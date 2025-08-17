10 ô tô xăng/dầu “hút khách” nhất tháng 7: Xe Nhật và Mỹ được chuộng

Bên cạnh sự bùng nổ của các dòng xe điện, những mẫu ô tô sử dụng động cơ vốn “hút khách” cũng tăng trưởng tiêu thụ theo xu thế chung của thị trường. Trong danh sách 10 mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 7, chỉ có 4 sản phẩm ghi nhận kết quả bán hàng sụt giảm so với tháng 6.

Vị trí số 1 không còn thuộc về Mitsubishi Xpander, do kết quả bán hàng giảm gần 10%, đạt 1.553 xe. Thay vào đó, Ford Ranger vươn lên dẫu đầu với 1.598 chiếc được bán ra, tăng gần 13,9% so với tháng 6. Đáng chú ý, Mazda CX-5 đuổi sát Ranger với cách biệt doanh số vỏn vẹn chỉ 12 xe.

Một mẫu xe Mitsubishi khác cũng xuất hiện trong danh sách 10 xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 7 là Xforce, với doanh số sụt giảm tương tự “đàn anh” Xpander, cụ thể là giảm gần 17,2% và chỉ đạt 1.185 chiếc. Kết quả này khiến Xforce một lần nữa bị Toyota Yaris Cross vượt qua.

Hai mẫu xe còn lại ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm là Ford Everest và Territory. Trong đó, Everest vẫn tiếp tục “hút khách” nhất phân khúc SUV cỡ D.

Honda City là sản phẩm có sức tiêu thụ bứt phá mạnh mẽ nhất trong danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu hút khách nhất tháng 7. So với tháng 6, doanh số của mẫu xe này tăng trưởng tới 271%, nhưng vẫn chỉ có thể xếp sau Toyota Vios tại phân khúc sedan hạng B.

Trên danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 7, chỉ có 2 mẫu sedan gầm thấp, cho thấy thị hiếu của khách Việt vẫn đang tập trung vào xe gầm cao. Xe Nhật vẫn “phủ sóng”, chiếm tới 7 vị trí; xe Mỹ có 3 đại diện, xe Hàn “vắng bóng”.