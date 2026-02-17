Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TPHCM đứng trước vận hội bứt phá năm Bính Ngọ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa gửi lời chúc mừng năm mới tới đồng bào, cán bộ, chiến sỹ thành phố và kiều bào nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời thăm hỏi, tình cảm ấm áp và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và kiều bào.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, năm 2025 đã ghi dấu một chương mới đầy tự hào trong tiến trình phát triển lịch sử của thành phố mang tên Bác. Thành phố đã hoàn thành thắng lợi việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, để hôm nay, hình hài của một "siêu đô thị" hiện đại bắt đầu tỏa sáng.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của quá trình chuyển đổi, với sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thành phố đã nhanh chóng ổn định bộ máy, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, đằng sau những con số tăng trưởng, đằng sau diện mạo mới của các xã, phường là những giọt mồ hôi, là sự kiên nhẫn và cả lòng vị tha của nhân dân thành phố để cùng chính quyền chung tay cho một tương lai rộng mở hơn.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, năm của hình tượng "Thiên mã" mạnh mẽ và kiêu hãnh, thành phố chúng ta đứng trước vận hội mới để bứt phá. Với tâm thế chủ động và tư duy quản trị hiện đại, TPHCM quyết tâm biến lợi thế sau sáp nhập thành sức mạnh thực chất để "tập trung xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, siêu kết nối"; "đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh tế xanh".

Đặc biệt, TPHCM sẽ xây dựng một chính quyền "phục vụ - kiến tạo", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất".

Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng, mỗi người dân thành phố dù ở trong nước hay nước ngoài đều mang trong mình niềm tự hào và khát vọng vươn lên. Sự chung sức, đồng lòng và trí tuệ của đồng bào là động lực quan trọng nhất để TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Trong không khí phấn khởi của những ngày xuân mới, chúc mỗi gia đình, mỗi người con của thành phố gia đạo bình an, tâm hồn thư thái, vạn sự hanh thông, mã đáo thành công", ông Nguyễn Văn Được gửi lời chúc.