Loạt xe đã nâng cấp nhưng vẫn tồn bản cũ, hạ giá hàng trăm triệu tại đại lý

Trong nhiều mẫu ô tô được nâng cấp tại Việt Nam ở năm 2025, không phải sản phẩm nào cũng “dọn kho” thành công. Đến nay, một số cái tên “kén” khách vẫn chưa "xả" hết xe thuộc phom đời cũ, được đại lý áp dụng mức giảm lên tới hàng trăm triệu đồng để kích cầu.

Isuzu mu-X

Được nâng cấp giữa vòng đời vào giữa tháng 6, nhưng đến nay Isuzu mu-X vẫn còn tồn xe thuộc phom đời cũ tại đại lý, thậm chí không thiếu chiếc được sản xuất từ năm 2023 (VIN 2023). Trước khi bản mới được đưa về các showroom, những chiếc mu-X VIN 2023 đã có mức giảm lên tới gần 300 triệu đồng, nhưng vẫn không thể “dọn kho” thành công.

Trong tháng 11, có đại lý áp dụng mức giảm lên tới 330 triệu đồng cho bản Premium 4x4 cao cấp nhất của Isuzu mu-X 2023, đưa giá bán thực tế hạ còn 920 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với biến thể tương ứng của xe đời mới (1,269 tỷ đồng), nhưng thứ người dùng cần đánh đổi là tính thanh khoản.

Đa phần các đại lý đều tồn phiên bản Premium 4x4 của Isuzu mu-X VIN 2023. Có cơ sở còn bản tiêu chuẩn (MT, VIN 2023), áp dụng mức giảm 100-150 triệu đồng, hạ giá còn 760-810 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Isuzu).

Sau khi được nâng cấp, sức tiêu thụ của mu-X có cải thiện nhưng chưa đáng kể, thậm chí có tháng vẫn xuất hiện trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường. Sau 10 tháng đầu năm, mẫu SUV hạng D này tiêu thụ được tổng cộng 219 chiếc, gần như thấp nhất phân khúc.

Kia Carnival

Mẫu MPV cỡ lớn này được nâng cấp giữa vòng đời từ tháng 9/2024 và chỉ còn tùy chọn động cơ dầu nhưng thực tế, hãng vẫn phân phối song song biến thể máy xăng (3.5G Signature) thuộc kiểu dáng đời cũ. Trong tháng 11, phiên bản này được giảm giá trực tiếp 210 triệu đồng, hạ giá từ 1,759 tỷ xuống 1,549 tỷ đồng.

Kia Carnival 3.5G Signature còn tồn tại đại lý có VIN 2024, dễ mất giá khi bán lại, nên được đại lý áp dụng mức giảm lớn nhằm kích cầu (Ảnh: Tuan Anh Mai).

Tuy nhiên, giá bán thực tế của Carnival 3.5G Signature tại đại lý được giảm sâu hơn mức trên. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, có nơi chào bán biến thể này với mức giá 1,379 tỷ đồng, tức giảm tổng cộng 380 triệu đồng.

Mercedes-Benz E-Class

Sau khi thế hệ mới của Mercedes-Benz E-Class được ra mắt Việt Nam vào tháng 10, giới tư vấn bán hàng vẫn nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ của những chiếc E-Class đời cũ còn tồn tại đại lý. Xe chủ yếu thuộc phiên bản E 300 AMG cao cấp nhất, có số VIN 2023.

Thực tế, biến thể này có mức giảm quanh khoảng nửa tỷ đồng ngay ở những tháng đầu năm, nhưng dần “leo thang” theo thời gian. Hiện tại, có đại lý chào khách mua E 300 AMG VIN 2023 với mức giảm 800 triệu, hạ giá còn 2,15 tỷ đồng.

Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết Mercedes-Benz E 300 AMG VIN 2023 sau một thời gian dài giảm giá sâu đã được “xả” gần hết, lượng xe còn tồn không nhiều (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Hai bản thấp hơn (E 180 và E 200 Exclusive) có mức giảm trung bình 300-400 triệu đồng tùy nơi. Trong đó, biến thể E 180 tiêu chuẩn có giá bán thực tế hơn 1,7 tỷ, dù được niêm yết ở mức 2,09 tỷ đồng.

Subaru Forester

Đầu tháng 11, Subaru Forester được nâng cấp thế hệ mới tại Việt Nam và chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản, khiến giá bán lẻ đề xuất tăng mạnh so với đời cũ (1,299-1,399 tỷ đồng). Dù vậy, khách hàng quan tâm đến dòng xe này vẫn có lựa chọn “mềm” hơn, đó là những chiếc xe thế hệ cũ còn tồn.

Với những chiếc Forester đời cũ (nhập Thái, VIN 2024), hãng vẫn duy trì mức giảm 140-280 triệu đồng trong tháng 11. Theo đó, giá bán thực tế của những xe này được hạ còn 829-919 triệu đồng, khá hấp dẫn so với xe đời mới, nhưng vẫn tương đối cao so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng C.