Cận cảnh dàn siêu xe gỗ do anh thợ Bắc Ninh đục đẽo khiến Audi nể phục

Anh Trương Văn Đạo (Từ Sơn, Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng trên mạng xã hội với các video chế tạo ra dàn siêu xe hoành tráng bằng gỗ, dựa theo các mẫu xe sang của các hãng xe như Lamborghini, Mercedes, Bugatti … hay gần đây nhất là VinFast, Tesla.

Các video DIY (Do it yourself - tự làm thủ công) của anh thu hút hàng triệu lượt tương tác và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng.

“Ban đầu, tôi chỉ làm một chiếc xe đơn giản để đẩy cho con chơi. Nhưng sau này, khi nhận thấy đây không chỉ là sở thích, đam mê mà còn có thể kiếm ra tiền, tôi nâng cấp, cải tiến cho những chiếc xe không những đẹp và độc đáo hơn, chúng còn có thể đi được dựa vào động cơ bằng điện” - ông bố thợ mộc chia sẻ.

Những chiếc xe bằng gỗ có tỷ lệ 50 - 80% so với phiên bản xe thật. Với những chiếc xe làm theo mẫu có thật, ngoại thất của xe gỗ được anh Đạo nghiên cứu, học tập từ thực tế. Thời gian gần đây, anh sử dụng AI để phác thảo ra những chiếc xe “độc nhất vô nhị”.

“Không có chuyện hoàn toàn chỉ sử dụng gỗ mà xe có thể chạy được”, anh nói về cách những chiếc xe thành hình. “Những chiếc xe vẫn phải có một khung thép để cố định. Sau khi dựng được thân xe, tôi và thợ bắt đầu đục đẽo, lắp ráp các miếng gỗ lên và cố định bằng đinh, vít hoặc keo dán”.

Để xe có thể chạy được, anh Đạo mua lại các phần động cơ, lốp, cần số,... từ những chiếc xe cũ rồi lắp ghép vào. Một số chi tiết để trang trí như đèn, gương, logo… anh mua trên các sàn thương mại điện tử.

Nội thất trên những chiếc xe được làm chủ yếu từ gỗ và được chế tác thủ công.

Phiên bản Lamborghini Revuelto được anh Đạo lắp ghép từ 1 triệu miếng gỗ đã thu hút 96 triệu lượt xem, 1,4 triệu lượt thích trên Facebook.

Tận dụng những miếng gỗ còn thừa từ các lần chế tạo xe trước, anh gắn kết chúng bằng keo epoxy. Để tạo ra hiệu ứng thị giác, anh gắn thêm các loại đèn LED được gắn đan xen giữa các lớp epoxy, tạo hiệu ứng thị giác khi chiếc xe hoạt động.

Pít tông cũ được anh Đạo tận dụng để mô tả lại cánh cửa cắt kéo - đặc trưng của các dòng siêu xe thương hiệu Lamborghini.

Chiếc Futuristic Lamborghini anh làm tặng con trai không sử dụng bất kỳ loại sơn nào nhưng gây ấn tượng bởi màu nâu hổ phách nhờ phần thân xe bằng gỗ hương và gỗ mun.

“Tôi sử dụng nhiều loại gỗ có màu khác nhau để làm màu cho ngoại thất chứ không sử dụng các loại sơn đè lên gỗ. Với tôi, đây là cách để tôn vinh nghề mộc tại quê nhà”, ông bố Bắc Ninh tâm sự.

Một trong những chiếc xe nổi tiếng nhất của anh Đạo có thể kể đến chiếc BMW Concept với hàng chục chiếc “vảy rồng”.

Chiếc BMW Lovos Concept với ngoại thất "vảy rồng" độc đáo của anh Đạo thu hút 4,4 triệu lượt xem chỉ tính trên nền tảng Facebook.

Anh Đạo sử dụng trục mô tơ kết nối với các xi lanh điện. Khi ấn nút đảo chiều, các “vảy rồng” sẽ nâng hạ lên - xuống.

Không chỉ dựa vào mẫu và cải tiến theo các thiết kế xe có sẵn, anh Đạo còn tìm tòi, nghiên cứu để tự làm ra những chiếc xe chỉ có một trên thế giới.

Đơn cử, anh sở hữu chiếc ICar thành hình dựa vào bản thiết kế AI điều chỉnh lại dựa theo sở thích của mình.

Một chiếc xe khác được anh lấy ý tưởng mang màu sắc người ngoài hành tinh. Video ghi lại quá trình thực hiện đã có hơn 124 nghìn lượt xem trên YouTube.

Không chỉ xe hơi, anh Đạo và cộng sự còn cho xuất xưởng nhiều phương tiện khác như xe máy điện, xe mô tô, thậm chí bộ sưu tập đồ sộ của anh còn có cả tàu hỏa, xe tăng.

Trong tương lai, anh Đạo muốn xây dựng cho mình một khu trưng bày các sản phẩm anh đã chế tác, kết hợp với workshop trải nghiệm lái thử xe gỗ, hoặc thử làm nghề thủ công ở làng mộc.

Kho tàng siêu xe bằng gỗ của anh Đạo thu hút được nhiều sự chú ý và có nhiều người đã ngỏ ý mua lại những chiếc xe này với mục đích sưu tầm, trưng bày.

“Tôi từng có cơ hội làm việc ở Hà Nội, nhưng rồi lại chọn trở về quê để tiếp tục duy trì nghề mộc của gia đình.

Việc chế tạo và chia sẻ những chiếc xe lên mạng xã hội vẫn giúp tôi nuôi sống gia đình, tiếp tục truyền thống của quê hương mà vẫn được theo đuổi đam mê với những chiếc xe”, anh Đạo tâm sự.

Ảnh: Đỗ Linh