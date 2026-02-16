Trung Quốc xem xét quy định ô tô phải có nút vật lý cho một số tính năng

Trung Quốc là một trong những quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ nhất việc đưa màn hình cảm ứng lên xe mới. Tuy nhiên, các nhà làm luật nước này cho rằng mọi thứ đã đi quá xa.

Cơ quan quản lý Trung Quốc cho rằng các chức năng an toàn thiết yếu phải có nút bấm vật lý, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng (Ảnh minh họa: Xpeng).

Trong đề xuất quy định an toàn mới của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, các chức năng an toàn thiết yếu trên ô tô phải được điều khiển bằng nút bấm hoặc công tắc vật lý thực sự, không được “giấu” trong menu phụ, không ẩn sau thao tác vuốt.

Cơ quan này đề xuất rằng đối với các chức năng an toàn thiết yếu, phải có những nút bấm hữu hình để người lái có thể thao tác mà không cần rời mắt khỏi đường.

Theo đề xuất, đèn xi-nhan, đèn cảnh báo nguy hiểm, cần số và chức năng gọi khẩn cấp bắt buộc phải có nút bấm hoặc công tắc cố định, với diện tích bề mặt tối thiểu 10 x 10mm. Con số này nghe có vẻ nhỏ, nhưng trong thời đại mà bảng điều khiển cảm ứng lên ngôi, đây gần như là một cuộc “cách mạng”.

Nhiều tài xế mong muốn điều này từ lâu, nhưng các hãng xe vẫn mải miết lao vào cuộc đua màn hình cả về số lượng và kích thước.

Việc khai thác tối đa màn hình cảm ứng, loại bỏ hầu hết núm bấm vật lý là xu hướng nội thất tối giản do Tesla khởi xướng, được nhiều hãng xe điện Trung Quốc như BYD hay Xiaomi học theo rất nhanh.

Những bảng táp-lô ít chi tiết này trông rất đẹp trong ảnh quảng cáo, và khá ổn khi xe đang dừng hoặc kẹt trong phố. Nhưng sự khó chịu sẽ xuất hiện khi xe đang di chuyển, phải đối mặt với độ trễ màn hình, menu chồng chéo và biểu tượng quá nhỏ để đọc.

Đây không phải động thái đơn lẻ. Gần đây, Trung Quốc liên tục ban hành các quy định mới về an toàn. Nước này đã quyết định cấm thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn vào thân xe sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người trong xe điện bị mắc kẹt bên trong.

Trước đó, giới chức trách Trung Quốc cũng quyết định cấm vô-lăng hình chữ nhật (dạng yoke), cho rằng thiết kế phi truyền thống này không tương thích với các bài thử nghiệm an toàn thực tế và hệ thống túi khí.

Không chỉ dừng lại ở nút bấm vật lý hay cửa xe dạng ẩn, giới lập pháp Trung Quốc còn siết chặt yêu cầu đối với các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Các tiêu chuẩn mới dành cho hệ thống tự động cấp độ 3 và cấp độ 4 yêu cầu phải chứng minh mức độ an toàn tương đương một tài xế con người có năng lực và luôn chú ý. Đây là một “ngưỡng” rất cao, đặc biệt trong điều kiện giao thông giờ cao điểm, nhưng là điều đáng được ủng hộ ở bất kỳ quốc gia nào.

Các hãng xe sẽ phải nộp hồ sơ chứng minh an toàn chính thức, thể hiện hệ thống có thể xử lý việc lái xe hàng ngày cũng như các tình huống nguy hiểm nghiêm trọng.

Nếu công nghệ gặp trục trặc hoặc người lái không phản hồi yêu cầu tiếp quản, chiếc xe phải đạt được trạng thái mà cơ quan quản lý Trung Quốc gọi là “Điều kiện rủi ro tối thiểu”. Nói cách khác, xe phải tự đưa mình đến điểm dừng an toàn.

Việc hỗ trợ từ xa đối với xe tự động hoàn toàn cũng đang được chuẩn hóa, mở đường cho các dịch vụ robotaxi có thể “gọi” con người hỗ trợ khi tình huống trở nên phức tạp.