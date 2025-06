50 tỷ lượt xem anh thợ mộc Việt sáng chế dàn siêu xe gỗ độc nhất thế giới

Ngay cả những đại gia cũng hiếm ai đủ khả năng tặng con trai bộ sưu tập hơn 30 siêu xe. Ấy vậy mà một người cha làm nghề thợ mộc lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đều đặn, cứ mỗi 3 tháng, ông lại tự tay chế tác và trao cho con một chiếc ô tô mới, làm hoàn toàn... bằng gỗ.

Trương Văn Đạo - anh thợ mộc sở hữu 2 chiếc nút vàng YouTube nhờ những video chế tạo ra hàng loạt chiếc siêu xe bằng gỗ (Video: Đỗ Ngọc Lưu - Thanh Bình).

Từ chiếc xe đẩy cho con trai tới BST xe “triệu đô”

10 năm trước, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Hà Nội, anh Trương Công Đạo (Từ Sơn, Bắc Ninh) vẫn quyết định quay về làng gỗ Hương Mạc - quê hương mình - để tiếp tục nghề mộc của gia đình.

Anh Trương Văn Đạo - chủ nhân 2 kênh YouTube thu hút hàng triệu lượt đăng ký nhờ những video sáng tạo ra hàng loạt phiên bản siêu xe bằng gỗ.

Như mọi hộ khác trong làng nghề, anh cũng làm bàn, ghế thủ công. Thời gian rảnh, anh làm vài mô hình cho con làm đồ chơi, rồi đăng trên Youtube để giữ làm kỷ niệm.

Một lần đưa con đi khu vui chơi, thấy cậu con trai đặc biệt yêu thích với những chiếc ô tô điện, ý tưởng để con sở hữu một chiếc của riêng mình đã thôi thúc anh Đạo cầm cưa, đẽo gọt, biến mô hình từng tặng con trở thành một chiếc xe lớn hơn.

Sau 40 ngày, những tấm gỗ nặng trịch đã biến hình thành siêu xe mui trần Ferrari LaFerrari Aperta xuất xưởng. Xế hộp này có kích thước rộng rãi để 2 đứa trẻ ngồi vào.

“Chiếc Ferrari này chỉ có thể đi thẳng và có động cơ ‘chạy bằng cơm’, phải có người đẩy thì xe mới đi được”, anh Đạo nhớ về những ngày đầu tiên bước vào con đường “đục đẽo siêu xe” của mình.

Chiếc Ferrari LaFerrari Aperta đầu tiên trong bộ sưu tập "siêu xe" của anh Đạo là món quà dành cho cậu con trai nhỏ (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Giống như những mô hình trước đây từng làm cho con trai chơi, anh Đạo tiếp tục ghi lại quá trình hoàn thiện chiếc xe bằng gỗ và đăng tải lên YouTube. Video dài 13 phút, được cắt ghép đơn giản, không lời thoại, nhưng bất ngờ thu hút sự chú ý của người xem quốc tế.

“Đây thực sự là một tác phẩm tỉ mỉ và độc đáo”; “Món quà tuyệt vời nhất mà một người cha có thể dành cho con trai”… Hơn 8.000 lượt bình luận ngợi khen đôi tay tài hoa của anh Đạo và tình yêu lớn lao anh dành cho con. Riêng video về chiếc xe gỗ đầu tiên đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem.

Ý tưởng táo bạo bắt đầu nhen nhóm trong đầu ông bố trẻ: thay vì tiếp tục công việc làm đồ gỗ mỹ nghệ, anh sẽ toàn tâm toàn ý chế tạo xe gỗ và phát triển kênh YouTube để kiếm sống.

Trong mắt nhiều người, quyết định ấy có phần điên rồ và thiếu thực tế – bởi xe gỗ thì không chạy được, còn "làm YouTube" lại là điều quá xa lạ ở vùng quê. Nhưng anh Đạo không nản chí. Anh bắt tay vào làm chiếc xe thứ hai: mô phỏng mẫu CR7's Bugatti Centodieci.

Lần này chiếc xe có thể chạy, có hệ thống đèn phía trước và sau. Khi đưa xe ra quảng trường chạy thử, hai cha con lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Từ đó, một "thương hiệu" đặc biệt ra đời: người thợ mộc dành tặng con trai những chiếc siêu xe bằng gỗ do chính tay mình chế tác. Hơn 30 mẫu từ siêu xe, mô tô đến... xe tăng, lần lượt được anh Đạo giới thiệu tới cộng đồng mạng, mang theo thông điệp giản dị mà xúc động: tình yêu của người cha có thể biến cả những mảnh gỗ thành giấc mơ di động cho con trai mình.

