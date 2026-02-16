Khám phá "huyền thoại" Mercedes-Benz 560 SL, Việt Nam chỉ có 2 chiếc

Một trong hai chiếc Mercedes-Benz 560 SL tại Việt Nam (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Mercedes-Benz 560 SL đời 1985 thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm xe cổ ở TPHCM. Người này từng sở hữu 2 chiếc 560 SL hiếm hoi ở Việt Nam, gồm một chiếc màu đỏ và một chiếc màu be.

Chiếc màu đỏ đã được bán cho một nhà sưu tầm xe khác, và hiện nay thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên. Xe đã được đổi màu từ đỏ sang trắng.

Cả 2 chiếc Mercedes-Benz 560 SL tại Việt Nam đều là phiên bản mui trần. Tuy nhiên, chiếc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ dùng mui vải màu xanh, còn chiếc màu be trong bài viết dùng mui cứng có thể tháo rời.

Mercedes-Benz 560 SL tại Việt Nam được nhập khẩu từ Mỹ (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Ra mắt năm 1986, 560 SL là phiên bản cao cấp nhất của Mercedes-Benz SL thế hệ thứ 3, sản xuất giai đoạn 1971-1989, tên mã R107. Đời này còn có phiên bản mui cứng mang tên mã C107 nhưng không phổ biến.

Trong lịch sử hơn 70 năm của dòng xe Mercedes-Benz SL, R107 là thế hệ có tuổi thọ dài nhất, nổi tiếng với sự bền bỉ và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim Hollywood. SL là ký hiệu viết tắt của từ tiếng Đức "Sport Leicht" nghĩa là "xe thể thao trọng lượng nhẹ".

Hãng xe sang nước Đức bán được 49.347 chiếc 560 SL trong 4 năm, từ 1986 đến 1989. Mỹ là thị trường trọng điểm với doanh số hơn 46.000 xe. Hai chiếc 560 SL tại Việt Nam cũng được nhập khẩu từ thị trường này.

Mercedes-Benz 560 SL trang bị động cơ V8 5.6L, SOHC, sử dụng công nghệ phun nhiên liệu cơ - điện tử Bosch KE-Jetronic, cho công suất 237 mã lực và mô-men xoắn 373Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 6,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Xe sở hữu chiều dài 4.581mm, chiều rộng 1.791mm, chiều cao 1.300mm, chiều dài cơ sở 2.455mm và nặng 1.619kg. Mâm xe kích thước 15 inch. Khoang hành lý có dung tích 260 lít.

So với phiên bản châu Âu, những chiếc 560 SL bán ở Mỹ có một số thay đổi để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn riêng, bao gồm 4 đèn pha tròn phía trước (xe châu Âu chỉ có 2 đèn pha tròn), cản trước và cản sau dài hơn.

Nội thất sử dụng các vật liệu cao cấp như da, nhôm và gỗ (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Nội thất mang tông màu nâu da bò, ưu tiên sử dụng các vật liệu cao cấp như da, nhôm và gỗ. Xe không có màn hình giải trí, thay vào đó là hệ thống giải trí CD và radio. Vô lăng đã được thay bằng loại 3 chấu cổ điển với logo ngôi sao ba cánh ở chính giữa.

Bảng đồng hồ gồm nhiều đồng hồ analog chỉ báo tốc độ, vòng tua, nhiệt độ máy, thời gian... Xe có tổng cộng 4 chỗ ngồi, bố trí dạng 2+2.

Ngoài ra, 560 SL còn đặc biệt ở thiết kế bình xăng đặt thấp, ở dưới trục sau, giúp phân bổ tỷ lệ trọng lượng hợp lý hơn.

Theo trang Robb Report, giá trị của Mercedes-Benz 560 SL có xu hướng tăng mạnh trên thị trường xe cổ Bắc Mỹ trong vài năm trở lại đây. Một chiếc 560 SL tình trạng tốt có giá khoảng 25.000 USD, và có thể lên tới 60.000 USD với những chiếc có tình trạng xuất sắc. Cá biệt, một vài chiếc 560 SL đạt tiêu chuẩn "trưng bày" với số ODO cực thấp, giá trị có thể vượt 150.000 USD.

Ở Việt Nam, giá trị của Mercedes-Benz 560 SL nằm trên mốc 2 tỷ đồng.