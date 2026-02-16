Tầm giá 900 triệu đồng, chọn Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton?

Trong tầm giá khoảng 900 triệu đồng, khách hàng tại thị trường Việt Nam có thể lựa chọn phiên bản cao nhất của hai dòng xe bán tải Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Cụ thể, bản Toyota Hilux Trailhunter có giá niêm yết 903 triệu đồng, còn Mitsubishi Triton Athlete giá 924 triệu đồng.

Thế hệ mới của dòng xe bán tải Hilux vừa được ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2026. Trong khi đó, Mitsubishi Triton trình làng vào tháng 9/2024. Cả hai mẫu xe bán tải này đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

Tại thị trường Việt Nam, phần lớn khách hàng lựa chọn phiên bản cao nhất của dòng xe bán tải không chỉ để phục vụ công việc mà còn dùng làm phương tiện di chuyển hằng ngày, hoặc phục vụ các chuyến đi chơi xa cùng gia đình.

Giá bán

Không chỉ ở phiên bản cao cấp nhất, giá bán của Hilux thế hệ thứ 9 ở thị trường Việt Nam tạo được sự cạnh tranh lớn hơn so với các đối thủ.

Hilux mới tại Việt Nam có 3 phiên bản, với giá từ 632 triệu đến 903 triệu đồng (phiên bản Trailhunter).

Trong khi đó, đối thủ Mitsubishi Triton có giá từ 655 triệu đến 924 triệu đồng (phiên bản Athlete).

Ngoại thất Hilux bắt mắt, Triton hầm hố

Ở thế hệ mới nhất, Toyota Hilux được đánh giá là có ngoại thất gần gũi hơn. Phần đầu xe được trang bị hệ thống lưới tản nhiệt thiết kế hoàn toàn mới, tương đồng mẫu Corolla Cross.

Những đường góc cạnh kết hợp cùng hoạ tiết tổ ong ở lưới tản nhiệt tạo cho Hilux mới vẻ ngoài hầm hố và hiện đại hơn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phần đuôi xe được tạo điểm nhấn bởi bậc lên xuống hai bên - thiết kế khá tiện dụng. Khi mà các trang bị chiếu sáng bên ngoài xe gần như tương đồng ở phiên bản cao nhất, Hilux tạo điểm khác biệt với đèn sương mù dạng LED.

Ngoại thất của Hilux đã theo chiều hướng một mẫu “bán tải đường phố”, khá phù hợp với thị hiếu người dùng Việt. Đây cũng là yếu tố mang lại thành công cho dòng xe bán tải Ford Ranger.

Trong khi đó, Mitsubishi Triton đã có những nâng cấp về “số đo” ở thế hệ mới, trở nên hầm hố và bề thế hơn. Phần đầu xe được tạo điểm nhấn bởi hệ thống lưới tản nhiệt to bản, cụm đèn LED ban ngày thiết kế mảnh trông khá hiện đại, đèn pha thiết kế tách rời.

Với thiết kế hiện tại, Triton được đánh giá có vẻ ngoài hầm hố hơn so với Hilux thế hệ mới (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự hầm hố bề thế của Triton so với Hilux không chỉ ở ngôn ngữ thiết kế, nó còn đến từ những con số. Theo số liệu từ nhà sản xuất công bố, Triton có số đo dài x rộng x cao là 5.360 x 1.930 x 1.815mm và chiều dài cơ sở ở mức 3.130mm.

Trong khi đó, con số tương tự với Hilux là 5.320 x 1.885 x 1.815mm, chiều dài cơ sở 3.085mm.

Với số đo nhỉnh hơn, Mitsubishi Triton được đánh giá là có “nhiều đất” hơn so với Toyota Hilux ở không gian nội thất.

Tuy nhiên, việc gia tăng kích cỡ của Triton mới lại đánh mất đi điểm mạnh của dòng xe bán tải này ở thế hệ trước. Ở thế hệ tiền nhiệm, Triton được đánh giá là nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển trong phố, bán kính vòng quay nhỏ nhất phân khúc.

Nội thất Hilux hiện đại, thiên hướng SUV, Triton thực dụng

Nếu như ngoại thất của Triton được đánh giá là hầm hố và bề thế hơn so với Hilux thì không gian bên trong mẫu xe bán tải của Toyota lại có nhiều điểm nhấn hơn so với đối thủ đến từ Mitsubishi.