Không chỉ làm các mô hình xe giống thật, các phiên bản siêu xe được anh Đạo sáng tạo còn sở hữu nhiều chi tiết có một không hai như "vảy rồng" có thể nâng hạ hoặc thân xe có thể phát sáng nhiều màu sắc.

Đục đẽo những chiếc siêu xe gỗ độc nhất thế giới

Hàng chục chiếc siêu xế gỗ ra đời sau đó chỉ từ bàn tay của người thợ mộc làng nghề.

Sự tài hoa và sáng tạo của anh Đạo và các cộng sự thể hiện ở việc nội - ngoại thất của mỗi chiếc xe sau này dù tỉ mỉ và chi tiết hơn những chiếc xe trước nhưng ngoại hình độc bản lại được tận dụng từ những thứ tưởng như không còn giá trị.

1 triệu miếng gỗ thừa, pít tông cũ qua máy cưa, máy cắt, máy hàn và đôi tay anh đã biến thành siêu xe Lamborghini Revuelto với phần cánh cửa có thể nâng lên hạ xuống không khác gì xe thật.

Cận cảnh phiên bản Lamborghini Revuelto từ 1 triệu miếng gỗ thừa nhận được 96 triệu lượt xem, 1,4 triệu lượt thích trên Facebook của anh thợ mộc Bắc Ninh.

Nếu chỉ đơn thuần là chạm khắc gỗ ra hình hài của một chiếc xe thì không thể chạy được. Anh Đạo cùng đội nhóm cần phải hàn một khung xe bằng kim loại trước, sau đó mới gắn các mảnh gỗ được cắt gọt theo tỷ lệ chính xác để hoàn thiện ngoại hình của chiếc xe.

Để chạy được, anh Đạo tận dụng các động cơ điện lấy ra từ những xe cũ. Chi tiết nào không có sẵn, anh mua trên các sàn thương mại điện tử hoặc cùng cộng sự tự nghiên cứu và chế tạo cho phù hợp với chiếc xe.

“Ý tưởng thì tôi có, nhưng không phải lúc nào cũng hình dung được thiết kế như thế nào cho độc - lạ. Vì thế thời gian gần đây tôi bắt đầu sử dụng AI để tạo ra thiết kế ngoại thất của chiếc xe” - anh Đạo kể chuyện.

Ít ai ngờ rằng đây là những chi tiết dưới nắp ca-pô của một chiếc xe bằng gỗ hoàn toàn có thể đi được.

Những chiếc xe từ bản thiết kế AI có thể là chiếc xe hoàn toàn mới hoặc dựa vào các ý tưởng ban đầu của anh Đạo. Một vài mẫu xe hoàn thiện từ bản vẽ AI có thể kể đến như chiếc ICar hay chiếc xe có nhiều bánh răng từng thu hút 2,2 triệu lượt xem chỉ tính trên YouTube.

“AI giúp tôi có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, do vậy càng về những chiếc xe về sau tôi càng có thể làm ra độc đáo, hay ho hơn để chiêu đãi người xem của mình” - anh nói.

50 tỷ lượt xem “nuôi” cả gia tài xế xịn bằng gỗ

Mỗi 3 tháng, một chiếc siêu xe mới lại được trình làng trên kênh YouTube của anh Đạo.

Ngoài video tổng hợp nhiều chiếc xe, thời lượng của mỗi video trên kênh của anh Đạo có độ dài 15-20 phút. Đây là dung lượng vừa phải để giữ sự tập trung của người xem đối với một video DIY (Do it yourself - tạm dịch: Bạn làm thủ công). Theo anh Đạo, dạng video này có thể phổ biến trên toàn thế giới.

Với mỗi chiếc xe, đội nhóm của anh Đạo phải dành hàng tháng trời để nghiên cứu và chế tác.

“Ngay từ những ngày đầu lập kênh, tôi đã xác định sẽ có nhiều người nước ngoài xem các video của mình, chính vì thế tôi lựa chọn làm video bằng tiếng Anh ngay từ đầu”, anh Đạo kể chuyện. Ngay từ cách đặt tên, anh đã nhấn mạnh vào tên và nhãn hiệu để tạo thêm sự tò mò của người xem đối với những chiếc xe gỗ của mình.

Những chiếc xe của anh Đạo thu hút người xem ở nhiều độ tuổi, nhiều quốc gia.

Xuyên suốt video không có lời thoại, chỉ đơn thuần tua nhanh quá trình một chiếc xe ra đời. Điều này sẽ dễ dàng cho các khán giả nước ngoài theo dõi mà không mất nhiều thời gian để dịch phụ đề.

Theo nhà sáng tạo nội dung này, mỗi tháng anh thường chỉ có thể ra được 1 video về cách làm ra một chiếc xe hoàn chỉnh. Trong suốt 1 tháng ấy, anh sẽ chỉnh sửa các video cũ để đăng lại, thay đổi cách biên tập để khán giả không cảm thấy như mình đang phải xem lại.

