Toyota Land Cruiser Prado “hạ nhiệt”, không còn bán chênh nửa tỷ đồng

Tham khảo một số đại lý chính hãng tại Hà Nội, Toyota Land Cruiser Prado đang có sẵn xe giao ngay, chủ yếu là màu đen hoặc trắng. Đáng nói rằng, những xe này được bán đúng giá niêm yết 3,48 tỷ đồng, không còn tình trạng “đội giá” lên tới 500 triệu đồng như trước.

Thậm chí, có cơ sở còn tặng kèm ưu đãi cho khách mua Prado, với gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm, trị giá 35 triệu đồng. Như vậy sau khoảng 1 năm ra mắt, Land Cruiser Prado thế hệ mới đã “hạ nhiệt”.

Thế hệ mới của Toyota Land Cruiser Prado (LC 250) sở hữu nâng cấp toàn diện từ thiết kế cho đến trang bị, giá bán tăng 780 triệu đồng so với đời cũ (Ảnh: Tiến Dũng).

Được nâng cấp vào tháng 10/2024, thế hệ mới của Toyota Land Cruiser Prado nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khách Việt nhờ thiết kế góc cạnh hiện đại, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi và an toàn hấp dẫn. Xuất xứ Nhật Bản khiến nguồn cung của mẫu xe này gặp giới hạn, và nhanh chóng xảy ra tình trạng “đội giá” tại đại lý.

Kể cả khi sẵn sàng chi thêm 500 triệu đồng, người dùng vẫn không nhận được xe ngay, mà chỉ được xếp suất bàn giao sớm. Không phải đại lý nào cũng xảy ra tình trạng này, có nơi vẫn yêu cầu khách đặt cọc theo đúng giá niêm yết, nhưng đại lý không hẹn ngày giao xe cụ thể.

Toyota Land Cruiser Prado còn có phiên bản sử dụng cửa sổ trời đơn, giá 3,46 tỷ đồng (Ảnh: Tiến Dũng).

Theo giới chuyên gia, việc đại lý không còn “thét” giá Toyota Land Cruiser Prado có thể do mẫu xe này không còn sức hút lớn như trước. Nhìn vào số liệu 9 tháng đầu năm của Toyota Việt Nam, doanh số của mẫu xe này từng đạt đỉnh 80 chiếc, trong khi 3 tháng gần đây (7, 8 và 9) đều không vượt mốc 60 xe.

Dù vậy, thế hệ mới của Toyota Land Cruiser Prado vẫn thể hiện được sức hút mạnh mẽ so với đời cũ. Lũy kế doanh số của mẫu SUV này sau 9 tháng đầu năm đạt 481 chiếc, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi Prado đã về đúng giá niêm yết tại đại lý, “đàn anh” của mẫu xe này là Toyota Land Cruiser (LC 300) vẫn gặp tình trạng kênh giá tới 500 triệu đồng tại một số cơ sở. Mẫu SUV được nâng cấp lên thế hệ mới năm 2021 và đến nay chưa từng “hạ nhiệt”, đỉnh điểm bị bán chênh tới 1,6 tỷ đồng.