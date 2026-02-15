5 loại xe không nên chạy bám đuôi khi đi trên đường

Việc giữ khoảng cách an toàn là nguyên tắc cần áp dụng với mọi loại xe, cũng đã được quy định trong văn bản pháp luật, nhằm tránh tai nạn dồn toa. Tuy nhiên, có một số loại xe mà chúng ta nên cố gắng tránh đi phía sau, ngay cả khi có thể giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

1. Xe tải lớn, xe container

Với đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế hơn so với xe cỡ nhỏ, nhiều "điểm mù". Các vị trí sát đầu, đuôi và hai bên hông xe chính là "điểm mù", các xe khác nên tránh đi vào.

Việc bám đuôi xe tải, xe container rất dễ dẫn tới tai nạn dồn toa nguy hiểm tính mạng (Ảnh minh họa: Công an cung cấp).

Ngoài việc nhiều "điểm mù", xe tải lớn, xe container, xe đầu kéo... còn che khuất hoàn toàn tầm nhìn phía trước, khiến tài xế xe chạy phía sau không thể chủ động xử lý sớm khi gặp tình huống nguy hiểm, không kịp xử lý nếu xe phía trước phanh gấp, dễ đâm rúc đuôi.

Riêng với người đi xe máy, do kích thước và trọng lượng nhỏ, xe máy dễ bị hút gió khi đi sát cạnh hoặc bám đuôi xe tải lớn, xe container chạy tốc độ cao

Nếu vì lý do nào đó, như đường chỉ có một làn, đường đông, mà buộc phải chạy phía sau xe to, hãy cố gắng giữ khoảng cách an toàn xa nhất có thể.

2. Xe chở vật liệu xây dựng, hàng cồng kềnh

Rủi ro lớn nhất khi chạy phía sau các loại xe này là vật liệu rơi bất ngờ rơi xuống, nhất là những xe chằng buộc không cẩn thận, phủ bạt sơ sài, hoặc thậm chí không che phủ. Nhẹ nhất là cát, đá, sỏi... hay chỉ là tấm bìa, tấm bạt bay ra; nguy hiểm hơn có thể là cuộn thép nặng hàng tấn, tấm tôn, thanh gỗ...

Xe chở vật liệu nặng nếu không được chằng buộc an toàn rất dễ "gây họa" khi di chuyển (Ảnh minh họa: An Huy).

Với người đi xe máy, một hòn đá nhỏ văng vào kính mũ bảo hiểm cũng đủ gây giật mình, mất lái; hoặc cát rơi ra từ xe chở vật liệu phía trước có thể khiến xe trượt bánh. Với ô tô, sỏi văng có thể làm nứt vỡ kính lái, chi phí sửa không nhỏ.

Ngoài ra, việc bất ngờ gặp "vật thể lạ" trên đường có thể khiến người điều khiển xe lạc tay lái, rất dễ dẫn tới tai nạn.

3. Xe buýt, xe khách

Loại xe này có xu hướng thường xuyên chuyển làn gấp, tạt đầu hoặc dừng đột ngột để đón/trả khách dọc đường, nên người lái xe phía sau rất dễ rơi vào tình huống không phanh kịp, đâm vào đuôi xe, hoặc có phản xạ đánh lái tránh ra ngoài cũng rất nguy hiểm.

Không ít xe khách dừng đón/trả khách ngay trên đường cao tốc (Ảnh: G.T.).

Ngoài ra, do kích thước lớn, xe buýt và xe khách sẽ che khuất tầm nhìn của tài xế xe chạy phía sau.

Xe khách, xe buýt cũng hay phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách trên đường cao tốc, quốc lộ, nên nếu chạy bám theo loại xe này thì rất dễ bị tai nạn dồn toa, nhất là với những người mới lái, ít kinh nghiệm xử lý tình huống, tay lái yếu, dễ rơi vào cảnh "đầu xuôi, đuôi không lọt".

4. Xe ưu tiên

Nhiều người có thói quen “đi ké” phía sau xe ưu tiên (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát...). Tuy nhiên, loại xe này thường chạy nhanh, do được ưu tiên mở đường, nên nếu cố bám theo thì các xe rất dễ không kiểm soát được tốc độ.

Ngoài ra, trong lúc gấp rút, xe ưu tiên có thể phanh gấp hoặc rẽ sang làn khác, người bám theo thường bị bất ngờ và không phản ứng kịp.

Xe ưu tiên được chạy ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc nhưng các xe khác có thể bị phạt (Ảnh chụp màn hình).

Việc cố bám theo xe ưu tiên cũng sẽ khiến bạn bỏ qua một nguyên tắc an toàn cơ bản là giữ khoảng cách. Việc chạy nhanh và bám quá sát xe phía trước sẽ làm giảm khả năng bao quát, khiến bạn khó quan sát các tình huống bất ngờ trên đường.

Nếu xe bạn không phải xe ưu tiên, việc bám theo còn dễ vi phạm luật, như chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc, vượt đèn đỏ...

5. Xe bồn chở nhiên liệu, vật liệu

Ngoài những nguy hiểm tiềm ẩn giống như các xe tải, xe siêu trường, siêu trọng thông thường, đến từ kích cỡ và tải trọng lớn, xe bồn chở nhiên liệu còn có rủi ro cháy nổ, nên thường được ví như "bom nổ chậm" chạy trên đường, chỉ cần một sự cố hay va chạm mạnh có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Khi gặp sự cố, xe bồn chở nhiên liệu, khí đốt có thể cháy nổ như bom (Video: YT).

Va chạm với xe bồn không chỉ là tai nạn giao thông, mà có thể kéo theo sự cố nghiêm trọng hơn nhiều. Thậm chí, ngay cả khi không va chạm trực tiếp, việc bám đuôi, di chuyển gần xe bồn dễ bị vạ lây khi xảy ra sự cố cháy nổ hoặc tai nạn giao thông.