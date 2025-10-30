Người đàn ông để xe máy trên cầu, gieo mình xuống sông Lam

Tối 30/10, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp Công an xã Thiên Nhẫn, Công an xã Hưng Nguyên Nam và Đội chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An) tìm kiếm người đàn ông nhảy xuống sông Lam tự vẫn.

Trước đó, khoảng hơn 17h cùng ngày, người dân lưu thông trên cầu Yên Xuân (bắc qua sông Lam, nối xã Thiên Nhẫn và xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) phát hiện người đàn ông gieo mình xuống sông.

Cầu Yên Xuân, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Vĩnh Khang).

Người dân báo sự việc lên chính quyền địa phương, đồng thời triển khai phương án ứng cứu. Tuy nhiên nước sông Lam dâng cao, chảy mạnh, trời tối nhanh nên người đàn ông nhanh chóng mất hút giữa dòng nước.

Trên mặt cầu có chiếc xe máy và đôi dép người đàn ông để lại. Kiểm tra trong cốp xe máy, cơ quan chức năng phát hiện giấy tờ tùy thân mang tên L.N.L. (SN 1986, trú xã Thiên Nhẫn).

Ông Nguyễn Văn Chính cho biết, theo thông tin từ người nhà, ông L. thời gian gần đây có tâm lý bất ổn, nhiều lần có ý định tự sát nhưng được can ngăn kịp thời nên không xảy ra hậu quả.

Đến 20h cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được các cơ quan chức năng triển khai. Đêm tối, trời mưa, nước sông dâng cao khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Một số trang Facebook đăng tải thông tin vào thời điểm đó có 2 người nhảy cầu Yên Xuân xuống sông Lam, tuy nhiên, ông Chính cho rằng thông tin này là không chính xác.