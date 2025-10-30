Trung Quốc lên tiếng về kế hoạch thử hạt nhân của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn (Ảnh: Xinhua).

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 30/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) và lệnh tạm dừng thử hạt nhân.

Ông Quách kêu gọi Washington “thực hiện các hành động thiết thực nhằm bảo vệ cơ chế giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, duy trì cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu”.

Dù các quốc gia ký kết đã cam kết tuân thủ CTBT, hiệp ước này vẫn chưa được phê chuẩn và do đó không có hiệu lực ràng buộc pháp lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/10 cho biết ông đã chỉ thị Bộ Quốc phòng ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

“Do các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh (tên phụ của Bộ Quốc phòng) bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump nói, vũ khí hạt nhân có sức tàn phá rất lớn nên ông không muốn thử nghiệm chúng. Tuy nhiên, ông cho biết không còn lựa chọn nào khác khi các quốc gia khác cũng tiến hành các chương trình thử nghiệm loại vũ khí này. Hiện không rõ ông Trump ám chỉ quốc gia nào cũng như liệu Mỹ sẽ thử nghiệm với loại vũ khí nào

Phản ứng về tuyên bố của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga sẽ đáp trả “tương xứng” nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm dừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Bình luận về nhận định của Tổng thống Trump rằng một số quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân, ông Peskov khẳng định Nga chưa có thông tin nào về vấn đề này.

“Nếu ông ấy ám chỉ đến tên lửa Burevestnik, thì đó không phải là một vụ thử hạt nhân. Mọi quốc gia đều phát triển hệ thống phòng thủ của mình, song đây không phải hoạt động thử vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Cuối tuần trước, Nga thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình thế hệ mới Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, cho phép đạt tầm bay gần như không giới hạn.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga có 1.770 đầu đạn hạt nhân triển khai và 2.591 đầu đạn được lưu trữ, trong khi con số tương ứng của Mỹ là 1.780 và 1.930. Nếu tính cả đầu đạn đã ngừng hoạt động, Nga có tổng cộng 5.511 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ có 5.125.

Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng 600 đầu đạn.