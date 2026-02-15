Đi xa bằng ô tô với trẻ nhỏ: Làm sao để vừa an toàn vừa vui?

Việc trẻ nhỏ khóc lóc, quậy phá vừa khiến chuyến đi của cả gia đình kém vui, vừa ảnh hưởng tới tâm lý và sự tập trung của người cầm lái, dễ dẫn tới nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do đó, ngoài những lưu ý áp dụng chung cho các chuyến đi xa, cần có thêm sự chuẩn bị và tính toán "đặc biệt" khi đi cùng trẻ nhỏ.

Lắng nghe nhu cầu của trẻ

Chuyến đi là của cả nhà, bạn đừng giành lấy vai trò lãnh đạo, một mình lên kế hoạch và kỳ vọng tất cả các con sẽ "nghe lời". Thay vào đó, hãy cùng con lên kế hoạch cho chuyến đi, dù bé mới 3 tuổi hay 15-16 tuổi.

Khi đóng góp công sức, trẻ sẽ có trách nhiệm và hợp tác hơn trong chuyến đi (Ảnh minh họa: Kidspot).

Nếu được tham gia sắp xếp lịch trình và công tác chuẩn bị, trẻ nhỏ sẽ có cảm giác mình quan trọng. Việc này cũng tạo cơ hội cho trẻ học thêm hoặc thực hành một số kỹ năng, như xem bản đồ, tính toán thời gian, quãng đường, tìm kiếm thông tin...

Bên cạnh đó, hãy cho trẻ tự chuẩn bị balô đồ dùng cá nhân với cả quần áo, sách truyện và những món đồ chơi yêu thích. Trước khi đi, cha mẹ nên kiểm tra balô để chắc chắn rằng đồ mang theo là phù hợp với việc di chuyển bằng ô tô.

Giá trị lớn nhất mà việc tự lái xe đi chơi xa mang lại là sự tự do, thoải mái, nên khi lên kế hoạch, đừng quá chi tiết và chặt chẽ. Việc cố gắng tuân theo một lịch trình nghiêm ngặt sẽ khiến bạn và các thành viên trong gia đình dễ căng thẳng, dẫn tới cáu gắt khi xuất hiện yếu tố bất ngờ nằm ngoài kế hoạch.

Khi lên lịch trình cho chuyến đi, đừng quên bố trí thật nhiều chặng dừng nghỉ, thay vì chỉ nhăm nhăm "về đích". Hãy nhớ rằng trải nghiệm đến từ cả hành trình, chứ không phải chỉ có ở đích đến. Không chỉ người lái xe mà cả trẻ nhỏ cũng cần nghỉ ngơi; một cơ thể khỏe mạnh mới có thể mang lại tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Với trẻ dưới 5 tuổi, lý tưởng nhất là trẻ sẽ ngủ phần lớn thời gian ở trên xe. Cách này giúp trẻ được nghỉ ngơi, còn bố mẹ thì có một chuyến đi yên tĩnh, ít bị gián đoạn. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghỉ ngơi đầy đủ và cảm thấy thoải mái khi lái xe đường dài vào ban đêm, tốt nhất là có thể thay phiên với một người lái khác.

Thông thường, cứ đi khoảng 2 tiếng nên dừng nghỉ một lần, hãy dùng ứng dụng Google Maps để tính toán sao cho chỗ dừng xe có thể kết hợp đổ xăng hoặc sạc pin xe điện, ăn uống, đi vệ sinh, thậm chí vui chơi...

Thay vì chỉ nghĩ tới các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, cây xăng, hoặc quán ăn, bạn có thể cân nhắc cho con vào công viên, khu vui chơi...

Sử dụng ghế chuyên dụng

Quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn (dây đai, ghế trẻ em) khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô đã được lùi thời hạn áp dụng đến ngày 1/7. Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, việc sử dụng ghế chuyên dụng cho trẻ em trên ô tô chưa phải là bắt buộc.

Tuy nhiên, đây là trang bị mà các bậc phụ huynh rất nên sử dụng khi chở con nhỏ bằng ô tô đi đường dài, vì sự an toàn của con trẻ. Dây an toàn sẵn có trên ô tô là trang bị dành cho người lớn, không thể bảo vệ trẻ em trong nhiều trường hợp.

Ghế chuyên dụng sẽ giúp hạn chế tối đa sự dịch chuyển của cơ thể trẻ em trên ô tô để giảm nguy cơ chấn thương khi xe giảm tốc đột ngột hoặc xảy ra va chạm (Ảnh minh họa: Taxi Baby).

Khi xảy ra tai nạn, trẻ dưới 10 tuổi hoặc chưa đủ chiều cao mà chỉ dùng dây an toàn có nguy cơ bị trượt khỏi ghế, văng khỏi xe, dẫn đến chấn thương nặng hoặc thậm chí tử vong.

Ghế ngồi chuyên dụng cho trẻ nhỏ trên ô tô đạt tiêu chuẩn là loại được thiết kế ôm trọn phần lưng, giúp giảm thiểu các mối nguy chấn thương cột sống khi ô tô phanh gấp, ôm cua hoặc bị xe khác đâm vào. Hãy dùng loại ghế phù hợp với độ tuổi và cân nặng của trẻ, lắp đặt và sử dụng đúng cách.

Với trẻ dưới 2 tuổi hoặc dưới 12kg, nên dùng ghế cho trẻ sơ sinh và lắp ghế ở hàng ghế sau và quay lưng ghế về phía trước. Lý do là hệ cơ xương, nhất là vùng cổ, của trẻ trong độ tuổi này còn rất yếu; khi xe phanh gấp hoặc bị đâm đột ngột, đầu trẻ sẽ theo quán tính đổ về phía trước trong khi phần thân được giữ chặt vào lưng ghế phía sau, dễ dẫn tới chấn thương.

