Forester đang được giảm tới 280 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator dài 4.680mm, rộng 1.840mm và cao 1.780mm, tương đương các mẫu C-SUV nhưng “tân binh” này có lợi thế là chiều dài cơ sở lên tới 2.815mm, đi kèm cấu hình 7 chỗ ngồi (Ảnh: Paultan).

Thiết kế của Mitsubishi Destinator như một phiên bản phóng to của mẫu Xforce đang bán tại Việt Nam, nhưng có phần góc cạnh hơn. Theo hãng, mẫu C-SUV này sẽ sử dụng động cơ 1.5L đi kèm 5 chế độ lái, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, sản sinh 161 mã lực và 250Nm.

Chi tiết trang bị của xe dành cho Việt Nam chưa được hé lộ. Tại “quốc gia vạn đảo”, nội thất của Destinator có một số điểm nhấn, như: đồng hồ điện tử 8 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế thứ 3.

Nội thất của Mitsubishi Destinator cũng có thiết kế giống “đàn em” Xforce (Ảnh: Paultan).

Giá bán chính thức của Destinator vẫn còn là ẩn số, nhưng phía đại lý cho biết, mẫu xe này dự kiến sẽ có giá khởi điểm trên 700 triệu đồng. Với tầm giá này, Destinator “dẫm chân” lên Outlander - mẫu C-SUV thuộc danh mục sản phẩm toàn cầu của Mitsubishi.

Chưa rõ liệu Destinator có thay thế “người anh” này hay không. Outlander hiện vẫn xuất hiện trên danh mục sản phẩm của Mitsubishi Việt Nam. Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng, Outlander tại đại lý có đời sản xuất mới nhất chỉ là 2024, còn phiên bản 2025 vẫn chưa được nhập về.

Sau 9 tháng đầu năm, Mitsubishi Outlander chỉ tiêu thụ được 362 chiếc, kém nhất phân khúc C-SUV. Có những tháng mẫu xe này không ghi nhận doanh số (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Phân khúc C-SUV tại Việt Nam đang cạnh tranh bằng giá bán; trong đó, hai sản phẩm bán chạy nhất là Mazda CX-5 và Ford Territory đều có giá khởi điểm thấp nhất nhóm xe này, lần lượt là 749 triệu và 762 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế tại đại lý của bộ đôi này đều thấp hơn đáng kể, như CX-5 đang có giá từ 709 triệu đồng.

Do đó, Mitsubishi Destinator sẽ cần phải có giá bán đủ hấp dẫn nếu muốn thuyết phục người tiêu dùng. Nếu chốt giá lên tới 900 triệu đồng, mẫu xe này sẽ phải đối mặt với Honda CR-V, mẫu xe này sở hữu hệ thống an toàn chủ động ngay từ bản tiêu chuẩn, và thường được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.