“Có thể video này tôi làm về quá trình hoàn thiện khung xe, nhưng tới video sau tôi sẽ dùng các cảnh quay sơn, trang trí. Đây là cách tôi tôn trọng khán giả, giữ chân người xem trên kênh”, anh Đạo chia sẻ kinh nghiệm.

Chỉ riêng tiền gỗ, mỗi chiếc xe đã có giá 300 triệu đồng, tuỳ vào loại gỗ anh sử dụng.

“Những chiếc xe này không thể bán rộng rãi vì nó không đi được. Những người có nhu cầu mua chủ yếu để ngắm hoặc trưng bày thôi”, anh cười và kể về những đơn hàng trước đây, “mà bán giá thế nào cho lại được công sức, tâm huyết mình bỏ ra”.

Dù chỉ dùng để sưu tập, trưng bày nhưng mỗi chiếc xe xuất xưởng lại giúp anh Đạo tạo ra thu nhập bằng cách thu hút cả triệu lượt xem trên các nền tảng khác nhau.

Khi sở hữu một lượt đăng ký nhất định, không vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng và tuân thủ các chính sách của YouTube, những nhà sáng tạo nội dung có thể bật chế độ kiếm tiền từ nền tảng này. Nguồn thu từ đây vừa giúp anh duy trì được đam mê làm xe gỗ, vừa giúp anh trả lương được cho bản thân và các cộng sự.

Số lượng siêu xe phiên bản bằng gỗ của anh Đạo tính đến nay đã có hơn 30 chiếc, chưa kể hàng loạt xe mô tô, tàu hoả, xe tăng cũng bằng gỗ (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Qua quan sát và nghiên cứu, anh tiếp tục gây dựng cả kênh Facebook và TikTok cho thương hiệu ông bố thợ mộc làm siêu xe bằng gỗ dành tặng các con mình.

Theo chia sẻ của anh, tổng lượt xem các video của anh trên tất cả các nền tảng đang là khoảng 50 tỷ lượt xem - minh chứng cho sức hút khủng của những nội dung đơn giản, dễ theo dõi, sáng tạo và tỉ mỉ trong những sản phẩm mình tạo ra.

“Tôi nghĩ, sáng tạo nội dung là nghề không bao giờ cũ, trong tương lai đây sẽ vẫn là một công việc mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, để duy trì bản sắc riêng, mỗi nhà sáng tạo nội dung cần phải luôn sáng tạo, cập nhật xu hướng, không ngừng cập nhật cái mới để khán giả không rời xa mình”, anh Đạo chia sẻ quan điểm.

Đôi bàn tay thợ mộc Việt Nam khắc lên gỗ giấc mơ quốc tế

Các video chế tạo ra xe gỗ của anh Đạo nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các hãng xe lớn, trong đó có Audi.

“Sau khi tôi đăng video quá trình chế tạo chiếc Audi Skysphere Concept, một đại diện của Audi tại Đức đã chủ động liên hệ, bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời cảm ơn vì tôi đã dành tâm huyết cho mẫu xe của họ,” anh Đạo xúc động kể lại. “Đầu năm ngoái, Audi mời cả gia đình tôi sang Đức tham quan trụ sở chính. Đó là một trong những kỷ niệm đáng trân quý nhất mà bộ sưu tập xe gỗ mang lại cho tôi".

Anh Đạo trong lần sang tham quan trụ sở của Audi tại CHLB Đức đầu năm 2024 (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Không chỉ có cơ hội đi Đức, anh còn nhận lời tham gia triển lãm, hoặc xuất khẩu những chiếc xe của mình với mục đích phi thương mại. Mục tiêu của anh chỉ đơn thuần là để bạn bè quốc tế biết đến sự khéo léo, trí tuệ của con người Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng trong tương lai, anh Đạo ấp ủ một giấc mơ lớn hơn nữa: Có một khu trưng bày bộ sưu tập xe gỗ của mình để thu hút khách tham quan đến chiêm ngưỡng, lái thử và trải nghiệm làm thợ mộc tại làng nghề Hương Mạc - Bắc Ninh.

Với anh Đạo, việc chế tạo ra những siêu xe bằng gỗ là một cách để gìn giữ và tôn vinh các giá trị của làng mộc quê hương mình.

“Sinh ra và lớn lên ở làng nghề, tôi luôn muốn duy trì được nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương. Việc chế tạo ra xe gỗ để làm nội dung trên mạng xã hội chỉ là một trong những việc tôi có thể làm để “vận dụng” hết những kinh nghiệm của người thợ mộc Bắc Ninh”, anh Đạo nói.

Ảnh: Đỗ Linh

Video: Đỗ Ngọc Lưu, Thanh Bình