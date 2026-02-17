Moscow dọa đáp trả mạnh nếu phương Tây bắt giữ tàu Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev (Ảnh: Reuters).

Ông Nikolai Patrushev, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Moscow cần phải có phản ứng cứng rắn - đặc biệt là đối với Anh, Pháp và các nước Baltic - trước các hành động bắt giữ tàu Nga.

"Nếu chúng ta không đáp trả mạnh mẽ, thì chẳng bao lâu nữa Anh, Pháp, thậm chí cả các nước Baltic sẽ trở nên kiêu ngạo đến mức họ sẽ cố gắng chặn đường ra biển của đất nước chúng ta, ít nhất là ở lưu vực Đại Tây Dương", ông Patrushev, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga, nói với hãng truyền thông Nga Argumenty i Fakty.

Theo trợ lý Điện Kremlin, “tại các khu vực biển chính, bao gồm những vùng biển ở xa Nga, cần phải triển khai thường trực các lực lượng có quy mô đáng kể” để đối phó với lực lượng phương Tây.

Ông Patrushev cho biết hải quân của các cường quốc lớn đang trải qua sự thay đổi công nghệ và hiện đại hóa mạnh mẽ trong bối cảnh Mỹ thực thi “ngoại giao bằng vũ lực” đối với Venezuela và Iran. Ông cho biết chương trình đóng tàu hải quân cập nhật của Nga đến năm 2050 sẽ sớm được trình lên để phê duyệt.

Ông Patrushev cũng tuyên bố Nga tin rằng liên minh quân sự NATO có kế hoạch phong tỏa vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trên Biển Baltic.

“Mọi nỗ lực phong tỏa đường biển đối với đất nước chúng ta đều hoàn toàn bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, và khái niệm “hạm đội bóng tối” mà các đại diện EU thường xuyên nhắc đến chỉ là một sự hư cấu về mặt pháp lý”, ông nói.

“Hạm đội bóng tối” là thuật ngữ được sử dụng để mô tả một mạng lưới tàu mà các quốc gia phương Tây cáo buộc do Nga vận hành để né tránh các lệnh trừng phạt.

"Bằng việc thực hiện kế hoạch phong tỏa hải quân, châu Âu đang cố tình theo đuổi kịch bản leo thang quân sự, thử thách giới hạn sự kiên nhẫn của chúng ta và khiêu khích các biện pháp trả đũa mạnh mẽ. Nếu tình hình không được giải quyết một cách hòa bình, hải quân Nga sẽ phá vỡ và dỡ bỏ lệnh phong tỏa”, quan chức Nga cảnh báo.

“Chúng ta đừng quên rằng rất nhiều tàu đang hoạt động trên biển dưới cờ châu Âu. Chúng ta có thể tò mò về những gì chúng đang vận chuyển và đi đến đâu”, ông Patrushev nói thêm.

Ông Patrushev bày tỏ hoài nghi về khả năng căng thẳng có thể hạ nhiệt. Theo ông, “ít có hy vọng rằng phương Tây sẽ tôn trọng ngoại giao và luật pháp”.

Ông lập luận rằng “ngoại giao bằng vũ lực đang được hồi sinh”, dẫn chứng các hoạt động của Mỹ nhắm vào Venezuela và Iran.

Washington đã sử dụng tàu chiến để nhắm mục tiêu vào các tàu nghi buôn lậu ma túy ngoài khơi Venezuela và chặn các tàu chở dầu rời cảng, bao gồm cả tàu mang cờ Nga. Lầu Năm Góc đang tập trung nguồn lực ở Trung Đông khi Tổng thống Donald Trump gây áp lực lên Iran.

Ông Patrushev khẳng định sức mạnh của hải quân là cần thiết để bảo vệ “khả năng xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc và phân bón của Nga”.