Nếu lắp ghế quay mặt về phía sau thì khi xe dừng đột ngột, cả đầu và cổ của trẻ sẽ theo quán tính dính chặt thêm vào lưng ghế.

Nhiều người nói rằng con không hợp tác ngồi ghế trẻ em trên ô tô. Giải pháp là hãy tập thói quen này ngay với trẻ sơ sinh, còn với những trẻ lớn hơn, cần dùng kỷ luật "thép", giải thích rõ tác dụng của ghế chuyên dụng và ra điều kiện: Phải ngồi trên ghế hoặc không được đi cùng.

Hạn chế các rủi ro

Trẻ em thường tò mò, hiếu động, thích khám phá, nên có xu hướng dễ chạm vào các nút bấm, lẫy mở cửa trên xe. Vì thế, người lớn cần thường xuyên kiểm tra, chốt cửa cố định và bật khoá trẻ em trước khi xe lăn bánh.

Hãy dùng tính năng khoá trẻ em cho cửa sau, không để trẻ tự mở cửa khi xe chưa dừng hẳn, hướng dẫn trẻ xuống xe an toàn.

Khi có trẻ em trên xe, cửa kính trên ô tô cần được kéo kín hết và bật chức năng khoá kính để hạn chế trẻ tự mở cửa và chồm người hoặc thò tay ra bên ngoài. Không để trẻ chơi đùa, đưa người ra khỏi xe qua cửa sổ trời khi xe đang di chuyển.

Cả người lớn và trẻ nhỏ chỉ nên đứng nhô ra khỏi xe qua cửa sổ và cửa nóc khi ô tô đỗ ở nơi an toàn (Ảnh minh họa: Mindful Family Medicine).

Trẻ em có thể bị những chấn thương nguy hiểm nếu cửa kính, cửa xe hay cửa sổ trời đóng lại và làm kẹt tay hay các bộ phận khác của cơ thể. Bạn nên dùng nút khóa cửa sổ.

Tuyệt đối không để trẻ lại một mình trên ô tô dù chỉ trong vài phút, dù xe đang tắt máy hay nổ máy. Nhiều người chủ quan cho rằng chỉ ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay, nhưng thực tế là không ai biết chuyện bất ngờ gì có thể xảy ra, trong khi trẻ nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm.

Ngoài ra, nhiệt độ trong xe có thể tăng lên mức gây sốc nhiệt hoặc ngạt thở chỉ trong vài phút.

Chuẩn bị đồ ăn vặt, đồ giải trí an toàn cho trẻ

Về đồ ăn vặt, ngoài các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chung, cần chọn loại phù hợp với việc di chuyển bằng ô tô: không gây nguy cơ hóc nghẹn, khô ráo gọn gàng, ít gây bẩn. Tuỳ độ tuổi của trẻ, có một số gợi ý như bánh ăn dặm miếng vừa phải, bánh quy, thanh chocolate, thanh dinh dưỡng, viên sữa...

Nên chia sẵn các loại đồ ăn dặm vào cốc nhỏ để có thể nhanh chóng đưa cho trẻ nhỏ khi bé đói và cáu gắt.

Để trẻ có thể ngủ ngon trên ô tô, hãy tạo một không gian thoải mái bằng cách sử dụng các tấm che nắng, chỉnh điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp, cân nhắc mang theo gối cổ, chiếc gối quen thuộc, chăn mỏng hoặc thú nhồi bông yêu thích...

Về đồ chơi, với trẻ dưới 5 tuổi, hãy chuẩn bị sẵn một giỏ đồ chơi và đặt chúng ở vị trí luôn trong tầm với của trẻ, để bạn không phải liên tục với tay ra phía sau lấy đồ. Các loại đồ chơi mềm, như búp bê phù hợp với trẻ nhỏ, đặc biệt là những bé hay ném đồ. Trẻ lớn hơn có thể thích sách tô màu.

Giữ cho trẻ bận rộn và vui vẻ là điều quan trọng trong mỗi chuyến đi xa (Ảnh minh họa: Carsales).

Thiết bị điện tử là một gợi ý giải trí cho trẻ, thậm chí có thể là "phao cứu sinh" khi cần, nên các bậc phụ huynh không nên cấm một cách cực đoan. Bạn nên chuẩn bị tai nghe riêng cho mỗi bé và bộ chia tai nghe để trẻ có thể cùng nhau xem phim, giúp giảm tiếng ồn trong xe.

Việc khơi gợi sự hứng thú để trẻ ngắm cảnh xung quanh rất quan trọng, hãy hướng sự chú ý của trẻ ra bên ngoài. Bạn có thể tranh thủ dạy trẻ một số bài hát đơn giản, giảng giải ý nghĩa của các biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông hoặc logo các hãng xe... xuất hiện trên đường đi.

Các trò chơi như “Tôi nhìn trước” hay nối từ, giải đố trên xe không chỉ giúp trẻ đỡ buồn chán mà còn có ý nghĩa kết nối, mang lại niềm vui cho cả gia đình.

Các điểm dừng chân thú vị dọc đường như công viên, khu tưởng niệm, thác nước… có thể khiến chuyến đi trở nên hấp dẫn hơn với tất cả mọi người.

Chúc gia đình bạn có những chuyến đi an toàn và ý nghĩa!