Tôi tiết kiệm hơn 7 triệu đồng nhờ tự lái ô tô 1.400km về quê ăn Tết

Tôi tiết kiệm hơn 7 triệu đồng khi tự lái ô tô về quê dịp Tết (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Sáng 5/1, tôi dạo một vòng các website, ứng dụng bán vé máy bay để tìm vé từ TPHCM về Vinh (Nghệ An) ngày 28 tháng Chạp. Do thời điểm đó đã khá trễ, Vietjet Air báo hết vé. Tôi chỉ còn lựa chọn duy nhất là Vietnam Airlines, giá vé 3,76 triệu đồng/người/chiều.

Tôi tính nhẩm, nếu gộp cả 2 vợ chồng, cả chiều đi chiều về, cộng chi phí ăn uống và di chuyển sân bay, tổng chi phí có thể lên đến 15,5 triệu đồng. Một con số không nhỏ.

Khoảnh khắc đó, tôi quyết định chuyển hướng: Tự lái xe về quê.

Không cần chuẩn bị quá cầu kỳ

Tôi thấy nhiều người chuẩn bị rất nhiều thứ trước mỗi chuyến đi dài, nhưng thực tế không cần quá cầu kỳ đến vậy.

Vì xe của tôi mới bảo dưỡng định kỳ cách đó nửa tháng nên bỏ qua được khâu kiểm tra xe tổng quát. Tôi đơn giản chỉ kiểm tra áp suất lốp, châm đầy nước rửa kính, đồng thời mang theo bơm lốp và khăn lau xe. Bơm lốp dành cho trường hợp khẩn cấp, còn khăn để lau biển số khi đi qua những tuyến đường nhiều bụi bẩn.

Trạm dừng nghỉ cao tốc đông đúc nhưng không đến mức quá tải vào tối ngày 25 tháng Chạp (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Có một số bạn bè khuyên tôi mang theo bộ vá xe, nhưng tôi nghĩ không cần thiết bởi xe đã có sẵn bánh dự phòng.

Trên thực tế, cái thời lo xe "nằm đường" đã qua lâu rồi. Ô tô hiện đại giờ đủ sức cân mọi hành trình dài ngắn, cộng thêm chất lượng đường sá Việt Nam ngày càng cải thiện, do đó rủi ro về xe cộ trong hành trình là rất thấp.

Về con người, thứ cần chuẩn bị kỹ nhất là sức khỏe bằng cách ngủ đủ giấc và tránh ăn uống những đồ "lạ bụng" trước ngày xuất phát. Tôi chuẩn bị một ít nước lọc và bánh mì để phòng trường hợp kẹt xe nhiều giờ.

Tự lái ô tô về quê cho phép tôi mang theo nhiều hành lý, trong khi với máy bay phải đóng gói cẩn thận và mua thêm dịch vụ (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Trước ngày khởi hành, tôi lên mạng xã hội tìm kiếm chia sẻ từ những người đi trước để tìm hiểu tình hình giao thông và lưu ý đặc biệt nào đó. Theo tôi, đây là bước quan trọng để đưa ra lộ trình tối ưu nhất về thời gian.

Và cuối cùng là nạp tiền VETC để tránh gây tắc nghẽn ở trạm thu phí.

Không nóng vội khi đi đường dài

23 giờ đêm ngày 25 tháng Chạp, tôi nổ máy xuất phát. Tôi có sở thích lái xe đêm vì đường thông thoáng. Nếu như những ngày trước, rất nhiều người than thở vì tình trạng kẹt xe, còn với tôi thì không. Dọc hành trình, tôi có gặp 2-3 lần kẹt xe nhưng thời gian chờ chỉ khoảng 5-15 phút, không đáng kể.

Một đoạn kẹt xe trên cao tốc do phía trước có tai nạn (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Lộ trình của tôi dựa nhiều vào Google Maps. Ứng dụng tự tính toán đoạn nào lên đi cao tốc, đoạn nào nên đi quốc lộ để tối ưu thời gian.

Bên cạnh đó, tôi kết hợp sử dụng một phần mềm bản đồ khác của Việt Nam để theo dõi tốc độ giới hạn, làn đường, biển báo... Nhưng tôi không phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Tôi vẫn theo dõi biển báo trên đường để xem có trùng khớp với ứng dụng hay không rồi mới đưa ra quyết định. Thực tế vẫn có một vài đoạn đường, ứng dụng này báo sai tốc độ giới hạn hoặc không đưa ra cảnh báo ở những khu vực cấm vượt.

