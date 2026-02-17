Hai nguyên tắc giúp tạo thói quen cài dây an toàn khi đi ô tô

Dây an toàn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ người ngồi trên ô tô khi xảy ra va chạm. Nhiều nghiên cứu cho thấy chúng giúp giảm nguy cơ tử vong và mức độ chấn thương.

Giờ đây, khi camera AI hiện diện trên khắp các tuyến đường, dễ dàng giúp cơ quan chức năng "bắt quả tang" người ngồi trong ô tô không cài dây an toàn, vì sợ bị phạt, nhiều người buộc phải tuân thủ quy định.

Camera AI cho hình ảnh rõ nét, giúp CSGT dễ dàng phát hiện người ngồi trong ô tô không cài dây an toàn (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo Nghị định 168/2024, mức phạt đối với hành vi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển ô tô chạy trên đường là 800.000-1 triệu đồng. Mức này cũng áp dụng đối với lỗi chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Hơn cả các mức phạt, việc cài dây an toàn là để hạn chế chấn thương, giảm nguy cơ tử vong cho người đi ô tô. Việc này không chỉ có ý nghĩa với tài xế và người ngồi ghế phụ phía trước, mà với cả người ngồi hàng ghế sau.

Với người ngồi hàng ghế sau hoặc khi đi xe khách, trang bị an toàn này thường bị bỏ qua; camera AI cũng khó phát hiện hơn một chút.

Tuy nhiên, khi xảy ra va chạm, nếu không cài dây an toàn, người ngồi ở ghế sau ngoài việc gặp nguy hiểm còn có thể làm bị thương, thậm chí gây thương vong cho tất cả mọi người trên xe.

Người không được cố định trên ghế có thể trở thành “vật thể bay”, gây chấn thương cho cả những người đã cài dây. Khi xảy ra va chạm, theo quán tính người ngồi sau sẽ lao mạnh về phía trước, đẩy người ngồi trước lao vào tay lái, trụ A hay điểm va chạm phía trước, dẫn tới nguy cơ chấn thương cao hơn.

Vậy làm thế nào để tạo thói quen cài dây an toàn cho tất cả mọi người khi đi ô tô, không phân biệt người ngồi hàng ghế trước hay ghế sau?

Thứ nhất, cần có kỷ luật, không dễ dãi với bản thân. Hãy kiên quyết áp dụng nguyên tắc "vàng" là chưa cài dây an toàn, chưa nổ máy. Nếu không được rèn từ nhỏ, bạn cần có thời gian để hình thành thói quen này.

Hãy tập tuân thủ chuỗi cố định: Mở cửa → Ngồi xuống → Đóng cửa → Cài dây an toàn → Chỉnh ghế/gương (nếu cần) → Nổ máy.

Khi lặp lại chuỗi này đủ nhiều lần, hành động cài dây an toàn sẽ trở thành phản xạ tự nhiên. Thậm chí, nhiều người có cảm giác "thiếu thiếu" hoặc "trống trải" khi ngồi vào xe mà chưa cài dây an toàn.

Để tạo được thói quen này, tuyệt đối không cài sẵn dây an toàn ở lưng ghế hoặc sử dụng chốt cài dây an toàn giả. Nhà sản xuất ô tô tạo ra tiếng bíp bíp là để bạn thấy khó chịu, buộc phải cài dây an toàn.

Thứ hai, cần tập thói quen này cho trẻ nhỏ. Hãy thiết lập nguyên tắc rằng xe sẽ không khởi hành cho đến khi tất cả mọi người đã cài dây an toàn, dù đi quãng đường ngắn hay dài. Tất nhiên, người lớn phải luôn làm gương cho trẻ.

Hãy kiên quyết từ chối khởi hành nếu bất kỳ người nào trên ô tô chưa cài dây an toàn, kể cả trong những tình huống khó xử với đồng nghiệp, cấp trên hoặc con cái của người khác.

Bên cạnh đó, hãy trò chuyện với con về tầm quan trọng của dây an toàn và lý do bạn yêu cầu con phải thắt dây mỗi lần lên xe. Bạn có thể cân nhắc cho trẻ xem một số video phù hợp với lứa tuổi về những nguy cơ mất an toàn khi người đi ô tô không cài dây an toàn, để trẻ biết sợ, từ đó hình thành ý thức.