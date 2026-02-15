Nổi bật tuần qua: Tài xế thiếu ý thức lập tức nhận bài học thích đáng

Tài xế thiếu ý thức lập tức nhận bài học thích đáng

Tài xế chiếc Hyundai Santa Fe cố tình lấn làn để vượt lên đoạn đường bị ùn tắc, sau đó còn liên tục nháy đèn để buộc xe đi đúng làn phải nhường đường.

Kiểu chạy xe khôn lỏi này đã gây cản trở giao thông. Đúng lúc đó, một xe tuần tra của Cảnh sát giao thông đã phát hiện tình huống và lập tức xử lý tài xế chiếc Hyundai.

Tài xế thiếu ý thức lập tức nhận bài học thích đáng (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tài xế giật mình phát hiện người đi bộ trên cao tốc trong đêm tối

Tài xế xe có camera hành trình đã gặp tình huống giật mình khi bất ngờ phát hiện người đi bộ trên đường cao tốc trong đêm tối.

Tình huống xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nối thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị (Video: OFFB).

Xe máy đi ngược chiều vòng xuyến, đâm mạnh vào hông xe bán tải

Cặp đôi chở nhau bằng xe máy đi ngược chiều tại vòng xuyến đã đâm mạnh vào hông một chiếc xe bán tải đang đi đúng làn đường. Cú đâm mạnh khiến xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng, hai người ngồi trên xe ngã xuống đường bất tỉnh.

Nhiều người cho rằng tài xế bán tải cũng có một phần lỗi vì di chuyển với tốc độ cao vào giao lộ. Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Xe máy đi ngược chiều vòng xuyến, đâm mạnh vào hông xe bán tải (Video: Văn hóa giao thông).

Người đi xe máy vượt ẩu, suýt lao vào đầu ô tô ngược chiều

Dù đoạn đường hẹp và nhiều phương tiện, người đi xe máy vẫn di chuyển với tốc độ cao, lấn làn để vượt, suýt lao vào ô tô ở làn đối diện. May mắn tài xế ô tô đã kịp thời đánh lái để tránh xảy ra va chạm.

Xe khách chèn ép nhau trên đường cao tốc

Nhiều người đã không khỏi rùng mình khi chứng kiến 3 chiếc xe khách giường nằm đã chèn ép, giành đường lẫn nhau khi di chuyển trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Kiểu di chuyển của những chiếc xe khách giường nằm này có thể dẫn đến va chạm bất cứ lúc nào.

Xe khách chèn ép nhau trên cao tốc (Video: OtoSaigon).

Ô tô làm rơi đồ xuống đường cao tốc

Chiếc ô tô chở đồ cồng kềnh trên nóc xe nhưng không chằng buộc cẩn thận, khiến nhiều đồ đạc bị rơi vãi xuống đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn cho các xe đi phía sau.

Ô tô làm rơi đồ xuống đường cao tốc (Video: OFFB).

Xe khách vượt ẩu, ép người đi xe máy ra khỏi lòng đường

Dù có thể quan sát được người đi xe máy ở hướng ngược chiều, tài xế chiếc xe khách vẫn cố tình lấn làn để vượt, ép người này phải đi sát vào phần đất trống ven đường để tránh.

Xe khách vượt ẩu, ép người đi xe máy ra khỏi lòng đường (Video: Otofun).

Người phụ nữ suýt trả giá đắt vì sang đường ẩu

Người phụ nữ đi xe máy sang đường mà không quan sát phía sau. Khi nhận thấy chiếc ô tô đang lao đến, người này hốt hoảng chuyển hướng, cùng thời điểm tài xế ô tô cũng đánh lái để tránh, suýt dẫn đến va chạm giữa hai phương tiện.

Người phụ nữ suýt trả giá đắt vì sang đường ẩu (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tài xế xe khách bị xử phạt vì lấn làn vượt ẩu trên cao tốc

Dù đoạn đường kẻ vạch liền, tài xế chiếc xe khách vẫn cố tình lấn làn để vượt ẩu, ép các xe đi ngược chiều phải đi sát vào hộ lan tôn. Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sau khi đoạn video ghi lại tình huống giao thông này được gửi đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng VNeTraffic, tài xế chiếc xe khách đã bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế xe khách bị xử phạt vì lấn làn vượt ẩu trên cao tốc (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Xe khách vượt ẩu ở góc đường cua, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù góc đường cua tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe khách vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, suýt gây ra vụ tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.