Lộ nguyên nhân khiến Ronaldo mất chỗ đứng ở Man Utd

Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và Erik ten Hag tại Man Utd được cho là đã rạn nứt từ những bất đồng chiến thuật ngay trên sân tập, dẫn đến cuộc chia tay đầy ồn ào của siêu sao người Bồ Đào Nha vào cuối năm 2022.

Cựu trợ lý của Ten Hag là Steve McClaren mới đây đã hé lộ nguyên nhân sâu xa của cuộc "đối đầu" này. Theo McClaren, ngay sau khi gia nhập Man Utd vào tháng 5/2022, Ten Hag ngay lập tức muốn áp dụng triết lý pressing cường độ cao, vốn đã mang lại thành công vang dội cho ông tại Ajax. Tuy nhiên, Ronaldo khi đó ở tuổi 37, lại không mấy mặn mà với việc hoạt động cường độ cao này.

Mối quan hệ giữa Ronaldo (giữa) và HLV Ten Hag (phải) sụp đổ chỉ sau 5 tháng (Ảnh: Getty).

Trên podcast The Good, The Bad and The Football, McClaren kể lại việc Ten Hag đã "giữ vững lập trường" và không nhượng bộ trước những đòi hỏi của Ronaldo. "Trên sân tập có rất nhiều cuộc đấu trí. Erik luôn rõ ràng kiểu: "Ronaldo, đây là nhiệm vụ của cậu"", McClaren chia sẻ.

McClaren đã cố gắng giải thích cho Ronaldo: "Tất cả những gì Ten Hag muốn cậu làm là: cậu là người pressing đầu tiên, chạy một lần, hai lần, và có thể là lần thứ ba nếu cậu muốn. Sau đó lùi về trung tuyến để phòng trường hợp chúng ta giành lại bóng thì có thể cung cấp bóng cho cậu. Chỉ thế thôi. Nếu cậu không làm được điều đó, cậu sẽ không được thi đấu. Hoặc nếu cậu không chịu làm, cậu không thể thi đấu. Được chứ? Ông ấy sẽ không chọn cậu. Tôi nói thẳng với cậu là ông ấy sẽ không chọn cậu đâu".

Cựu trợ lý nhấn mạnh sự kiên định của Ten Hag: "Không phải như nhiều người khác, tôi nghĩ những người khác sẽ thỏa hiệp, và đó là điểm khác biệt, nhiều người sẽ làm vậy. Nhưng Erik thì không. Ông ấy nói: "Tôi làm như thế này, và Ronaldo phải làm, nếu không thì không được đá"".

McClaren mô tả đây là một "cuộc giằng co nho nhỏ", một thế đối đầu để xem ai sẽ thắng. "Erik đã giữ vững lập trường. Tôi nghĩ phần lớn HLV sẽ chiều theo, nhiều HLV vẫn làm thế. Nhưng ông ấy thì không", McClaren kết luận.

Ronaldo bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 11/2022 sau một cuộc phỏng vấn "bom tấn" với Piers Morgan, trong đó anh chỉ trích gay gắt chủ sở hữu CLB, các đồng đội và chính Ten Hag.

Nhiều năm sau cuộc chia tay đầy cay đắng, quan điểm của Ronaldo về Ten Hag vẫn không thay đổi. Phát biểu trên podcast Rio Ferdinand Presents vào năm 2024, đội trưởng Bồ Đào Nha vẫn giữ nguyên lập trường: "HLV nói rằng đội bóng không thể cạnh tranh để vô địch Premier League và Champions League. Với tư cách là HLV Man Utd, bạn không thể nói rằng bạn sẽ không chiến đấu để vô địch giải quốc nội hay Champions League. Về mặt tinh thần, bạn phải nói rằng: "Nghe này, có thể chúng tôi chưa đủ tiềm lực, nhưng tôi không thể nói như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng. Bạn phải cố gắng"".