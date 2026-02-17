Tác giả Nguyễn Hải Triều: "Tết là dịp tái tạo cảm xúc viết sách"

Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, quê ở An Giang, tốt nghiệp trường Đại học Văn Hiến TPHCM, chuyên ngành Xã hội học. Anh từng đoạt giải Quán quân Micro vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình 2019.

Hải Triều đã cho ra mắt 3 quyển sách Thương một người đã có người thương, Nói gì cho học trò vui? và Có một người đi cùng ta năm tháng. Nhân dịp xuân mới Bính Ngọ, tác giả 9X dành thời gian chia sẻ về sở thích đọc, văn hóa đọc sách.

Hải Triều cho biết với anh, sách không chỉ là một kênh giải trí mà còn là “vườn ươm” sáng tạo. Từ những trang truyện tranh thời thơ bé đến những tập truyện dài, truyện ngắn hay tiểu thuyết, tất cả đã xây dựng nên thế giới quan đa sắc trong anh.

Tác giả Nguyễn Hải Triều (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sở thích đọc sách đã thẩm thấu và định hình phong cách văn chương của tôi. Điều này thể hiện rõ nét qua 3 tác phẩm đã xuất bản. Tuy nhiên, đọc sách để học hỏi không đồng nghĩa với việc trở thành một bản sao mà nó chỉ là nền móng. Chính những trải nghiệm cá nhân và nỗ lực kiến tạo văn phong mới là thứ giúp mình trở nên khác biệt và không thể lẫn lộn", Hải Triều chia sẻ.

Nói về việc đọc sách của giới trẻ hiện nay, tác giả cho rằng các phương thức giải trí mới đang dần lấn lướt văn hóa đọc.

"Người trẻ hiện nay chuộng lướt TikTok hơn là kiên nhẫn lật giở từng trang sách. Họ có thể hào hứng nhấn vào "giỏ hàng" để mua một cuốn sách, nhưng chưa chắc đã đọc hết. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ, là một tác giả, mình phải giỏi công nghệ và biết cách hợp thời.

Tôi không kỳ vọng mọi người phải đọc hết từng chữ mình viết, nhưng tôi luôn chăm chút để biến mỗi câu văn thành động lực tinh thần cho độc giả. Chỉ cần bạn vô tình bắt gặp một thông điệp, cảm được nó và dùng nó làm sức mạnh để bước tiếp thì đó là niềm hạnh phúc của người cầm bút", Hải Triều bộc bạch.

Hiện tại, tác giả 9X dành phần lớn thời gian để nghiên cứu tiểu thuyết và truyện dài. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chất liệu và tư duy ngôn ngữ, nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc chấp bút những kịch bản sân khấu và điện ảnh trong tương lai gần.

Sắp tới, anh muốn thử sức với tiểu thuyết và truyện dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm về kế hoạch đón Tết, Hải Triều cho biết 5 năm trở lại đây, anh ăn Tết xa nhà, ở lại TPHCM để tận dụng khoảng lặng quý giá cho việc sáng tạo.

"Tết đối với tôi không chỉ là dịp để làm việc năng suất hơn mà còn là thời gian tái tạo năng lượng để phát triển bản thân trong năm mới. Giữa lúc mọi người hối hả về quê, việc lựa chọn ở lại trong cái “khoảng trống không gia đình” ấy khiến tâm hồn tôi nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết.

Sự tĩnh lặng của phố xá đã khai mở mọi giác quan, giúp tôi viết nên những dòng cảm xúc cho những người đón Tết xa quê", tác giả chia sẻ.