Ứng dụng bản đồ cảnh báo tốc độ giới hạn (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Gây tranh cãi nhất trên hành trình từ Nam về Bắc dịp Tết năm nay là tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3km, nối tỉnh Quảng Trị với TP. Huế. Tuyến cao tốc này thông xe vào năm 2022, quy mô 2 làn xe. Trên tuyến được bố trí các đoạn vượt xe với 4 làn, dài 1-1,5km, có làn dừng khẩn cấp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, phương tiện lưu thông qua cao tốc Cam Lộ - La Sơn tăng cao. Do tuyến đường này đang giới hạn tốc độ tối đa chỉ 50km/h, các phương tiện buộc phải di chuyển chậm, hình thành những hàng xe kéo dài.

Trước đây, tốc độ tối đa trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 80km/h. Khi bắt đầu thi công mở rộng, có phương án đề xuất giảm xuống 70km/h, riêng các đoạn đang thi công 50km/h.

Luôn tuân thủ luật giao thông trên hành trình dài (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Google Maps cũng dẫn tôi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Thuật toán của Google Maps vẫn hiểu tuyến cao tốc này được đi tối đa 80km/h khiến cho thời gian dự kiến đến nơi liên tục tăng. Ngay cả ứng dụng bản đồ cảnh báo tốc độ cũng báo tốc độ tối đa 80km/h, trong khi thực tế chỉ cho phép đi tối đa 50km/h.

Tôi đi đúng với tốc độ cho phép và tuân thủ biển cấm vượt, dù nhiều xe phía sau liên tục vượt lên khiến bản thân tôi cảm thấy sốt ruột. Tôi thoát cao tốc Cam Lộ - La Sơn ở ngay nút giao đầu tiên để sang quốc lộ 1A.

Trên cao tốc và quốc lộ, hãy giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Hầu hết tai nạn trên đường về quê dịp Tết năm nay đều xuất phát từ lỗi này. Tai nạn có thể không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại lớn về tài sản và dập tắt mọi háo hức đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết.

Tổng chi phí nhiên liệu và phí cầu đường: 2.600.000 đồng.

Ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý

Trạm dừng nghỉ cũng là điều gây tranh cãi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Trạm dừng nghỉ Km41+100 thuộc cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và trạm dừng nghỉ Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (địa bàn Lâm Đồng) có đầy đủ dịch vụ ăn uống và cửa hàng xăng dầu. Trong khi các trạm dừng nghỉ khác chỉ phục vụ nhu cầu tối thiểu là đi vệ sinh và dừng xe nghỉ ngơi.

Dọc cao tốc cũng có nhiều trạm dừng nghỉ tạm, không có bảng thông báo khiến nhiều người đi làn bên trong bị bỏ lỡ. Họ phải chấp nhận xi-nhan để vào trạm nghỉ bằng lối ra của trạm.

Ưu tiên sử dụng dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi chất lượng để duy trì thể lực tốt trên hành trình dài (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Tôi ưu tiên sử dụng đồ ăn nóng sốt, sạch sẽ, đồng thời tránh những đồ uống như cà phê sữa để tránh tình trạng đau bụng dọc đường. Điều này cũng được nhiều tài xế lái xe về quê dịp Tết đưa ra lời khuyên.

Về chỗ nghỉ ngơi, tôi ưu tiên khách sạn dọc đường đi để tiết kiệm thời gian. Kinh nghiệm của tôi là chọn những khách sạn được đánh giá cao trên Google Maps, hoặc những khách sạn có nhiều ô tô biển số đầu 50, 51, 60, 61 dừng chân. Họ đều là những người đang lái xe về quê dịp Tết giống tôi.

Trên đường về quê có rất nhiều xe biển số đầu 50, 51, 60, 61 (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Hai khách sạn mà tôi chọn có chung mức giá nghỉ qua đêm 300.000 đồng. Họ yêu cầu trả phòng lúc 9h sáng, hoàn toàn thoải mái cho nhu cầu ngủ và tắm rửa trước khi trở lại hành trình.

Tổng chi phí ăn uống, nghỉ ngơi: 1.500.000 đồng

Tiết kiệm hơn 7 triệu đồng chỉ là bề nổi

Tự lái xe về quê còn giúp tôi tiết kiệm được khoản tiền taxi, thuê xe đi lại trong dịp Tết (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Như vậy, chi phí tự lái ô tô về quê của tôi là 4,1 triệu đồng/một chiều. Tính cả chiều ngược lại sẽ là 8,2 triệu đồng. Như vậy, so với tiền vé máy bay, tôi tiết kiệm được 7,3 triệu đồng.

Đây chỉ là con số bề nổi. Tự lái xe về quê, gia đình tôi còn có ô tô để thăm họ hàng, về quê nội ngoại, viếng chùa, du xuân dịp Tết. Ai cũng hiểu rằng, chi phí thuê xe hay thuê taxi trong dịp Tết thường cao gấp 2-3 lần ngày thường. Do đó, số tiền thực tế tôi tiết kiệm được chắc chắn cao hơn con số kể trên.