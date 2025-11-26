Ford nâng cấp Ranger 2026 để đấu Hilux mới nhưng bỏ một động cơ quan trọng

Phiên bản Wolftrak mới được bổ sung cho Ranger 2026 (Ảnh: Ford).

Ford đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu bán tải Ranger và SUV Everest tại Australia ngay sau khi thế hệ mới của Toyota Hilux và Nissan Navara ra mắt. Mẫu xe bán chạy nhất Australia được bổ sung trang bị và tinh chỉnh thiết kế, nhưng bỏ động cơ diesel tăng áp kép.

Dòng Ranger hiện tại ra mắt từ tháng 11/2021, kế đến là Everest xuất hiện từ tháng 3/2022. Sau 4 năm, cả hai đến kỳ nâng cấp giữa vòng đời, dù Ford chỉ có một số điều chỉnh nhẹ, thay vì làm mới toàn diện.

Ranger không có thay đổi gì về thân vỏ, nhưng một số phiên bản có các chi tiết trang trí màu đen bóng hoặc đen mờ thay vì xám và chrome. Một số bản khác có thêm tùy chọn màu sắc và bộ mâm mới. Quan trọng hơn, danh sách trang bị tiêu chuẩn được nâng cấp đồng loạt.

Thay đổi lớn nhất của Ranger 2026 là có thêm bản đặc biệt Wolftrak với màu sơn mới - xanh Traction, cùng tùy chọn màu đen Shadow và xám Command. Điểm nhấn đáng chú ý ở phiên bản Wolftrak là lưới tản nhiệt Zest, mâm hợp kim 17 inch màu đen Asphalt, logo riêng và thanh thể thao kiểu “chân dài” ở thùng sau, tạo dáng mạnh mẽ hơn cho xe.

Nâng cấp trang bị tiêu chuẩn

Trong khi đó, bản XL tiêu chuẩn giờ đây được trang bị màn hình thông tin - giải trí 12 inch, điều hòa tự động hai vùng và gói an toàn Driver Assist, kể cả trên bản cabin đơn. Bản XLT có hệ thống treo Heavy-Duty, còn bản XLS có thêm bệ bước, thảm sàn bọc nỉ và mâm 17 inch đi cùng lốp địa hình.

Mẫu Ranger XLT màu xám (Ảnh: Ford).

Bản Sport bị khai tử, nhưng Ranger Black Edition từng là bản giới hạn giờ đây trở thành bản cố định. Bản Ranger Tremor chuyên off-road cũng trở lại một thời gian. Tuy nhiên, thị trường Australia vẫn không có bản Ranger MS-RT thiên về đường trường, vốn dành riêng cho Anh và châu Âu.

Bản Ranger Wildtrak được nâng cấp với mâm 18 inch mới, đèn pha LED Matrix và hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Bản Platinum có thêm màu mới - xanh Acacia. Riêng Ranger Raptor giữ nguyên trang bị và sẽ sớm có thêm biến thể Super Duty thiên về tải nặng.

Bỏ bản động cơ diesel bi-turbo

Thay đổi kỹ thuật lớn nhất ở Ranger 2026 vừa được giới thiệu tại Australia là việc loại bỏ động cơ diesel 2.0L bi-turbo, nhiều khả năng do chuẩn khí thải ngày càng siết chặt. Động cơ tiêu chuẩn giờ đây là loại 2.0L turbo đơn cải tiến, dùng xích cam mới và hệ thống phun nhiên liệu đã được hiệu chỉnh, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 405Nm.

Trên các bản cao, Ford vẫn duy trì động cơ diesel V6 3.0L quen thuộc, cho công suất 247 mã lực và mô-men xoắn 600Nm. Động cơ này là tùy chọn cho các bản XL, XLT và Black Edition; và là trang bị tiêu chuẩn trên XLS, Wolftrak, Wildtrak, Tremor và Platinum.

Cả hai động cơ diesel đều kết hợp hộp số tự động 10 cấp, dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh tùy cấu hình.

Bản Raptor tiếp tục dùng động cơ V6 3.0L tăng áp kép 392 mã lực. Ford không đề cập đến bản Ranger hybrid sạc ngoài (PHEV), dự kiến vẫn dùng động cơ EcoBoost 2.3L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 277 mã lực.

Ranger 2026 có giá từ 37.130 AUD đến 90.690 AUD tại Australia, tương đương từ 632 triệu đồng đến 1,54 tỷ đồng; riêng bản Super Duty sẽ được công bố giá sau. Ford sẽ mở nhận đặt hàng từ tháng 12, với lô đầu tiên dự kiến giao tới đại lý Australia vào giữa năm 2026.