Jannik Sinner khởi đầu ấn tượng ở Qatar Open 2026

Hai tuần sau trận thua 5 set trước Novak Djokovic tại bán kết Australian Open 2026, Sinner đã tìm lại cảm hứng chiến thắng khi đánh bại Tomas Machac với tỷ số 6-1, 6-4 ở giải ATP 500 trên mặt sân cứng tại Doha (Qatar).

Sinner chỉ để mất 6 điểm khi cầm giao bóng, đồng thời hóa giải thành công khởi đầu ấn tượng của Machac ở set 2. Dù bỏ lỡ 3 match point khi trả giao ở game thứ 9 của set 2, tay vợt người Italy vẫn khép lại trận đấu bằng cú giao bóng kết thúc đầy uy lực.

Jannik Sinner dễ dàng đánh bại Machac (Ảnh: Getty).

Chiến thắng sau 70 phút giúp hạt giống số hai nâng chuỗi thắng ở cấp độ này lên 11 trận, sau khi anh đăng quang tại China Open và Vienna Open hồi tháng 10 năm ngoái.

Chia sẻ sau trận đấu, Sinner cho biết: “Hôm nay điều kiện thi đấu có phần tệ hơn hôm qua vì gió. Nhưng bạn phải thích nghi với mọi hoàn cảnh trên sân. Hôm nay tôi cảm thấy ổn, thể lực cũng rất tốt. Mỗi trận đấu tiếp theo sẽ khó khăn hơn, nhưng tôi luôn sẵn sàng".

Sinner sẽ chạm trán Alexei Popyrin ở vòng 2 Qatar Open 2026. Tay vợt người Australia dễ dàng vượt qua tay vợt chủ nhà Mubarak Shannan Zayid với tỷ số cách biệt 6-0, 6-2 ở vòng 1.

Hạt giống số một Carlos Alcaraz cũng góp mặt tại Qatar Open năm nay. Ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu vòng 1 gặp Arthur Rinderknech vào 23h30 hôm nay (17/2).