Không gian bên trong xe của Hilux mang phong cách của dòng SUV Toyota Land Cruiser (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khoang lái của Hilux được thiết kế hoàn toàn mới từ vô lăng, màn hình giải trí kết nối điện thoại thông minh và màn hình hiển thị đa thông tin cỡ lớn, sạc không dây, hệ thống điều hòa tự động, lọc không khí cho đến chất liệu da ghế được đánh giá là cao cấp hơn thế hệ cũ.

Trên phiên bản cao cấp nhất của Hilux được trang bị ghế ngồi bọc da. Một vài điểm nhấn của phiên bản này gồm có đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích cỡ 12,3 inch, 8 loa thường.

Một số trang bị tiện nghi đáng nhắc đến gồm: ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và ổ cắm điện 220V. Theo các chuyên gia, không gian nội thất của Hilux mang kiểu dáng của một chiếc SUV.

Được nâng cấp thiết kế mới ở khoang nội thất, nhưng Mitsubishi Triton vẫn mang thiên hướng thực dụng của dòng xe bán tải.

Khoang lái của Mitsubishi Triton (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Một số trang bị trên phiên bản cao cấp nhất của Triton gồm có: vô lăng bọc da, bảng đồng hồ là màn hình TFT 7inch kết hợp analog, ghế bọc da và da lộn, màn hình giải trí 9 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 6 loa, phanh tay cơ…

Nhìn chung, không gian bên trong của Toyota Hilux được đánh giá là hiện đại và thu hút ánh nhìn nhiều hơn so với Mitsubishi Triton. Thiết kế khoang lái theo thiên hướng SUV khiến cho Hilux có thể phục vụ tệp khách hàng đa dạng.

Thông số động cơ

Phiên bản cao cấp nhất Trailhunter trang bị hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4x4, khoá vi sai cầu sau, chế độ lái địa hình MTS với các cài đặt phù hợp với nhiều loại mặt đường và đặc biệt là hệ thống lái trợ lực điện.

Trong khi đó với phiên bản cao nhất của Triton, xe được lắp động cơ 2.4L tăng áp kép, sản sinh công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 470Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, 7 chế độ lái, hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II với 4 chế độ gài cầu (2H, 4H, 4HLc và 4LLc) và khoá vi sai cầu sau điện tử.

Ở thế hệ mới, tất cả các phiên bản của Toyota Hilux đều lắp hệ thống động cơ dầu 2.8L, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500Nm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về mặt thông số, Toyota Hilux 2026 hứa hẹn có khả năng vận hành ấn tượng hơn Mitsubishi Triton (201 mã lực, 470Nm trên bản cao nhất) và gần như ngang ngửa Ford Ranger (207 mã lực, 500Nm).

Trang bị an toàn của xe cũng có điểm mới với hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense được nâng cấp từ thế hệ 2.0 lên 3.0.

Những khác biệt về trang bị an toàn của Hilux so với Triton gồm: hệ thống hỗ trợ giữ làn, phanh tay điện tử và Auto Hold. Trong khi đó, Triton lại hơn Hilux ở hệ thống hỗ trợ chuyển làn và chống tăng tốc ngoài ý muốn.

Kết luận

Ở phiên bản cao cấp nhất, Toyota Hilux tạo được ưu thế về giá bán, thiết kế cũng như các trang bị công nghệ so với Mitsubishi Triton.

Hilux thế hệ mới phần nào đó khoác lên mình “bộ cánh” bắt mắt hơn, đi cùng các nâng cấp về hệ thống treo, công nghệ hỗ trợ lái và an toàn, nên có tiềm năng thu hút thêm được nhóm khách hàng lựa chọn xe bán tải để phục vụ công việc và đi chơi.

Đây được coi là điểm mạnh để dòng xe bán tải đến từ Toyota giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp xe bán tải ở Việt Nam, cũng như gia tăng tính cạnh tranh với Ford Ranger.

Mitsubishi Triton được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái địa hình (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong khi đó, Mitsubishi Triton sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm người dùng đề cao tính thực dụng, quan tâm nhiều đến khả năng vận hành của xe.

Kết thúc năm 2025, vị trí dẫn đầu về doanh số ở phân khúc xe bán tải vẫn thuộc về Ford Ranger với hơn 18.000 xe. Vị trí thứ hai thuộc về Mitsubishi Triton với hơn 4.300 xe và vị trí thứ ba thuộc về Toyota Hilux với hơn 3.500 xe bàn giao tới khách hàng.