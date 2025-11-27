Bạn đọc Dân trí trao hỗ trợ 11 gia đình có người tử nạn trong mưa lũ

Nỗi đau trong mưa lũ

Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ nghi ngút khói hương, chị Võ Thị Lĩnh (SN 1973, trú tại thôn Tây Thành, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa thể tin đứa con duy nhất là N.Đ.H. (SN 2009) đã mãi mãi ra đi.

Trong ký ức người mẹ, H. là cậu học trò ngoan ngoãn, học giỏi và thương mẹ. Thế nhưng vào buổi chiều định mệnh đầu tháng 11, khi đi qua khu vực ngập nước, H. bị dòng lũ dữ cuốn trôi, để lại cho gia đình nỗi đau không gì bù đắp được.

Chị Lĩnh vô cùng đau buồn trước sự ra đi của con trai (Ảnh: Tiến Thành).

Mỗi lần thắp hương cho con, chị Lĩnh lại nghẹn giọng, nước mắt lăn dài trên gò má sạm nắng. Mưa lũ không chỉ cướp đi sinh mạng con trai chị mà còn lấy đi điểm tựa lớn nhất trong đời của người mẹ khốn khổ.

“Chồng tôi mất sớm, có mỗi mụn con giờ cũng bị lũ cướp đi. Từ hôm nó qua đời, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Nó hiền lành, ngoan ngoãn, đi học về là phụ mẹ đủ việc, chăm sóc ông bà ngoại. Giờ nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng con, đau lắm!”, chị Lĩnh đưa tay lau nước mắt, giọng run rẩy.

Còn với chị Cao Thị Ngọc Thơm (SN 1985, trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị), đây là lần thứ 3 chị phải gánh chịu nỗi đau mất con. Mấy năm trước, chị Thơm đã mất hai con trai vì đuối nước. Mới đây, nỗi đau tiếp tục đè lên người phụ nữ nghèo khi con gái út là cháu M.C.N.H. (SN 2015) cũng tử nạn vì bị lũ cuốn trôi.

Theo chị Thơm, chiều 31/10, trên địa bàn xã Quảng Trạch xảy ra mưa lớn. Khi ấy, cháu H. cùng hai người bạn trên đường về nhà gặp đoạn đường ngập, nước chảy xiết. Một cháu trong nhóm dừng lại, H. và một bạn khác cố băng qua dòng nước.

Chỉ trong khoảnh khắc, dòng nước lũ hung dữ cuốn phăng cả hai đứa trẻ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó lao đến, kịp kéo một cháu lên bờ, riêng H. bị nước cuốn mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể cháu.

Đại diện chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc Dân trí trao hỗ trợ đến gia đình chị Lĩnh (Ảnh: Nhật Anh).

Nỗi đau của chị Lĩnh, chị Thơm cũng là nỗi đau của nhiều gia đình khác trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, bởi mưa lũ đã cướp đi 11 sinh mạng ở Quảng Trị.

Phía sau những con số lạnh lùng ấy là những mái nhà phủ khăn tang, là tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất con, vợ mất chồng, con nhỏ mất đi bàn tay chở che. Thiên tai qua đi, nhưng nỗi buồn sẽ còn mãi trong lòng những người ở lại.

Sự sẻ chia từ bạn đọc Dân trí

Trong hai ngày 25 và 26/11, phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền địa phương tại Quảng Trị đã thay mặt bạn đọc sẻ chia, trao quà hỗ trợ 11 gia đình không may có người tử nạn trong mưa lũ.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung thông qua bài viết "Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản bị cuốn trôi". Trong đó, 11 trường hợp tại Quảng Trị được bạn đọc Dân trí hỗ trợ tổng số tiền 55 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới 11 gia đình có người qua đời do mưa lũ (Ảnh: Nhật Anh).

Bà Phạm Thị Mai (SN 1978, trú tại thôn Hà Tiến, xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị) là một trong những gia đình được bạn đọc Dân trí hỗ trợ đợt này.

Chồng bà Mai là ông T.P. không may bị nước lũ cuốn trôi vào rạng sáng 31/10. Hoàn cảnh của bà Mai rất khó khăn, bên cạnh nỗi đau mất chồng, bà còn người con trai đang điều trị vì tai nạn.

“Tôi rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của bạn đọc Dân trí. Số tiền này không chỉ giúp tôi vơi bớt khó khăn, mà còn là niềm động viên lớn với gia đình giữa nỗi đau mất mát”, bà Mai tâm sự.

Cũng được nhận hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hường (SN 1970), trú tại thôn Mới, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. Bà Hường có con trai là N.S.H. (SN 1997) mãi mãi ra đi sau trận lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11.

“Giữa nỗi đau mất con, tôi nhận được sự quan tâm của chính quyền và bà con lối xóm. Hôm nay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ 5 triệu đồng, tôi thực sự xúc động. Sự sẻ chia này phần nào giúp tôi vơi bớt nỗi buồn, tạo động lực để vượt qua đau thương”, bà Hường xúc động nói.

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao hỗ trợ 5 triệu đồng đến gia đình bà Hường (Ảnh: Tiến Thành).

Đại diện chính quyền địa phương, ông Dương Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch đã gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và bạn đọc.

Theo ông Tú, không chỉ các đợt bão, lũ năm nay, mà nhiều năm qua, báo Dân trí và bạn đọc đã đồng hành, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh ở các địa phương của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là các xã phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

“Nhiều hoàn cảnh trên địa bàn được báo Dân trí hỗ trợ đã vượt qua khó khăn, thay đổi cuộc sống. Đây là sự giúp đỡ lớn lao về vật chất và cả tinh thần. Chúng tôi mong báo Dân trí và bạn đọc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhiều hơn nữa các hộ khó khăn ở xã Quảng Trạch nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung”, ông Tú bày tỏ.

Trước đó, với số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua bài viết "Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản bị cuốn trôi", báo Dân trí đã trao 1.000 túi an sinh trị giá 300 triệu đồng đến đồng bào vùng lũ tại Huế, Đà Nẵng và tiếp tục hỗ trợ đến nhiều hoàn cảnh chịu thiệt hại khác tại các địa phương này.

Vừa qua, báo Dân trí cũng đã trao 3 tỷ đồng đến các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Báo Dân trí mong tiếp tục là cầu nối, kịp thời chuyển tải tình cảm, sự giúp đỡ thiết thực của độc giả đến với người dân vùng lũ các tỉnh Nam Trung Bộ.